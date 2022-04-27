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Захарова назвала цель визитов западных политиков в Киев - РИА Новости, 27.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
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Захарова назвала цель визитов западных политиков в Киев
Захарова назвала цель визитов западных политиков в Киев - РИА Новости, 27.04.2022
Захарова назвала цель визитов западных политиков в Киев
Визит госсекретаря США Энтони Блинкена и главы Пентагона Ллойда Остина в Киев, как и визиты других европейских лидеров, имеют пропагандистский эффект, заявила... РИА Новости, 27.04.2022
2022-04-27T09:19
2022-04-27T09:19
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
украина
сша
мария захарова
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
энтони блинкен
ллойд остин
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Визит госсекретаря США Энтони Блинкена и главы Пентагона Ллойда Остина в Киев, как и визиты других европейских лидеров, имеют пропагандистский эффект, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова."Целая череда визитов деятелей коллективного Запада в Киев, конечно, имеет, в первую очередь, пропагандистский эффект поддержки, и самое главное - привлечения внимания международного сообщества", - отметила Захарова в эфире радио Sputnik.
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в мире, украина, сша, мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), энтони блинкен, ллойд остин
09:19 27.04.2022
 
Захарова назвала цель визитов западных политиков в Киев

Захарова: череда визитов западных политиков в Киев носит пропагандистский эффект

© AP Photo / Ukrainian Presidential Press OfficeМинистр обороны США Ллойд Остин, госсекретарь США Энтони Блинкен и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в Киеве
Министр обороны США Ллойд Остин, госсекретарь США Энтони Блинкен и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в Киеве - РИА Новости, 1920, 27.04.2022
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press Office
Министр обороны США Ллойд Остин, госсекретарь США Энтони Блинкен и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в Киеве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Визит госсекретаря США Энтони Блинкена и главы Пентагона Ллойда Остина в Киев, как и визиты других европейских лидеров, имеют пропагандистский эффект, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Целая череда визитов деятелей коллективного Запада в Киев, конечно, имеет, в первую очередь, пропагандистский эффект поддержки, и самое главное - привлечения внимания международного сообщества", - отметила Захарова в эфире радио Sputnik.
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреУкраинаСШАМария ЗахароваМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Энтони БлинкенЛлойд Остин
 
 
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