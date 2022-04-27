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Умер осужденный за госизмену российский ученый Ковалев - РИА Новости, 27.04.2022
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Умер осужденный за госизмену российский ученый Ковалев
Умер осужденный за госизмену российский ученый Ковалев - РИА Новости, 27.04.2022
Умер осужденный за госизмену российский ученый Ковалев
Ушел из жизни осужденный за государственную измену российский ученый Роман Ковалев — ученик другого фигуранта дела о госизмене Виктора Кудрявцева, скончавшегося РИА Новости, 27.04.2022
2022-04-27T11:53
2022-04-27T14:21
происшествия
москва
бельгия
цниимаш
нато
московский физико-технический институт
виктор кудрявцев
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МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Ушел из жизни осужденный за государственную измену российский ученый Роман Ковалев — ученик другого фигуранта дела о госизмене Виктора Кудрявцева, скончавшегося почти год назад."Умер Роман Ковалев, которого освободили от наказания за госизмену по состоянию здоровья — у него рак четвертой стадии. Ученый пробыл на свободе около двух недель", — говорится в сообщении объединения "Первый отдел", адвокаты которого представляли интересы Кудрявцева.Как следует из картотеки судебных дел, Ковалев был освобожден от отбывания наказания 11 апреля Лефортовским судом Москвы из-за болезни.В июне 2019 года был арестован сотрудник ЦНИИмаша Виктор Кудрявцев. По версии следствия, он отправлял секретные данные в Фон-Кармановский институт гидродинамики (Бельгия), являющийся научно-исследовательским центром НАТО, с которым ЦНИИмаш реализовывал совместный проект. Следствие использовало письмо из почты Кудрявцева о грин-карте в качестве одного из оснований для его заключения в СИЗО. Защита назвала это сообщение обыкновенным спамом. В сентябре 2019 года Кудрявцев был отпущен из СИЗО под подписку о невыезде. Позднее из-за его болезни следователь приостановил предварительное расследование по делу, а 29 апреля 2021 года 77-летний Кудрявцев скончался.В рамках этого же дела в июне 2019 года в Москве был арестован ученик Кудрявцева Роман Ковалев, заместитель заведующего кафедрой космических летательных аппаратов МФТИ. Ему также было предъявлено обвинение в госизмене. Позже дело Ковалева было выделено в отдельное производство, в июне 2020 года Мособлсуд приговорил его к семи годам лишения свободы.
https://ria.ru/20210812/gosizmena-1745531774.html
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происшествия, москва, бельгия, цниимаш, нато, московский физико-технический институт, виктор кудрявцев
11:53 27.04.2022 (обновлено: 14:21 27.04.2022)
 
Умер осужденный за госизмену российский ученый Ковалев

Умер осужденный за государственную измену российский ученый Роман Ковалев

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкСкорая помощь
Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 27.04.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Ушел из жизни осужденный за государственную измену российский ученый Роман Ковалев — ученик другого фигуранта дела о госизмене Виктора Кудрявцева, скончавшегося почти год назад.
"Умер Роман Ковалев, которого освободили от наказания за госизмену по состоянию здоровья — у него рак четвертой стадии. Ученый пробыл на свободе около двух недель", — говорится в сообщении объединения "Первый отдел", адвокаты которого представляли интересы Кудрявцева.
Статуя богини правосудия - РИА Новости, 1920, 12.08.2021
12 августа 2021, 18:47
Случаи возбуждения уголовных дел о госизмене в России в 2018-2021 годах
Как следует из картотеки судебных дел, Ковалев был освобожден от отбывания наказания 11 апреля Лефортовским судом Москвы из-за болезни.
В июне 2019 года был арестован сотрудник ЦНИИмаша Виктор Кудрявцев. По версии следствия, он отправлял секретные данные в Фон-Кармановский институт гидродинамики (Бельгия), являющийся научно-исследовательским центром НАТО, с которым ЦНИИмаш реализовывал совместный проект. Следствие использовало письмо из почты Кудрявцева о грин-карте в качестве одного из оснований для его заключения в СИЗО. Защита назвала это сообщение обыкновенным спамом. В сентябре 2019 года Кудрявцев был отпущен из СИЗО под подписку о невыезде. Позднее из-за его болезни следователь приостановил предварительное расследование по делу, а 29 апреля 2021 года 77-летний Кудрявцев скончался.
В рамках этого же дела в июне 2019 года в Москве был арестован ученик Кудрявцева Роман Ковалев, заместитель заведующего кафедрой космических летательных аппаратов МФТИ. Ему также было предъявлено обвинение в госизмене. Позже дело Ковалева было выделено в отдельное производство, в июне 2020 года Мособлсуд приговорил его к семи годам лишения свободы.
Статуя Фемиды в суде - РИА Новости, 1920, 16.02.2022
16 февраля, 10:30
В России арестовали нового фигуранта дела о госизмене
 
ПроисшествияМоскваБельгияЦНИИМАШНАТОМосковский физико-технический институтВиктор Кудрявцев
 
 
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