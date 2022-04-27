https://ria.ru/20220427/tseny-1785731959.html

Матвиенко призвала принять меры по снижению цен в магазинах

Матвиенко призвала принять меры по снижению цен в магазинах - РИА Новости, 27.04.2022

Матвиенко призвала принять меры по снижению цен в магазинах

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала обеспечить снижение стоимости товаров в магазинах, поскольку после резкого снижения курса рубля сейчас... РИА Новости, 27.04.2022

2022-04-27T13:33

2022-04-27T13:33

2022-04-27T13:40

экономика

санкции в отношении россии

признание днр и лнр в россии

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 апр - РИА Новости. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала обеспечить снижение стоимости товаров в магазинах, поскольку после резкого снижения курса рубля сейчас национальная валюта практически вернулась к прежним показателям.Она подчеркнула, что сейчас рубль стабилизировался, практически вернувшись к прежним показателям, однако ценники остаются на прежнем уровне."Правительство должно предложить конкретные меры, это нечестно, несправедливо", - сказала Матвиенко, добавив, что это и на совести торговли."Давайте вместе с рублем поставим прежние ценники", - отметила она.Спикер также обратила внимание на то, что нашим товаропроизводителям невозможно "пробиться" в торговые сети. Кроме того, расчеты с ними производятся в течение 90-100 дней, на это время производители лишаются свободных денежных средств.

https://radiosputnik.ria.ru/20220426/maslo-1785332270.html

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2022

Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

экономика, санкции в отношении россии, признание днр и лнр в россии