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Российские военные захватили украинский полевой склад с вооружением - РИА Новости, 27.04.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220427/ukraina-1785669405.html
Российские военные захватили украинский полевой склад с вооружением
Российские военные захватили украинский полевой склад с вооружением - РИА Новости, 27.04.2022
Российские военные захватили украинский полевой склад с вооружением
Вооруженные силы России захватили в полевом складе около 1 тысячи единиц вооружения Украины при отступлении украинских войск в ЛНР, сообщили в среду в... РИА Новости, 27.04.2022
2022-04-27T09:34
2022-04-27T09:34
обострение ситуации в днр и лнр
безопасность
россия
украина
донбасс
javelin (птрк)
нато
лнр
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Вооруженные силы России захватили в полевом складе около 1 тысячи единиц вооружения Украины при отступлении украинских войск в ЛНР, сообщили в среду в Минобороны России."Всего в захваченном российскими военными полевом складе вооружения было обнаружено около 1 тысячи единиц вооружения различной номенклатуры и боеприпасов к ним", - сообщили в военном ведомстве.На складе находилось в основном советское вооружение. Также были найдены иностранные образцы противотанкового вооружения "Javelin" и "NLAW", противотанковые управляемые ракеты немецкого производства, советские ракеты экспортного варианта, различное стрелковое вооружение иностранного производства и переносные зенитные ракетные комплексы стран НАТО.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220419/ukraina-1784220316.html
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безопасность, россия, украина, донбасс, javelin (птрк), нато, лнр, признание днр и лнр в россии, ситуация в днр и лнр, министерство обороны рф (минобороны рф)
09:34 27.04.2022
 
Российские военные захватили украинский полевой склад с вооружением

Минобороны: ВС России захватили в полевом складе ВСУ около тысячи единиц вооружения

© РИА Новости / Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкРоссийские десантники демонстрируют переносные противотанковые управляемые ракеты NLAW, захваченные в бою против украинских военнослужащих
Российские десантники демонстрируют переносные противотанковые управляемые ракеты NLAW, захваченные в бою против украинских военнослужащих - РИА Новости, 1920, 27.04.2022
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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Российские десантники демонстрируют переносные противотанковые управляемые ракеты NLAW, захваченные в бою против украинских военнослужащих. Архивное фото
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Вооруженные силы России захватили в полевом складе около 1 тысячи единиц вооружения Украины при отступлении украинских войск в ЛНР, сообщили в среду в Минобороны России.
"Всего в захваченном российскими военными полевом складе вооружения было обнаружено около 1 тысячи единиц вооружения различной номенклатуры и боеприпасов к ним", - сообщили в военном ведомстве.
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На складе находилось в основном советское вооружение. Также были найдены иностранные образцы противотанкового вооружения "Javelin" и "NLAW", противотанковые управляемые ракеты немецкого производства, советские ракеты экспортного варианта, различное стрелковое вооружение иностранного производства и переносные зенитные ракетные комплексы стран НАТО.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРБезопасностьРоссияУкраинаДонбассJavelin (ПТРК)НАТОЛНРПризнание ДНР и ЛНР в РоссииСитуация в ДНР и ЛНРМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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