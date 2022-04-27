Рейтинг@Mail.ru
Матвиенко призвала принять меры по снижению цен в магазинах - РИА Новости, 27.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220427/tseny-1785731959.html
Матвиенко призвала принять меры по снижению цен в магазинах
Матвиенко призвала принять меры по снижению цен в магазинах - РИА Новости, 27.04.2022
Матвиенко призвала принять меры по снижению цен в магазинах
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала обеспечить снижение стоимости товаров в магазинах, поскольку после резкого снижения курса рубля сейчас... РИА Новости, 27.04.2022
2022-04-27T13:33
2022-04-27T13:40
экономика
санкции в отношении россии
признание днр и лнр в россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/10/1589480747_0:0:2960:1664_1920x0_80_0_0_33ee2b556a3e0b643e4fdfb34925cfda.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 апр - РИА Новости. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала обеспечить снижение стоимости товаров в магазинах, поскольку после резкого снижения курса рубля сейчас национальная валюта практически вернулась к прежним показателям.Она подчеркнула, что сейчас рубль стабилизировался, практически вернувшись к прежним показателям, однако ценники остаются на прежнем уровне."Правительство должно предложить конкретные меры, это нечестно, несправедливо", - сказала Матвиенко, добавив, что это и на совести торговли."Давайте вместе с рублем поставим прежние ценники", - отметила она.Спикер также обратила внимание на то, что нашим товаропроизводителям невозможно "пробиться" в торговые сети. Кроме того, расчеты с ними производятся в течение 90-100 дней, на это время производители лишаются свободных денежных средств.
https://radiosputnik.ria.ru/20220426/maslo-1785332270.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Мадина Моргоева
Мадина Моргоева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/10/1589480747_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_2564d1588252841be720f749c3c85337.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, санкции в отношении россии, признание днр и лнр в россии
13:33 27.04.2022 (обновлено: 13:40 27.04.2022)
 
Матвиенко призвала принять меры по снижению цен в магазинах

Матвиенко призвала принять меры по снижению цен в магазинах в связи со стабилизацией рубля

© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в фотобанкПредседатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко на заседании Совета Федерации РФ
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко на заседании Совета Федерации РФ - РИА Новости, 1920, 27.04.2022
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ
Перейти в фотобанк
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко на заседании Совета Федерации РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 апр - РИА Новости. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала обеспечить снижение стоимости товаров в магазинах, поскольку после резкого снижения курса рубля сейчас национальная валюта практически вернулась к прежним показателям.
"Рубль резко просел, все ценники переписали, даже там, где нет долларовой составляющей. (Рост) от 30 до 70 процентов", - сказала спикер в ходе заседания совета законодателей.
Она подчеркнула, что сейчас рубль стабилизировался, практически вернувшись к прежним показателям, однако ценники остаются на прежнем уровне.
"Правительство должно предложить конкретные меры, это нечестно, несправедливо", - сказала Матвиенко, добавив, что это и на совести торговли.
"Давайте вместе с рублем поставим прежние ценники", - отметила она.
Спикер также обратила внимание на то, что нашим товаропроизводителям невозможно "пробиться" в торговые сети. Кроме того, расчеты с ними производятся в течение 90-100 дней, на это время производители лишаются свободных денежных средств.
Витрина с растительным маслом в супермаркете Ашан Сити - РИА Новости, 1920, 26.04.2022
26 апреля, 04:00Сказано в эфире
Эксперт дал прогноз цен на подсолнечное масло в России
 
ЭкономикаСанкции в отношении РоссииПризнание ДНР и ЛНР в России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала