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Венгрия продлит ограничение цен на топливо и продукты питания до 1 июля
Венгрия продлит ограничение цен на топливо и продукты питания до 1 июля - РИА Новости, 27.04.2022
Венгрия продлит ограничение цен на топливо и продукты питания до 1 июля
Правительство Венгрии решило продлить ограничение цен на топливо и шесть продуктов питания до 1 июля, заявил в среду премьер-министр страны Виктор Орбан. РИА Новости, 27.04.2022
2022-04-27T22:36
2022-04-27T22:36
2022-04-27T22:36
в мире
венгрия
виктор орбан
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Правительство Венгрии решило продлить ограничение цен на топливо и шесть продуктов питания до 1 июля, заявил в среду премьер-министр страны Виктор Орбан."В обоих случаях мы приняли решение о продлении ограничительных мер до 1 июля, поэтому и цены на топливо, и цены на отдельные продукты питания останутся без изменений до 1 июля. Мы делаем все возможное, чтобы защитить семьи", - сказал Орбан в видео, опубликованном в соцсетях.В ноябре 2021 года глава канцелярии премьер-министра Гергей Гуйяш объявил, что правительство заморозит цены на бензин и дизельное топливо на три месяца с 15 ноября и установит их на уровне 480 форинтов. Позже правительство продлило эту меру.12 января 2022 года Орбан объявил, что также будет остановлено повышение цен на продукты: сахар-песок, пшеничная мука, растительное подсолнечное масло, свиные окорочка, куриные грудки и коровье молоко 2,8% не могли стоить дороже, чем 15 октября 2021 года.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, венгрия, виктор орбан
Венгрия продлит ограничение цен на топливо и продукты питания до 1 июля
Правительство Венгрии продлит ограничение цен на топливо и продукты питания до 1 июля
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Правительство Венгрии решило продлить ограничение цен на топливо и шесть продуктов питания до 1 июля, заявил в среду премьер-министр страны Виктор Орбан.
"В обоих случаях мы приняли решение о продлении ограничительных мер до 1 июля, поэтому и цены на топливо, и цены на отдельные продукты питания останутся без изменений до 1 июля. Мы делаем все возможное, чтобы защитить семьи", - сказал Орбан в видео, опубликованном в соцсетях.
В ноябре 2021 года глава канцелярии премьер-министра Гергей Гуйяш объявил, что правительство заморозит цены на бензин и дизельное топливо на три месяца с 15 ноября и установит их на уровне 480 форинтов. Позже правительство продлило эту меру.
12 января 2022 года Орбан объявил, что также будет остановлено повышение цен на продукты: сахар-песок, пшеничная мука, растительное подсолнечное масло, свиные окорочка, куриные грудки и коровье молоко 2,8% не могли стоить дороже, чем 15 октября 2021 года.