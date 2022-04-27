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В Кремле прокомментировали выход России из Всемирной туристской организации - РИА Новости, 27.04.2022
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Туризм
https://ria.ru/20220427/turizm-1785741968.html
В Кремле прокомментировали выход России из Всемирной туристской организации
В Кремле прокомментировали выход России из Всемирной туристской организации - РИА Новости, 27.04.2022
В Кремле прокомментировали выход России из Всемирной туристской организации
Выход России из Всемирной туристской организации ООН не повлияет на развитие отрасли страны, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 27.04.2022
2022-04-27T14:08
2022-04-27T14:08
туризм
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туризм
всемирная туристская организация
дмитрий песков
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Выход России из Всемирной туристской организации ООН не повлияет на развитие отрасли страны, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Всемирная туристская организация в среду подтвердила, что Россия объявила о намерении выйти из нее."Нет, это в любом случае не повлияет на туристическую отрасль России, особенно по внутреннему туризму продолжит свое развитие. Внешние направления для туризма также открыты. Дальше вопрос - уже просто будет конкуренция между этими направлениями в плане качества, в плане цены", - сказал Песков, отвечая на вопрос, повлияет ли выход из этой организации на развитие туристической отрасли в России.Всемирная туристская организация - специализированное учреждение ООН, отвечающее за продвижение ответственного, устойчивого и общедоступного туризма. Она служит в качестве глобального форума в области туристской политики и практического источника туристского ноу-хау. В ее состав входят 157 стран, 6 территорий, 2 постоянных наблюдателя и более 500 присоединившихся членов.
https://ria.ru/20220420/turizm-1784567559.html
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россия, оон, в мире, новости - туризм, туризм, всемирная туристская организация, дмитрий песков
14:08 27.04.2022
 
В Кремле прокомментировали выход России из Всемирной туристской организации

Песков: выход России из Всемирной туристской организации не повлияет на развитие отрасли

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкМосковский Кремль
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 27.04.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Выход России из Всемирной туристской организации ООН не повлияет на развитие отрасли страны, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Всемирная туристская организация в среду подтвердила, что Россия объявила о намерении выйти из нее.
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"Нет, это в любом случае не повлияет на туристическую отрасль России, особенно по внутреннему туризму продолжит свое развитие. Внешние направления для туризма также открыты. Дальше вопрос - уже просто будет конкуренция между этими направлениями в плане качества, в плане цены", - сказал Песков, отвечая на вопрос, повлияет ли выход из этой организации на развитие туристической отрасли в России.
Всемирная туристская организация - специализированное учреждение ООН, отвечающее за продвижение ответственного, устойчивого и общедоступного туризма. Она служит в качестве глобального форума в области туристской политики и практического источника туристского ноу-хау. В ее состав входят 157 стран, 6 территорий, 2 постоянных наблюдателя и более 500 присоединившихся членов.
Дмитрий Чернышенко - РИА Новости, 1920, 31.03.2022
31 марта, 14:59Туризм
Чернышенко назвал основные тенденции развития туризма в России
 
ТуризмРоссияООНВ миреНовости - ТуризмТуризмВсемирная туристская организацияДмитрий Песков
 
 
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