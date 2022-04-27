https://ria.ru/20220427/tsifrovizatsiya-1785645800.html

Иностранное ПО тормозит процесс цифровизации в России, сообщили во ВШЭ

Иностранное ПО тормозит процесс цифровизации в России, сообщили во ВШЭ - РИА Новости, 27.04.2022

Иностранное ПО тормозит процесс цифровизации в России, сообщили во ВШЭ

Сохранение зависимости от иностранного программного обеспечения снижает темпы развития цифровизации в России, ускорить процесс могут гарантированные заказы от... РИА Новости, 27.04.2022

2022-04-27T00:06

2022-04-27T00:06

2022-04-27T00:06

экономика

технологии

высшая школа экономики (вшэ)

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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Сохранение зависимости от иностранного программного обеспечения снижает темпы развития цифровизации в России, ускорить процесс могут гарантированные заказы от крупного бизнеса или госзаказы, заявили РИА Новости в пресс-службе НИУ ВШЭ.По мнению экспертов, одним из видов поддержки отечественного ПО может стать гарантированный заказ со стороны крупного бизнеса и государственных организаций. Кроме того, сотрудничество в цифровой сфере со странами-партнерами поможет частично возместить потери ИКТ-сектора, связанные с уходом иностранных компаний и высококвалифицированных кадров. Сюда можно отнести параллельный импорт и развитие новых отечественных разработок на основе открытого ПО.С другой стороны, уход иностранных корпораций открыл новые возможности для российских компаний. Созданные в будущем объединения из компаний, университетов и научных организаций помогут разработать новое ПО, которое смягчит санкционные шоки."Сегодня ни одна страна в мире не обладает полным "цифровым суверенитетом", не может обеспечить себя всем спектром цифровых технологий, подчеркивают эксперты. В краткосрочной перспективе целесообразно предпринять шаги по активизации сотрудничества в цифровой сфере со странами-партнерами", — отмечают эксперты.

https://ria.ru/20220411/tsifrovizatsiya-1782944051.html

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2022

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экономика, технологии, высшая школа экономики (вшэ)