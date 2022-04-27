https://ria.ru/20220427/ukraina-1785659973.html

Запад устроил адскую карусель из поставок оружия Киеву, заявила Захарова

Запад устроил адскую карусель из поставок оружия Киеву, заявила Захарова - РИА Новости, 27.04.2022

Запад устроил адскую карусель из поставок оружия Киеву, заявила Захарова

Запад продолжает зарабатывать на поставках вооружения на Украину для дестабилизации региона и затягивания конфликта, при этом говоря о мире, заявила официальный РИА Новости, 27.04.2022

2022-04-27T08:29

2022-04-27T08:29

2022-04-27T14:38

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

украина

донбасс

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

совет безопасности оон

россия

киев

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МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Запад продолжает зарабатывать на поставках вооружения на Украину для дестабилизации региона и затягивания конфликта, при этом говоря о мире, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.По ее словам, на Западе должны понимать, что именно это ведет к продолжению гибели людей на территории Украины. Необходимо понять их мотивацию, если в публичном пространстве постоянно идут разговоры о мире, считает Захарова.Официальный представитель МИД России добавила, что когда в зону конфликта поставлялось оружие другими странами, у Запада случалась истерика, и они требовали эмбарго, вводили санкции, чтобы этого не допустить, обращались в Совбез ООН, но в случае с Киевом действует иная логика.Россия 24 февраля начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Как заявляло Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и уже существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной задачей операции в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220412/oruzhie-1782940050.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, донбасс, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), совет безопасности оон, россия, киев