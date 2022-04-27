https://ria.ru/20220427/turtsiya-1785681543.html
Туроператоры рассказали, что делать клиентам, не попавшим в Турцию
Туроператоры рассказали, что делать клиентам, не попавшим в Турцию - РИА Новости, 27.04.2022
Туроператоры рассказали, что делать клиентам, не попавшим в Турцию
Вопрос несостоявшихся туров в Турцию российские туроператоры решают по-разному: предлагают перебронирование или смену перевозчика, а иногда – перенос поездки на РИА Новости, 27.04.2022
2022-04-27T20:25
2022-04-27T20:25
2022-04-27T20:25
туризм
туризм
новости - туризм
турция
москва
санкт-петербург
turkish airlines
tez tour
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МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Вопрос несостоявшихся туров в Турцию российские туроператоры решают по-разному: предлагают перебронирование или смену перевозчика, а иногда – перенос поездки на осень или следующий год, следует из опроса РИА Новости представителей туротрасли."Сейчас доступны перелеты на базе турецких перевозчиков и некоторых российских. Мы предлагаем нашим туристам, имеющим бронирования в Турцию из Москвы и регионов, изменить перелет с Azur Air на Turkish Airlines, Pegasus или Pegas Fly. — рассказали в Anex Tour. — Многие туристы уже сделали свой выбор и изменили перевозчика, кто-то оставил только наземное обслуживание"Там отметили, что "наиболее частое решение туристов – это перелет другой авиакомпанией или новое бронирование с перезачетом средств". "В случае, если турист отказывается от смены перевозчика, то есть билета из предложенных вариантов, заявка аннулируется и денежные средства могут быть зачтены на новое бронирование по актуальным ценам на сайте по направлению Турция", — пояснили в туркомпании.Эксперты добавили, что стоимость туров в Турцию с начала года в среднем увеличилась на 16 процентов, в первую очередь в связи с более дорогими авиабилетами. Пересадкой тех, кто еще в начале года забронировал туры на новые полетные программы, запущенные в апреле, занимаются и в туроператоре "Интурист"."Сейчас появились региональные вылеты на Turkish Airlines. Мы взяли блоки мест из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани и совсем недавно — из Челябинска. На эти рейсы активно пересаживаются туристы, которые должны были лететь из Екатеринбурга, так как оттуда вылетов в Анталью у Turkish Airlines нет", — рассказали в туроператоре.Туроператор Tez Tour на сегодняшний день предлагает своим клиентам перенос туров. "Для отмененных вылетов в Турцию с 1 апреля по 31 мая 2022 года возможно перебронирование на осенние даты или на аналогичные вылеты 2023 года со сдвигом в плюс или минус три дня с сохранением изначально забронированной стоимости и размера предоплаты", — пояснили в туроператоре."Изменения полетных программ затрагивают вылеты из всех городов России в Турцию в период по 31 мая 2022 года", — уточнили в Tez Tour. В компании отметили, что для всех отмененных полетных программ возможно сохранение наземного обслуживания в бронированиях."При этом средства за отмененные услуги депонируются в рублях с возможностью последующего использования после стабилизации ситуации, а новые авиабилеты приобретаются клиентами самостоятельно", — пояснили в туроператоре.Также для всех отмененных полетных программ возможна аннуляция заявки по желанию клиента с депонированием денежных средств в рублях и возможностью их последующего использования внутри изначально забронированного направления после стабилизации ситуации с международным авиасообщением. Перебронирование услуги "перелет GDS" (регулярный рейс - прим. ред.), как уточнили в туроператоре, возможно только в индивидуальном порядке по согласованию с авиакомпанией.
https://ria.ru/20220404/tury-1781214455.html
https://ria.ru/20220413/tury-1783104176.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, турция, москва, санкт-петербург, turkish airlines, tez tour, azur air, интурист, anex tour, туристы, куда можно лететь, отдых на море
Туроператоры рассказали, что делать клиентам, не попавшим в Турцию
Россиянам, не попавшим в Турцию, туроператоры предлагают перенос, смену брони или рейса
МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Вопрос несостоявшихся туров в Турцию российские туроператоры решают по-разному: предлагают перебронирование или смену перевозчика, а иногда – перенос поездки на осень или следующий год, следует из опроса РИА Новости представителей туротрасли.
"Сейчас доступны перелеты на базе турецких перевозчиков и некоторых российских. Мы предлагаем нашим туристам, имеющим бронирования в Турцию из Москвы и регионов, изменить перелет с Azur Air на Turkish Airlines, Pegasus или Pegas Fly. — рассказали в Anex Tour. — Многие туристы уже сделали свой выбор и изменили перевозчика, кто-то оставил только наземное обслуживание"
Там отметили, что "наиболее частое решение туристов – это перелет другой авиакомпанией или новое бронирование с перезачетом средств". "В случае, если турист отказывается от смены перевозчика, то есть билета из предложенных вариантов, заявка аннулируется и денежные средства могут быть зачтены на новое бронирование по актуальным ценам на сайте по направлению Турция", — пояснили в туркомпании.
Эксперты добавили, что стоимость туров в Турцию с начала года в среднем увеличилась на 16 процентов, в первую очередь в связи с более дорогими авиабилетами.
Пересадкой тех, кто еще в начале года забронировал туры на новые полетные программы, запущенные в апреле, занимаются и в туроператоре "Интурист".
"Сейчас появились региональные вылеты на Turkish Airlines. Мы взяли блоки мест из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани и совсем недавно — из Челябинска. На эти рейсы активно пересаживаются туристы, которые должны были лететь из Екатеринбурга, так как оттуда вылетов в Анталью у Turkish Airlines нет", — рассказали в туроператоре.
Туроператор Tez Tour на сегодняшний день предлагает своим клиентам перенос туров. "Для отмененных вылетов в Турцию с 1 апреля по 31 мая 2022 года возможно перебронирование на осенние даты или на аналогичные вылеты 2023 года со сдвигом в плюс или минус три дня с сохранением изначально забронированной стоимости и размера предоплаты", — пояснили в туроператоре.
"Изменения полетных программ затрагивают вылеты из всех городов России в Турцию в период по 31 мая 2022 года", — уточнили в Tez Tour. В компании отметили, что для всех отмененных полетных программ возможно сохранение наземного обслуживания в бронированиях.
"При этом средства за отмененные услуги депонируются в рублях с возможностью последующего использования после стабилизации ситуации, а новые авиабилеты приобретаются клиентами самостоятельно", — пояснили в туроператоре.
Также для всех отмененных полетных программ возможна аннуляция заявки по желанию клиента с депонированием денежных средств в рублях и возможностью их последующего использования внутри изначально забронированного направления после стабилизации ситуации с международным авиасообщением. Перебронирование услуги "перелет GDS" (регулярный рейс - прим. ред.), как уточнили в туроператоре, возможно только в индивидуальном порядке по согласованию с авиакомпанией.