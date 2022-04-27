https://ria.ru/20220427/ukraina-1785690222.html

Киселев назвал подготовку покушения на Соловьева акцией отчаяния Киева

Киселев назвал подготовку покушения на Соловьева акцией отчаяния Киева - РИА Новости, 27.04.2022

Киселев назвал подготовку покушения на Соловьева акцией отчаяния Киева

Планировавшееся покушение на известного российского журналиста Владимира Соловьева стало жестом отчаяния киевского режима, заявил генеральный директор... РИА Новости, 27.04.2022

2022-04-27T11:11

2022-04-27T11:11

2022-04-27T12:17

владимир соловьев (телеведущий)

маргарита симоньян

украина

россия

киев

дмитрий киселев

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

вгтрк

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МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Планировавшееся покушение на известного российского журналиста Владимира Соловьева стало жестом отчаяния киевского режима, заявил генеральный директор Международной медиагруппы "Россия Сегодня" Дмитрий Киселев.В понедельник ФСБ сообщила о задержании шести членов запрещенной в России неонацистской террористической организации National Socialism/White Power* — граждан России, планировавших по заданию Службы безопасности Украины убийство журналиста ВГТРК Владимира Соловьева. Члены преступной группы дали признательные показания о подготовке покушения, после которого они планировали скрыться за рубежом. В ходе обысков у задержанных изъяли самодельное взрывное устройство, восемь "коктейлей Молотова", шесть пистолетов Макарова, обрез охотничьего ружья, гранату РГД-5, более тысячи патронов различного калибра, наркотики, поддельные украинские паспорта с фотографиями членов группы, нацистскую литературу и атрибутику.Как следует из оперативной видеосъемки, обнародованной ведомством, задержанные в Москве неонацисты также обсуждали возможность убийства гендиректора МИА "Россия сегодня" Дмитрия Киселева и главреда МИА "Россия сегодня" и RT Маргариты Симоньян, журналистов ВГТРК Ольги Скабеевой, Евгения Попова, режиссера Тиграна Кеосаяна и поджоги военкоматов и машин с символикой в поддержку спецоперации России на Украине.Накануне суд арестовал двух фигурантов дела — Максима Дружинина и Василия Стрижакова. Вопрос решался в закрытом режиме, оба вину не признают, несмотря на данные ранее показания. Киселев, ранее комментируя планы Киева убить Соловьева, назвал ложь единственным методом информационной работы Украины и отметил, что преследования журналистов в этой стране стали рутиной, не осуждаемой ни государством, ни обществом. Он напомнил про другие случаи преследования журналистов, включая безнаказанные убийства, в частности Олеся Бузины.*Террористическая организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20220425/simonyan-1785392322.html

https://ria.ru/20220425/solovev-1785413789.html

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2022

Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

владимир соловьев (телеведущий), маргарита симоньян, украина, россия, киев, дмитрий киселев, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), вгтрк, признание днр и лнр в россии, политика