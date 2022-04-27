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Захарова назвала цель визитов западных политиков в Киев
Захарова назвала цель визитов западных политиков в Киев - РИА Новости, 27.04.2022
Захарова назвала цель визитов западных политиков в Киев
Визит госсекретаря США Энтони Блинкена и главы Пентагона Ллойда Остина в Киев, как и визиты других европейских лидеров, имеют пропагандистский эффект, заявила... РИА Новости, 27.04.2022
2022-04-27T09:19
2022-04-27T09:19
2022-04-27T09:19
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
украина
сша
мария захарова
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
энтони блинкен
ллойд остин
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Визит госсекретаря США Энтони Блинкена и главы Пентагона Ллойда Остина в Киев, как и визиты других европейских лидеров, имеют пропагандистский эффект, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова."Целая череда визитов деятелей коллективного Запада в Киев, конечно, имеет, в первую очередь, пропагандистский эффект поддержки, и самое главное - привлечения внимания международного сообщества", - отметила Захарова в эфире радио Sputnik.
https://ria.ru/20220425/rossiya-1785223016.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, сша, мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), энтони блинкен, ллойд остин
Захарова назвала цель визитов западных политиков в Киев
Захарова: череда визитов западных политиков в Киев носит пропагандистский эффект