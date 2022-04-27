Рейтинг@Mail.ru
Цены на многие товары в магазинах уже начали падать, заявил Собянин - РИА Новости, 27.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220427/tseny-1785827639.html
Цены на многие товары в магазинах уже начали падать, заявил Собянин
Цены на многие товары в магазинах уже начали падать, заявил Собянин - РИА Новости, 27.04.2022
Цены на многие товары в магазинах уже начали падать, заявил Собянин
Цены на многие виды товаров в магазинах уже начали падать, это говорит о стабилизации экономики, ни по одной группе товаров нет дефицита, заявил мэр Москвы... РИА Новости, 27.04.2022
2022-04-27T20:15
2022-04-27T21:42
экономика
сергей собянин
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0f/1778333602_0:711:1998:1835_1920x0_80_0_0_0e92534b9c29e6f04cd7eb3b9f7bc60c.jpg
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Цены на многие виды товаров в магазинах уже начали падать, это говорит о стабилизации экономики, ни по одной группе товаров нет дефицита, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.Он отметил, что на сегодняшний день ни по одной группе товаров нет дефицита, и даже есть товарные запасы, которые позволяют чувствовать себя уверенно.Мэр Москвы Сергей Собянин уверен, что экономика столицы выстоит, падения товарооборота и бюджета не произошло."Понятно, что есть сложности, но я уверен, что экономика Москвы выстоит. В настоящее время падения ни товарооборота, ни производства не произошло. И падения бюджетных доходов тоже не произошло, более того, мы получили на сегодняшний день почти на четверть больше доходов, чем в прошлом году", - сказал Собянин в эфире телеканала ТВЦ.Мэр добавил, что ситуация сложная, но стабильная.
https://ria.ru/20220427/sakhar-1785823048.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Севастиан Котов
Севастиан Котов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0f/1778333602_0:463:2113:2048_1920x0_80_0_0_e20cb660cf4c2bdb090e4c0de08ffe4b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, сергей собянин, москва
20:15 27.04.2022 (обновлено: 21:42 27.04.2022)
 
Цены на многие товары в магазинах уже начали падать, заявил Собянин

Мэр Москвы Собянин: цены на многие товары в магазинах уже начали падать

© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкПокупатель в магазине
Покупатель в магазине - РИА Новости, 1920, 27.04.2022
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Цены на многие виды товаров в магазинах уже начали падать, это говорит о стабилизации экономики, ни по одной группе товаров нет дефицита, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.
"Все, что было возможно самое плохое, оно уже прошло, этот ажиотажный спрос и неверие в то, что на полках останутся товары, он прошел... Цены на многие виды товаров не то что продолжают подниматься, они начали даже падать несколько. Это говорит о стабилизации экономики", - сказал Собянин в эфире телеканала ТВЦ.
Он отметил, что на сегодняшний день ни по одной группе товаров нет дефицита, и даже есть товарные запасы, которые позволяют чувствовать себя уверенно.
Мэр Москвы Сергей Собянин уверен, что экономика столицы выстоит, падения товарооборота и бюджета не произошло.
"Понятно, что есть сложности, но я уверен, что экономика Москвы выстоит. В настоящее время падения ни товарооборота, ни производства не произошло. И падения бюджетных доходов тоже не произошло, более того, мы получили на сегодняшний день почти на четверть больше доходов, чем в прошлом году", - сказал Собянин в эфире телеканала ТВЦ.
Мэр добавил, что ситуация сложная, но стабильная.
Фасовка и упаковка сахара для розничной торговли - РИА Новости, 1920, 27.04.2022
Вчера, 19:29
В России подешевел сахар
 
ЭкономикаСергей СобянинМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала