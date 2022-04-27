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Запад устроил адскую карусель из поставок оружия Киеву, заявила Захарова - РИА Новости, 27.04.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220427/ukraina-1785659973.html
Запад устроил адскую карусель из поставок оружия Киеву, заявила Захарова
Запад устроил адскую карусель из поставок оружия Киеву, заявила Захарова - РИА Новости, 27.04.2022
Запад устроил адскую карусель из поставок оружия Киеву, заявила Захарова
Запад продолжает зарабатывать на поставках вооружения на Украину для дестабилизации региона и затягивания конфликта, при этом говоря о мире, заявила официальный РИА Новости, 27.04.2022
2022-04-27T08:29
2022-04-27T14:38
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
украина
донбасс
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
совет безопасности оон
россия
киев
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МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Запад продолжает зарабатывать на поставках вооружения на Украину для дестабилизации региона и затягивания конфликта, при этом говоря о мире, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.По ее словам, на Западе должны понимать, что именно это ведет к продолжению гибели людей на территории Украины. Необходимо понять их мотивацию, если в публичном пространстве постоянно идут разговоры о мире, считает Захарова.Официальный представитель МИД России добавила, что когда в зону конфликта поставлялось оружие другими странами, у Запада случалась истерика, и они требовали эмбарго, вводили санкции, чтобы этого не допустить, обращались в Совбез ООН, но в случае с Киевом действует иная логика.Россия 24 февраля начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Как заявляло Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и уже существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной задачей операции в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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в мире, украина, донбасс, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), совет безопасности оон, россия, киев
08:29 27.04.2022 (обновлено: 14:38 27.04.2022)
 
Запад устроил адскую карусель из поставок оружия Киеву, заявила Захарова

Представитель МИД Захарова назвала поставки западного оружия Киеву адской каруселью

© Фото : U.S. Air Force / Roland BalikПогрузка военной помощи для Украины на авиабазе Довер, США
Погрузка военной помощи для Украины на авиабазе Довер, США - РИА Новости, 1920, 27.04.2022
© Фото : U.S. Air Force / Roland Balik
Погрузка военной помощи для Украины на авиабазе Довер, США. Архивное фото
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МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Запад продолжает зарабатывать на поставках вооружения на Украину для дестабилизации региона и затягивания конфликта, при этом говоря о мире, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"Конечно, и бизнес, и такая адская карусель, и помимо всего прочего, главная цель — дестабилизация региона, и... продолжение острой фазы конфликта, который ведет к большим и большим смертям", — сказала она в эфире радио Sputnik.

По ее словам, на Западе должны понимать, что именно это ведет к продолжению гибели людей на территории Украины. Необходимо понять их мотивацию, если в публичном пространстве постоянно идут разговоры о мире, считает Захарова.
Официальный представитель МИД России добавила, что когда в зону конфликта поставлялось оружие другими странами, у Запада случалась истерика, и они требовали эмбарго, вводили санкции, чтобы этого не допустить, обращались в Совбез ООН, но в случае с Киевом действует иная логика.
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Как заявляло Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и уже существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной задачей операции в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреУкраинаДонбассМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Совет Безопасности ООНРоссияКиев
 
 
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