https://ria.ru/20220427/tseny-1785827639.html

Цены на многие товары в магазинах уже начали падать, заявил Собянин

Цены на многие товары в магазинах уже начали падать, заявил Собянин - РИА Новости, 27.04.2022

Цены на многие товары в магазинах уже начали падать, заявил Собянин

Цены на многие виды товаров в магазинах уже начали падать, это говорит о стабилизации экономики, ни по одной группе товаров нет дефицита, заявил мэр Москвы... РИА Новости, 27.04.2022

2022-04-27T20:15

2022-04-27T20:15

2022-04-27T21:42

экономика

сергей собянин

москва

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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Цены на многие виды товаров в магазинах уже начали падать, это говорит о стабилизации экономики, ни по одной группе товаров нет дефицита, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.Он отметил, что на сегодняшний день ни по одной группе товаров нет дефицита, и даже есть товарные запасы, которые позволяют чувствовать себя уверенно.Мэр Москвы Сергей Собянин уверен, что экономика столицы выстоит, падения товарооборота и бюджета не произошло."Понятно, что есть сложности, но я уверен, что экономика Москвы выстоит. В настоящее время падения ни товарооборота, ни производства не произошло. И падения бюджетных доходов тоже не произошло, более того, мы получили на сегодняшний день почти на четверть больше доходов, чем в прошлом году", - сказал Собянин в эфире телеканала ТВЦ.Мэр добавил, что ситуация сложная, но стабильная.

https://ria.ru/20220427/sakhar-1785823048.html

москва

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2022

Севастиан Котов

Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

экономика, сергей собянин, москва