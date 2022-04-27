https://ria.ru/20220427/ukraina-1785713772.html

Эксперт назвал угрозы Арестовича захватить Приднестровье пропагандой

Эксперт назвал угрозы Арестовича захватить Приднестровье пропагандой - РИА Новости, 27.04.2022

Эксперт назвал угрозы Арестовича захватить Приднестровье пропагандой

Слова советника главы офиса Владимира Зеленского Алексея Арестовича о том, что Украина может помочь Молдавии взять под контроль Приднестровье, являются... РИА Новости, 27.04.2022

2022-04-27T12:29

2022-04-27T12:29

2022-04-27T12:29

в мире

вадим красносельский

украина

молдавия

тирасполь

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Слова советника главы офиса Владимира Зеленского Алексея Арестовича о том, что Украина может помочь Молдавии взять под контроль Приднестровье, являются пропагандистскими, заявил РИА Новости заместитель директора института стран СНГ Владимир Жарихин.Ранее Арестович пригрозил захватить Приднестровье, если Молдавия обратится к Украине.В Приднестровье за последние два дня произошло три теракта: в здании министерства государственной безопасности ПМР в Тирасполе, возле воинской части в районе села Парканы и на вышке радиотелецентра вблизи поселка Маяк. В республике введен "красный" уровень террористической опасности. СК Приднестровья возбудил уголовные дела по статье "теракт, совершенный группой лиц с применением огнестрельного оружия". Источник в Тирасполе сообщил, что теракты в ПМР осуществили три неустановленных лица, прибывшие с территории Украины.Президент ПМР Вадим Красносельский заявил, что следы организаторов взрывов в Приднестровье ведут на Украину. В связи с чрезвычайными обстоятельствами отменяется упрощенный порядок пересечения границы ПМР в пасхальные и поминальные дни, на въездах в города устанавливаются блокпосты.

https://radiosputnik.ria.ru/20220427/bespilotnik-1785705073.html

украина

молдавия

тирасполь

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Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

в мире, вадим красносельский, украина, молдавия, тирасполь, следственный комитет россии (ск рф)