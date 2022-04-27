11:53 27.04.2022 (обновлено: 14:21 27.04.2022)
Умер осужденный за госизмену российский ученый Ковалев
Умер осужденный за государственную измену российский ученый Роман Ковалев
Скорая помощь. Архивное фото
МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Ушел из жизни осужденный за государственную измену российский ученый Роман Ковалев — ученик другого фигуранта дела о госизмене Виктора Кудрявцева, скончавшегося почти год назад.
"Умер Роман Ковалев, которого освободили от наказания за госизмену по состоянию здоровья — у него рак четвертой стадии. Ученый пробыл на свободе около двух недель", — говорится в сообщении объединения "Первый отдел", адвокаты которого представляли интересы Кудрявцева.
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Как следует из картотеки судебных дел, Ковалев был освобожден от отбывания наказания 11 апреля Лефортовским судом Москвы из-за болезни.
В июне 2019 года был арестован сотрудник ЦНИИмаша Виктор Кудрявцев. По версии следствия, он отправлял секретные данные в Фон-Кармановский институт гидродинамики (Бельгия), являющийся научно-исследовательским центром НАТО, с которым ЦНИИмаш реализовывал совместный проект. Следствие использовало письмо из почты Кудрявцева о грин-карте в качестве одного из оснований для его заключения в СИЗО. Защита назвала это сообщение обыкновенным спамом. В сентябре 2019 года Кудрявцев был отпущен из СИЗО под подписку о невыезде. Позднее из-за его болезни следователь приостановил предварительное расследование по делу, а 29 апреля 2021 года 77-летний Кудрявцев скончался.
В рамках этого же дела в июне 2019 года в Москве был арестован ученик Кудрявцева Роман Ковалев, заместитель заведующего кафедрой космических летательных аппаратов МФТИ. Ему также было предъявлено обвинение в госизмене. Позже дело Ковалева было выделено в отдельное производство, в июне 2020 года Мособлсуд приговорил его к семи годам лишения свободы.
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