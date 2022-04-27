https://ria.ru/20220427/ukraina-1785658256.html

Число прибывших в Россию беженцев из ДНР, ЛНР и Украины превысило миллион

Число прибывших в Россию беженцев из ДНР, ЛНР и Украины превысило миллион - РИА Новости, 27.04.2022

Число прибывших в Россию беженцев из ДНР, ЛНР и Украины превысило миллион

Количество беженцев, прибывших в Россию с Украины, из Донецкой и Луганской народных республик, превысило миллион человек, сообщил РИА Новости представитель... РИА Новости, 27.04.2022

2022-04-27T08:13

2022-04-27T08:13

2022-04-27T08:59

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

признание днр и лнр в россии

эвакуация жителей днр и лнр в россию

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МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Количество беженцев, прибывших в Россию с Украины, из Донецкой и Луганской народных республик, превысило миллион человек, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.Как сообщили в погрануправлении ФСБ по Ростовской области, за минувшие сутки пункты пропуска в регионе пересекли 13,5 тысячи вынужденных переселенцев.По данным представителя экстренных служб на 26 апреля, единовременную материальную помощь в десять тысяч рублей получили уже более 120 тысяч беженцев. Всего принято более 223 тысяч заявлений.Масштабная эвакуация гражданского населения республик Донбасса началась в середине февраля на фоне обострения ситуации. Впоследствии Россия признала независимость ДНР и ЛНР, а 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

в мире, признание днр и лнр в россии, эвакуация жителей днр и лнр в россию