https://ria.ru/20220427/ukraina-1785669405.html

Российские военные захватили украинский полевой склад с вооружением

Российские военные захватили украинский полевой склад с вооружением - РИА Новости, 27.04.2022

Российские военные захватили украинский полевой склад с вооружением

Вооруженные силы России захватили в полевом складе около 1 тысячи единиц вооружения Украины при отступлении украинских войск в ЛНР, сообщили в среду в... РИА Новости, 27.04.2022

2022-04-27T09:34

2022-04-27T09:34

2022-04-27T09:34

обострение ситуации в днр и лнр

безопасность

россия

украина

донбасс

javelin (птрк)

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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Вооруженные силы России захватили в полевом складе около 1 тысячи единиц вооружения Украины при отступлении украинских войск в ЛНР, сообщили в среду в Минобороны России."Всего в захваченном российскими военными полевом складе вооружения было обнаружено около 1 тысячи единиц вооружения различной номенклатуры и боеприпасов к ним", - сообщили в военном ведомстве.На складе находилось в основном советское вооружение. Также были найдены иностранные образцы противотанкового вооружения "Javelin" и "NLAW", противотанковые управляемые ракеты немецкого производства, советские ракеты экспортного варианта, различное стрелковое вооружение иностранного производства и переносные зенитные ракетные комплексы стран НАТО.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220419/ukraina-1784220316.html

https://ria.ru/20220425/rossiya-1785223016.html

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, россия, украина, донбасс, javelin (птрк), нато, лнр, признание днр и лнр в россии, ситуация в днр и лнр, министерство обороны рф (минобороны рф)