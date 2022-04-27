https://ria.ru/20220427/uchenyy-1785703149.html

Умер осужденный за госизмену российский ученый Ковалев

Умер осужденный за госизмену российский ученый Ковалев - РИА Новости, 27.04.2022

Умер осужденный за госизмену российский ученый Ковалев

Ушел из жизни осужденный за государственную измену российский ученый Роман Ковалев — ученик другого фигуранта дела о госизмене Виктора Кудрявцева, скончавшегося РИА Новости, 27.04.2022

2022-04-27T11:53

2022-04-27T11:53

2022-04-27T14:21

происшествия

москва

бельгия

цниимаш

нато

московский физико-технический институт

виктор кудрявцев

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МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Ушел из жизни осужденный за государственную измену российский ученый Роман Ковалев — ученик другого фигуранта дела о госизмене Виктора Кудрявцева, скончавшегося почти год назад."Умер Роман Ковалев, которого освободили от наказания за госизмену по состоянию здоровья — у него рак четвертой стадии. Ученый пробыл на свободе около двух недель", — говорится в сообщении объединения "Первый отдел", адвокаты которого представляли интересы Кудрявцева.Как следует из картотеки судебных дел, Ковалев был освобожден от отбывания наказания 11 апреля Лефортовским судом Москвы из-за болезни.В июне 2019 года был арестован сотрудник ЦНИИмаша Виктор Кудрявцев. По версии следствия, он отправлял секретные данные в Фон-Кармановский институт гидродинамики (Бельгия), являющийся научно-исследовательским центром НАТО, с которым ЦНИИмаш реализовывал совместный проект. Следствие использовало письмо из почты Кудрявцева о грин-карте в качестве одного из оснований для его заключения в СИЗО. Защита назвала это сообщение обыкновенным спамом. В сентябре 2019 года Кудрявцев был отпущен из СИЗО под подписку о невыезде. Позднее из-за его болезни следователь приостановил предварительное расследование по делу, а 29 апреля 2021 года 77-летний Кудрявцев скончался.В рамках этого же дела в июне 2019 года в Москве был арестован ученик Кудрявцева Роман Ковалев, заместитель заведующего кафедрой космических летательных аппаратов МФТИ. Ему также было предъявлено обвинение в госизмене. Позже дело Ковалева было выделено в отдельное производство, в июне 2020 года Мособлсуд приговорил его к семи годам лишения свободы.

https://ria.ru/20210812/gosizmena-1745531774.html

https://ria.ru/20220216/gosizmena-1773055767.html

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бельгия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

происшествия, москва, бельгия, цниимаш, нато, московский физико-технический институт, виктор кудрявцев