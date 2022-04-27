https://ria.ru/20220427/turizm-1785741968.html

В Кремле прокомментировали выход России из Всемирной туристской организации

В Кремле прокомментировали выход России из Всемирной туристской организации - РИА Новости, 27.04.2022

В Кремле прокомментировали выход России из Всемирной туристской организации

Выход России из Всемирной туристской организации ООН не повлияет на развитие отрасли страны, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 27.04.2022

2022-04-27T14:08

2022-04-27T14:08

2022-04-27T14:08

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туризм

всемирная туристская организация

дмитрий песков

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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Выход России из Всемирной туристской организации ООН не повлияет на развитие отрасли страны, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Всемирная туристская организация в среду подтвердила, что Россия объявила о намерении выйти из нее."Нет, это в любом случае не повлияет на туристическую отрасль России, особенно по внутреннему туризму продолжит свое развитие. Внешние направления для туризма также открыты. Дальше вопрос - уже просто будет конкуренция между этими направлениями в плане качества, в плане цены", - сказал Песков, отвечая на вопрос, повлияет ли выход из этой организации на развитие туристической отрасли в России.Всемирная туристская организация - специализированное учреждение ООН, отвечающее за продвижение ответственного, устойчивого и общедоступного туризма. Она служит в качестве глобального форума в области туристской политики и практического источника туристского ноу-хау. В ее состав входят 157 стран, 6 территорий, 2 постоянных наблюдателя и более 500 присоединившихся членов.

https://ria.ru/20220420/turizm-1784567559.html

https://ria.ru/20220331/chernyshenko-1781052884.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

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