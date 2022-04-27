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Эксперт назвал угрозы Арестовича захватить Приднестровье пропагандой - РИА Новости, 27.04.2022
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Эксперт назвал угрозы Арестовича захватить Приднестровье пропагандой
Эксперт назвал угрозы Арестовича захватить Приднестровье пропагандой - РИА Новости, 27.04.2022
Эксперт назвал угрозы Арестовича захватить Приднестровье пропагандой
Слова советника главы офиса Владимира Зеленского Алексея Арестовича о том, что Украина может помочь Молдавии взять под контроль Приднестровье, являются... РИА Новости, 27.04.2022
2022-04-27T12:29
2022-04-27T12:29
в мире
вадим красносельский
украина
молдавия
тирасполь
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Слова советника главы офиса Владимира Зеленского Алексея Арестовича о том, что Украина может помочь Молдавии взять под контроль Приднестровье, являются пропагандистскими, заявил РИА Новости заместитель директора института стран СНГ Владимир Жарихин.Ранее Арестович пригрозил захватить Приднестровье, если Молдавия обратится к Украине.В Приднестровье за последние два дня произошло три теракта: в здании министерства государственной безопасности ПМР в Тирасполе, возле воинской части в районе села Парканы и на вышке радиотелецентра вблизи поселка Маяк. В республике введен "красный" уровень террористической опасности. СК Приднестровья возбудил уголовные дела по статье "теракт, совершенный группой лиц с применением огнестрельного оружия". Источник в Тирасполе сообщил, что теракты в ПМР осуществили три неустановленных лица, прибывшие с территории Украины.Президент ПМР Вадим Красносельский заявил, что следы организаторов взрывов в Приднестровье ведут на Украину. В связи с чрезвычайными обстоятельствами отменяется упрощенный порядок пересечения границы ПМР в пасхальные и поминальные дни, на въездах в города устанавливаются блокпосты.
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украина
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в мире, вадим красносельский, украина, молдавия, тирасполь, следственный комитет россии (ск рф)
12:29 27.04.2022
 
Эксперт назвал угрозы Арестовича захватить Приднестровье пропагандой

Эксперт Жарихин назвал угрозы Арестовича захватить Приднестровье пропагандой

© Sputnik / Mihai CarausТирасполь
Тирасполь - РИА Новости, 1920, 27.04.2022
© Sputnik / Mihai Caraus
Тирасполь. Архивное фото
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Слова советника главы офиса Владимира Зеленского Алексея Арестовича о том, что Украина может помочь Молдавии взять под контроль Приднестровье, являются пропагандистскими, заявил РИА Новости заместитель директора института стран СНГ Владимир Жарихин.
Ранее Арестович пригрозил захватить Приднестровье, если Молдавия обратится к Украине.
"В отличие от Арестовича, президент Молдавии, хоть и человек прозападный, но достаточно разумный. Она уже высказала свое мнение, что она не хотела бы, чтобы Молдавия была вовлечена в конфликт на Украине в той или иной форме. Поэтому я думаю, что это очередное пропагандистское заявление Арестовича, не более того", - сказал Жарихин.
В Приднестровье за последние два дня произошло три теракта: в здании министерства государственной безопасности ПМР в Тирасполе, возле воинской части в районе села Парканы и на вышке радиотелецентра вблизи поселка Маяк. В республике введен "красный" уровень террористической опасности. СК Приднестровья возбудил уголовные дела по статье "теракт, совершенный группой лиц с применением огнестрельного оружия". Источник в Тирасполе сообщил, что теракты в ПМР осуществили три неустановленных лица, прибывшие с территории Украины.
Президент ПМР Вадим Красносельский заявил, что следы организаторов взрывов в Приднестровье ведут на Украину. В связи с чрезвычайными обстоятельствами отменяется упрощенный порядок пересечения границы ПМР в пасхальные и поминальные дни, на въездах в города устанавливаются блокпосты.
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