Эксперт назвал угрозы Арестовича захватить Приднестровье пропагандой
Эксперт Жарихин назвал угрозы Арестовича захватить Приднестровье пропагандой
© Sputnik / Mihai CarausТирасполь
© Sputnik / Mihai Caraus
Тирасполь. Архивное фото
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Слова советника главы офиса Владимира Зеленского Алексея Арестовича о том, что Украина может помочь Молдавии взять под контроль Приднестровье, являются пропагандистскими, заявил РИА Новости заместитель директора института стран СНГ Владимир Жарихин.
"В отличие от Арестовича, президент Молдавии, хоть и человек прозападный, но достаточно разумный. Она уже высказала свое мнение, что она не хотела бы, чтобы Молдавия была вовлечена в конфликт на Украине в той или иной форме. Поэтому я думаю, что это очередное пропагандистское заявление Арестовича, не более того", - сказал Жарихин.
В Приднестровье за последние два дня произошло три теракта: в здании министерства государственной безопасности ПМР в Тирасполе, возле воинской части в районе села Парканы и на вышке радиотелецентра вблизи поселка Маяк. В республике введен "красный" уровень террористической опасности. СК Приднестровья возбудил уголовные дела по статье "теракт, совершенный группой лиц с применением огнестрельного оружия". Источник в Тирасполе сообщил, что теракты в ПМР осуществили три неустановленных лица, прибывшие с территории Украины.
Президент ПМР Вадим Красносельский заявил, что следы организаторов взрывов в Приднестровье ведут на Украину. В связи с чрезвычайными обстоятельствами отменяется упрощенный порядок пересечения границы ПМР в пасхальные и поминальные дни, на въездах в города устанавливаются блокпосты.