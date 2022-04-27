https://ria.ru/20220427/tseny-1785840925.html

Венгрия продлит ограничение цен на топливо и продукты питания до 1 июля

Венгрия продлит ограничение цен на топливо и продукты питания до 1 июля - РИА Новости, 27.04.2022

Венгрия продлит ограничение цен на топливо и продукты питания до 1 июля

Правительство Венгрии решило продлить ограничение цен на топливо и шесть продуктов питания до 1 июля, заявил в среду премьер-министр страны Виктор Орбан. РИА Новости, 27.04.2022

2022-04-27T22:36

2022-04-27T22:36

2022-04-27T22:36

в мире

венгрия

виктор орбан

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/149942/93/1499429312_0:101:4896:2855_1920x0_80_0_0_fa917adad03615946f6a4cf026d75e10.jpg

МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Правительство Венгрии решило продлить ограничение цен на топливо и шесть продуктов питания до 1 июля, заявил в среду премьер-министр страны Виктор Орбан."В обоих случаях мы приняли решение о продлении ограничительных мер до 1 июля, поэтому и цены на топливо, и цены на отдельные продукты питания останутся без изменений до 1 июля. Мы делаем все возможное, чтобы защитить семьи", - сказал Орбан в видео, опубликованном в соцсетях.В ноябре 2021 года глава канцелярии премьер-министра Гергей Гуйяш объявил, что правительство заморозит цены на бензин и дизельное топливо на три месяца с 15 ноября и установит их на уровне 480 форинтов. Позже правительство продлило эту меру.12 января 2022 года Орбан объявил, что также будет остановлено повышение цен на продукты: сахар-песок, пшеничная мука, растительное подсолнечное масло, свиные окорочка, куриные грудки и коровье молоко 2,8% не могли стоить дороже, чем 15 октября 2021 года.

https://ria.ru/20220427/tseny-1785669750.html

венгрия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, венгрия, виктор орбан