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Цены на многие товары в магазинах уже начали падать, заявил Собянин
Цены на многие товары в магазинах уже начали падать, заявил Собянин - РИА Новости, 27.04.2022
Цены на многие товары в магазинах уже начали падать, заявил Собянин
Цены на многие виды товаров в магазинах уже начали падать, это говорит о стабилизации экономики, ни по одной группе товаров нет дефицита, заявил мэр Москвы... РИА Новости, 27.04.2022
2022-04-27T20:15
2022-04-27T20:15
2022-04-27T21:42
экономика
сергей собянин
москва
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Цены на многие виды товаров в магазинах уже начали падать, это говорит о стабилизации экономики, ни по одной группе товаров нет дефицита, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.Он отметил, что на сегодняшний день ни по одной группе товаров нет дефицита, и даже есть товарные запасы, которые позволяют чувствовать себя уверенно.Мэр Москвы Сергей Собянин уверен, что экономика столицы выстоит, падения товарооборота и бюджета не произошло."Понятно, что есть сложности, но я уверен, что экономика Москвы выстоит. В настоящее время падения ни товарооборота, ни производства не произошло. И падения бюджетных доходов тоже не произошло, более того, мы получили на сегодняшний день почти на четверть больше доходов, чем в прошлом году", - сказал Собянин в эфире телеканала ТВЦ.Мэр добавил, что ситуация сложная, но стабильная.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, сергей собянин, москва
20:15 27.04.2022 (обновлено: 21:42 27.04.2022)
Цены на многие товары в магазинах уже начали падать, заявил Собянин
Мэр Москвы Собянин: цены на многие товары в магазинах уже начали падать
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости.
Цены на многие виды товаров в магазинах уже начали падать, это говорит о стабилизации экономики, ни по одной группе товаров нет дефицита, заявил
мэр Москвы Сергей Собянин.
"Все, что было возможно самое плохое, оно уже прошло, этот ажиотажный спрос и неверие в то, что на полках останутся товары, он прошел... Цены на многие виды товаров не то что продолжают подниматься, они начали даже падать несколько. Это говорит о стабилизации экономики", - сказал Собянин в эфире телеканала ТВЦ.
Он отметил, что на сегодняшний день ни по одной группе товаров нет дефицита, и даже есть товарные запасы, которые позволяют чувствовать себя уверенно.
Мэр Москвы Сергей Собянин уверен, что экономика столицы выстоит, падения товарооборота и бюджета не произошло.
"Понятно, что есть сложности, но я уверен, что экономика Москвы выстоит. В настоящее время падения ни товарооборота, ни производства не произошло. И падения бюджетных доходов тоже не произошло, более того, мы получили на сегодняшний день почти на четверть больше доходов, чем в прошлом году", - сказал Собянин в эфире телеканала ТВЦ.
Мэр добавил, что ситуация сложная, но стабильная.