08:29 27.04.2022 (обновлено: 14:38 27.04.2022)
Запад устроил адскую карусель из поставок оружия Киеву, заявила Захарова
Представитель МИД Захарова назвала поставки западного оружия Киеву адской каруселью
© Фото : U.S. Air Force / Roland BalikПогрузка военной помощи для Украины на авиабазе Довер, США
© Фото : U.S. Air Force / Roland Balik
Погрузка военной помощи для Украины на авиабазе Довер, США. Архивное фото
МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Запад продолжает зарабатывать на поставках вооружения на Украину для дестабилизации региона и затягивания конфликта, при этом говоря о мире, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Конечно, и бизнес, и такая адская карусель, и помимо всего прочего, главная цель — дестабилизация региона, и... продолжение острой фазы конфликта, который ведет к большим и большим смертям", — сказала она в эфире радио Sputnik.
По ее словам, на Западе должны понимать, что именно это ведет к продолжению гибели людей на территории Украины. Необходимо понять их мотивацию, если в публичном пространстве постоянно идут разговоры о мире, считает Захарова.
Официальный представитель МИД России добавила, что когда в зону конфликта поставлялось оружие другими странами, у Запада случалась истерика, и они требовали эмбарго, вводили санкции, чтобы этого не допустить, обращались в Совбез ООН, но в случае с Киевом действует иная логика.
Как заявляло Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и уже существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной задачей операции в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.