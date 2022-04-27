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В МИД назвали киевский режим рупором Вашингтона - РИА Новости, 27.04.2022
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https://ria.ru/20220427/ukraina-1785663499.html
В МИД назвали киевский режим рупором Вашингтона
В МИД назвали киевский режим рупором Вашингтона - РИА Новости, 27.04.2022
В МИД назвали киевский режим рупором Вашингтона
Киевский режим стал рупором Вашингтона, с помощью которого распространяются фейки и угрозы в адрес европейских стран и политиков, сообщила официальный... РИА Новости, 27.04.2022
2022-04-27T09:04
2022-04-27T09:04
обострение ситуации в днр и лнр
украина
россия
в мире
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
мария захарова
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Киевский режим стал рупором Вашингтона, с помощью которого распространяются фейки и угрозы в адрес европейских стран и политиков, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова."С одной стороны, это рупор, а учитывая, что все американские и все натовские масс-медиа вывели сейчас Киевский режим на первый план, дали им все возможные площадки. С одной стороны, Киевский режим стал рупором, через который администрация в Вашингтоне распространяет любые порочащие, так и фейковые материалы… это способ угрозы и шантажа. А с другой стороны, это дает ощущение киевскому режиму своей мощи", - сказала Захарова в эфире радио Sputnik.Она также отметила, что Украина - европейское государство, которое ранее провозгласило в качестве основной идеи своего существования "реформирование своего развития, полностью трансформации своей экономики, культуры и истории, перечеркивание всего прошлого и написание всего с чистого листа"."Провозгласило стремление к высоким гуманистическим идеалам, европейским ценностям в виде свободы, демократии, прав человека, ради всего этого затевалось то, что, по большому счету, было резанием жизней по живому, но цель была обозначена высокая", - пояснила представитель МИД РФ.Она добавила, что сегодня мы видим, что реально стоит за словами о высоких целях. "Это звериная жестокость, чудовищная логика того, что позволило все ради достижения цели, а цель-то отнюдь не благородная и невысокая, а самая низменная, и она, кстати, определена не киевским режимом, а теми, кто им управляет, кто за этим всем стоит, создавая… у киевских политиков ложное чувство самостоятельности", - уточнила Захарова.По ее словам, тактика заключается в том, чтобы разрешать или даже натравливать команду Зеленского на европейских политиков устами представителей Киевского режима, озвучивать "дикие угрозы" в адрес европейских стран и политических деятелей.
https://ria.ru/20220427/oruzhie-1785655142.html
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украина, россия, в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова
09:04 27.04.2022
 
В МИД назвали киевский режим рупором Вашингтона

Представитель МИД Захарова назвала киевский режим рупором Вашингтона

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 27.04.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Киевский режим стал рупором Вашингтона, с помощью которого распространяются фейки и угрозы в адрес европейских стран и политиков, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"С одной стороны, это рупор, а учитывая, что все американские и все натовские масс-медиа вывели сейчас Киевский режим на первый план, дали им все возможные площадки. С одной стороны, Киевский режим стал рупором, через который администрация в Вашингтоне распространяет любые порочащие, так и фейковые материалы… это способ угрозы и шантажа. А с другой стороны, это дает ощущение киевскому режиму своей мощи", - сказала Захарова в эфире радио Sputnik.
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Она также отметила, что Украина - европейское государство, которое ранее провозгласило в качестве основной идеи своего существования "реформирование своего развития, полностью трансформации своей экономики, культуры и истории, перечеркивание всего прошлого и написание всего с чистого листа".
"Провозгласило стремление к высоким гуманистическим идеалам, европейским ценностям в виде свободы, демократии, прав человека, ради всего этого затевалось то, что, по большому счету, было резанием жизней по живому, но цель была обозначена высокая", - пояснила представитель МИД РФ.
Она добавила, что сегодня мы видим, что реально стоит за словами о высоких целях. "Это звериная жестокость, чудовищная логика того, что позволило все ради достижения цели, а цель-то отнюдь не благородная и невысокая, а самая низменная, и она, кстати, определена не киевским режимом, а теми, кто им управляет, кто за этим всем стоит, создавая… у киевских политиков ложное чувство самостоятельности", - уточнила Захарова.
По ее словам, тактика заключается в том, чтобы разрешать или даже натравливать команду Зеленского на европейских политиков устами представителей Киевского режима, озвучивать "дикие угрозы" в адрес европейских стран и политических деятелей.
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