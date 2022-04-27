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Число прибывших в Россию беженцев из ДНР, ЛНР и Украины превысило миллион - РИА Новости, 27.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220427/ukraina-1785658256.html
Число прибывших в Россию беженцев из ДНР, ЛНР и Украины превысило миллион
Число прибывших в Россию беженцев из ДНР, ЛНР и Украины превысило миллион - РИА Новости, 27.04.2022
Число прибывших в Россию беженцев из ДНР, ЛНР и Украины превысило миллион
Количество беженцев, прибывших в Россию с Украины, из Донецкой и Луганской народных республик, превысило миллион человек, сообщил РИА Новости представитель... РИА Новости, 27.04.2022
2022-04-27T08:13
2022-04-27T08:59
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
признание днр и лнр в россии
эвакуация жителей днр и лнр в россию
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МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Количество беженцев, прибывших в Россию с Украины, из Донецкой и Луганской народных республик, превысило миллион человек, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.Как сообщили в погрануправлении ФСБ по Ростовской области, за минувшие сутки пункты пропуска в регионе пересекли 13,5 тысячи вынужденных переселенцев.По данным представителя экстренных служб на 26 апреля, единовременную материальную помощь в десять тысяч рублей получили уже более 120 тысяч беженцев. Всего принято более 223 тысяч заявлений.Масштабная эвакуация гражданского населения республик Донбасса началась в середине февраля на фоне обострения ситуации. Впоследствии Россия признала независимость ДНР и ЛНР, а 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины.
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в мире, признание днр и лнр в россии, эвакуация жителей днр и лнр в россию
08:13 27.04.2022 (обновлено: 08:59 27.04.2022)
 
Число прибывших в Россию беженцев из ДНР, ЛНР и Украины превысило миллион

Число прибывших в Россию беженцев из ДНР, ЛНР и Украины превысило миллион

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкБеженцы в столовой пункта временного размещения
Беженцы в столовой пункта временного размещения - РИА Новости, 1920, 27.04.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Беженцы в столовой пункта временного размещения
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МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Количество беженцев, прибывших в Россию с Украины, из Донецкой и Луганской народных республик, превысило миллион человек, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.

"По состоянию на 06:00 мск, госграницу России с начала конфликта пересекли 1,004 тысячи беженцев, среди них — 182 тысячи детей", — сказал собеседник агентства.

Как сообщили в погрануправлении ФСБ по Ростовской области, за минувшие сутки пункты пропуска в регионе пересекли 13,5 тысячи вынужденных переселенцев.
По данным представителя экстренных служб на 26 апреля, единовременную материальную помощь в десять тысяч рублей получили уже более 120 тысяч беженцев. Всего принято более 223 тысяч заявлений.
Масштабная эвакуация гражданского населения республик Донбасса началась в середине февраля на фоне обострения ситуации. Впоследствии Россия признала независимость ДНР и ЛНР, а 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины.
Пункты сбора гуманитарной помощи для беженцев из Донбасса
15 марта, 11:57Инфографика
Пункты сбора гуманитарной помощи для беженцев из Донбасса
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреПризнание ДНР и ЛНР в РоссииЭвакуация жителей ДНР и ЛНР в Россию
 
 
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