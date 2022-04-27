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Иностранное ПО тормозит процесс цифровизации в России, сообщили во ВШЭ - РИА Новости, 27.04.2022
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Иностранное ПО тормозит процесс цифровизации в России, сообщили во ВШЭ
Иностранное ПО тормозит процесс цифровизации в России, сообщили во ВШЭ - РИА Новости, 27.04.2022
Иностранное ПО тормозит процесс цифровизации в России, сообщили во ВШЭ
Сохранение зависимости от иностранного программного обеспечения снижает темпы развития цифровизации в России, ускорить процесс могут гарантированные заказы от... РИА Новости, 27.04.2022
2022-04-27T00:06
2022-04-27T00:06
экономика
технологии
высшая школа экономики (вшэ)
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Сохранение зависимости от иностранного программного обеспечения снижает темпы развития цифровизации в России, ускорить процесс могут гарантированные заказы от крупного бизнеса или госзаказы, заявили РИА Новости в пресс-службе НИУ ВШЭ.По мнению экспертов, одним из видов поддержки отечественного ПО может стать гарантированный заказ со стороны крупного бизнеса и государственных организаций. Кроме того, сотрудничество в цифровой сфере со странами-партнерами поможет частично возместить потери ИКТ-сектора, связанные с уходом иностранных компаний и высококвалифицированных кадров. Сюда можно отнести параллельный импорт и развитие новых отечественных разработок на основе открытого ПО.С другой стороны, уход иностранных корпораций открыл новые возможности для российских компаний. Созданные в будущем объединения из компаний, университетов и научных организаций помогут разработать новое ПО, которое смягчит санкционные шоки."Сегодня ни одна страна в мире не обладает полным "цифровым суверенитетом", не может обеспечить себя всем спектром цифровых технологий, подчеркивают эксперты. В краткосрочной перспективе целесообразно предпринять шаги по активизации сотрудничества в цифровой сфере со странами-партнерами", — отмечают эксперты.
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экономика, технологии, высшая школа экономики (вшэ)
00:06 27.04.2022
 
Иностранное ПО тормозит процесс цифровизации в России, сообщили во ВШЭ

ВШЭ: сохранение зависимости от иностранного ПО тормозит процесс цифровизации в России

© Depositphotos / luminastock Молодые люди работают в офисе
Молодые люди работают в офисе - РИА Новости, 1920, 27.04.2022
© Depositphotos / luminastock
Молодые люди работают в офисе . Архивное фото
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Сохранение зависимости от иностранного программного обеспечения снижает темпы развития цифровизации в России, ускорить процесс могут гарантированные заказы от крупного бизнеса или госзаказы, заявили РИА Новости в пресс-службе НИУ ВШЭ.
"Почти 85% ИКТ-товаров (телекоммуникационное оборудование, компьютеры и так далее) производится в Азии, однако в их основе лежат технологии компаний, которые могут ограничить экспорт в Россию, "вторичные санкции". Все это создает угрозы замедления развития в России таких передовых направлений, как искусственный интеллект, 5G, суперкомпьютерные и квантовые технологии, интернет вещей и других", — говорят специалисты.
По мнению экспертов, одним из видов поддержки отечественного ПО может стать гарантированный заказ со стороны крупного бизнеса и государственных организаций. Кроме того, сотрудничество в цифровой сфере со странами-партнерами поможет частично возместить потери ИКТ-сектора, связанные с уходом иностранных компаний и высококвалифицированных кадров. Сюда можно отнести параллельный импорт и развитие новых отечественных разработок на основе открытого ПО.
С другой стороны, уход иностранных корпораций открыл новые возможности для российских компаний. Созданные в будущем объединения из компаний, университетов и научных организаций помогут разработать новое ПО, которое смягчит санкционные шоки.
"Сегодня ни одна страна в мире не обладает полным "цифровым суверенитетом", не может обеспечить себя всем спектром цифровых технологий, подчеркивают эксперты. В краткосрочной перспективе целесообразно предпринять шаги по активизации сотрудничества в цифровой сфере со странами-партнерами", — отмечают эксперты.
Работа за компьютером - РИА Новости, 1920, 11.04.2022
11 апреля, 16:48Новости Подмосковья
Московская область стала лидером среди регионов по цифровизации торгов
 
ЭкономикаТехнологииВысшая школа экономики (ВШЭ)
 
 
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