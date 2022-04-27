https://ria.ru/20220427/tsifrovizatsiya-1785645800.html
Иностранное ПО тормозит процесс цифровизации в России, сообщили во ВШЭ
Иностранное ПО тормозит процесс цифровизации в России, сообщили во ВШЭ - РИА Новости, 27.04.2022
Иностранное ПО тормозит процесс цифровизации в России, сообщили во ВШЭ
Сохранение зависимости от иностранного программного обеспечения снижает темпы развития цифровизации в России, ускорить процесс могут гарантированные заказы от... РИА Новости, 27.04.2022
2022-04-27T00:06
2022-04-27T00:06
2022-04-27T00:06
экономика
технологии
высшая школа экономики (вшэ)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/12/1773591773_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_fe7d38425db240a9d059414b7f54d164.jpg
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Сохранение зависимости от иностранного программного обеспечения снижает темпы развития цифровизации в России, ускорить процесс могут гарантированные заказы от крупного бизнеса или госзаказы, заявили РИА Новости в пресс-службе НИУ ВШЭ.По мнению экспертов, одним из видов поддержки отечественного ПО может стать гарантированный заказ со стороны крупного бизнеса и государственных организаций. Кроме того, сотрудничество в цифровой сфере со странами-партнерами поможет частично возместить потери ИКТ-сектора, связанные с уходом иностранных компаний и высококвалифицированных кадров. Сюда можно отнести параллельный импорт и развитие новых отечественных разработок на основе открытого ПО.С другой стороны, уход иностранных корпораций открыл новые возможности для российских компаний. Созданные в будущем объединения из компаний, университетов и научных организаций помогут разработать новое ПО, которое смягчит санкционные шоки."Сегодня ни одна страна в мире не обладает полным "цифровым суверенитетом", не может обеспечить себя всем спектром цифровых технологий, подчеркивают эксперты. В краткосрочной перспективе целесообразно предпринять шаги по активизации сотрудничества в цифровой сфере со странами-партнерами", — отмечают эксперты.
https://ria.ru/20220411/tsifrovizatsiya-1782944051.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/12/1773591773_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_e7bca4ad1f3e24c52760acb97d7b7d59.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, технологии, высшая школа экономики (вшэ)
Иностранное ПО тормозит процесс цифровизации в России, сообщили во ВШЭ
ВШЭ: сохранение зависимости от иностранного ПО тормозит процесс цифровизации в России
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Сохранение зависимости от иностранного программного обеспечения снижает темпы развития цифровизации в России, ускорить процесс могут гарантированные заказы от крупного бизнеса или госзаказы, заявили РИА Новости в пресс-службе НИУ ВШЭ.
"Почти 85% ИКТ-товаров (телекоммуникационное оборудование, компьютеры и так далее) производится в Азии
, однако в их основе лежат технологии компаний, которые могут ограничить экспорт в Россию
, "вторичные санкции". Все это создает угрозы замедления развития в России таких передовых направлений, как искусственный интеллект, 5G, суперкомпьютерные и квантовые технологии, интернет вещей и других", — говорят специалисты.
По мнению экспертов, одним из видов поддержки отечественного ПО может стать гарантированный заказ со стороны крупного бизнеса и государственных организаций. Кроме того, сотрудничество в цифровой сфере со странами-партнерами поможет частично возместить потери ИКТ-сектора, связанные с уходом иностранных компаний и высококвалифицированных кадров. Сюда можно отнести параллельный импорт и развитие новых отечественных разработок на основе открытого ПО.
С другой стороны, уход иностранных корпораций открыл новые возможности для российских
компаний. Созданные в будущем объединения из компаний, университетов и научных организаций помогут разработать новое ПО, которое смягчит санкционные шоки.
"Сегодня ни одна страна в мире не обладает полным "цифровым суверенитетом", не может обеспечить себя всем спектром цифровых технологий, подчеркивают эксперты. В краткосрочной перспективе целесообразно предпринять шаги по активизации сотрудничества в цифровой сфере со странами-партнерами", — отмечают эксперты.