https://ria.ru/20220427/ukraina-1785663499.html

В МИД назвали киевский режим рупором Вашингтона

В МИД назвали киевский режим рупором Вашингтона - РИА Новости, 27.04.2022

В МИД назвали киевский режим рупором Вашингтона

Киевский режим стал рупором Вашингтона, с помощью которого распространяются фейки и угрозы в адрес европейских стран и политиков, сообщила официальный... РИА Новости, 27.04.2022

2022-04-27T09:04

2022-04-27T09:04

2022-04-27T09:04

обострение ситуации в днр и лнр

украина

россия

в мире

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

мария захарова

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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Киевский режим стал рупором Вашингтона, с помощью которого распространяются фейки и угрозы в адрес европейских стран и политиков, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова."С одной стороны, это рупор, а учитывая, что все американские и все натовские масс-медиа вывели сейчас Киевский режим на первый план, дали им все возможные площадки. С одной стороны, Киевский режим стал рупором, через который администрация в Вашингтоне распространяет любые порочащие, так и фейковые материалы… это способ угрозы и шантажа. А с другой стороны, это дает ощущение киевскому режиму своей мощи", - сказала Захарова в эфире радио Sputnik.Она также отметила, что Украина - европейское государство, которое ранее провозгласило в качестве основной идеи своего существования "реформирование своего развития, полностью трансформации своей экономики, культуры и истории, перечеркивание всего прошлого и написание всего с чистого листа"."Провозгласило стремление к высоким гуманистическим идеалам, европейским ценностям в виде свободы, демократии, прав человека, ради всего этого затевалось то, что, по большому счету, было резанием жизней по живому, но цель была обозначена высокая", - пояснила представитель МИД РФ.Она добавила, что сегодня мы видим, что реально стоит за словами о высоких целях. "Это звериная жестокость, чудовищная логика того, что позволило все ради достижения цели, а цель-то отнюдь не благородная и невысокая, а самая низменная, и она, кстати, определена не киевским режимом, а теми, кто им управляет, кто за этим всем стоит, создавая… у киевских политиков ложное чувство самостоятельности", - уточнила Захарова.По ее словам, тактика заключается в том, чтобы разрешать или даже натравливать команду Зеленского на европейских политиков устами представителей Киевского режима, озвучивать "дикие угрозы" в адрес европейских стран и политических деятелей.

https://ria.ru/20220427/oruzhie-1785655142.html

https://ria.ru/20220426/ssha-1785634949.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

украина, россия, в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова