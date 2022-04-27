https://ria.ru/20220427/ukraina-1785667148.html

Захарова назвала цель визитов западных политиков в Киев

Захарова назвала цель визитов западных политиков в Киев - РИА Новости, 27.04.2022

Захарова назвала цель визитов западных политиков в Киев

Визит госсекретаря США Энтони Блинкена и главы Пентагона Ллойда Остина в Киев, как и визиты других европейских лидеров, имеют пропагандистский эффект, заявила... РИА Новости, 27.04.2022

2022-04-27T09:19

2022-04-27T09:19

2022-04-27T09:19

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

украина

сша

мария захарова

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

энтони блинкен

ллойд остин

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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Визит госсекретаря США Энтони Блинкена и главы Пентагона Ллойда Остина в Киев, как и визиты других европейских лидеров, имеют пропагандистский эффект, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова."Целая череда визитов деятелей коллективного Запада в Киев, конечно, имеет, в первую очередь, пропагандистский эффект поддержки, и самое главное - привлечения внимания международного сообщества", - отметила Захарова в эфире радио Sputnik.

https://ria.ru/20220425/rossiya-1785223016.html

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, сша, мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), энтони блинкен, ллойд остин