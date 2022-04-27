11:11 27.04.2022 (обновлено: 12:17 27.04.2022)
Киселев назвал подготовку покушения на Соловьева акцией отчаяния Киева
Киселев назвал подготовку покушения на Соловьева акцией отчаяния киевского режима
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкГенеральный директор МИА "Россия Сегодня" Дмитрий Киселев
Генеральный директор МИА "Россия Сегодня" Дмитрий Киселев. Архивное фото
МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Планировавшееся покушение на известного российского журналиста Владимира Соловьева стало жестом отчаяния киевского режима, заявил генеральный директор Международной медиагруппы "Россия Сегодня" Дмитрий Киселев.
"Журналистов расстреливали целенаправленно. Вот эта история, которая всплыла на днях, когда Владимира Соловьева хотели взорвать. <...> Понятно, что это все акции отчаяния. Потому что они понимают, что конец близок. <...> Националисты на Украине терпят поражение под натиском воинов с георгиевскими лентами", — сказал он на пресс-конференции, приуроченной к старту акции "Георгиевская ленточка".
25 апреля, 19:25Симоньян прокомментировала информацию о планах Киева убить ее
В понедельник ФСБ сообщила о задержании шести членов запрещенной в России неонацистской террористической организации National Socialism/White Power* — граждан России, планировавших по заданию Службы безопасности Украины убийство журналиста ВГТРК Владимира Соловьева. Члены преступной группы дали признательные показания о подготовке покушения, после которого они планировали скрыться за рубежом. В ходе обысков у задержанных изъяли самодельное взрывное устройство, восемь "коктейлей Молотова", шесть пистолетов Макарова, обрез охотничьего ружья, гранату РГД-5, более тысячи патронов различного калибра, наркотики, поддельные украинские паспорта с фотографиями членов группы, нацистскую литературу и атрибутику.
Как следует из оперативной видеосъемки, обнародованной ведомством, задержанные в Москве неонацисты также обсуждали возможность убийства гендиректора МИА "Россия сегодня" Дмитрия Киселева и главреда МИА "Россия сегодня" и RT Маргариты Симоньян, журналистов ВГТРК Ольги Скабеевой, Евгения Попова, режиссера Тиграна Кеосаяна и поджоги военкоматов и машин с символикой в поддержку спецоперации России на Украине.
Накануне суд арестовал двух фигурантов дела — Максима Дружинина и Василия Стрижакова. Вопрос решался в закрытом режиме, оба вину не признают, несмотря на данные ранее показания. Киселев, ранее комментируя планы Киева убить Соловьева, назвал ложь единственным методом информационной работы Украины и отметил, что преследования журналистов в этой стране стали рутиной, не осуждаемой ни государством, ни обществом. Он напомнил про другие случаи преследования журналистов, включая безнаказанные убийства, в частности Олеся Бузины.
*Террористическая организация, запрещенная в России.