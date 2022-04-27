https://ria.ru/20220427/tseny-1785731959.html
Матвиенко призвала принять меры по снижению цен в магазинах
Матвиенко призвала принять меры по снижению цен в магазинах - РИА Новости, 27.04.2022
Матвиенко призвала принять меры по снижению цен в магазинах
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала обеспечить снижение стоимости товаров в магазинах, поскольку после резкого снижения курса рубля сейчас... РИА Новости, 27.04.2022
2022-04-27T13:33
2022-04-27T13:33
2022-04-27T13:40
экономика
санкции в отношении россии
признание днр и лнр в россии
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 апр - РИА Новости. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала обеспечить снижение стоимости товаров в магазинах, поскольку после резкого снижения курса рубля сейчас национальная валюта практически вернулась к прежним показателям.Она подчеркнула, что сейчас рубль стабилизировался, практически вернувшись к прежним показателям, однако ценники остаются на прежнем уровне."Правительство должно предложить конкретные меры, это нечестно, несправедливо", - сказала Матвиенко, добавив, что это и на совести торговли."Давайте вместе с рублем поставим прежние ценники", - отметила она.Спикер также обратила внимание на то, что нашим товаропроизводителям невозможно "пробиться" в торговые сети. Кроме того, расчеты с ними производятся в течение 90-100 дней, на это время производители лишаются свободных денежных средств.
https://radiosputnik.ria.ru/20220426/maslo-1785332270.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, санкции в отношении россии, признание днр и лнр в россии
13:33 27.04.2022 (обновлено: 13:40 27.04.2022)
Матвиенко призвала принять меры по снижению цен в магазинах
Матвиенко призвала принять меры по снижению цен в магазинах в связи со стабилизацией рубля
С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 апр - РИА Новости. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала обеспечить снижение стоимости товаров в магазинах, поскольку после резкого снижения курса рубля сейчас национальная валюта практически вернулась к прежним показателям.
"Рубль резко просел, все ценники переписали, даже там, где нет долларовой составляющей. (Рост) от 30 до 70 процентов", - сказала спикер в ходе заседания совета законодателей.
Она подчеркнула, что сейчас рубль стабилизировался, практически вернувшись к прежним показателям, однако ценники остаются на прежнем уровне.
"Правительство должно предложить конкретные меры, это нечестно, несправедливо", - сказала Матвиенко, добавив, что это и на совести торговли.
"Давайте вместе с рублем поставим прежние ценники", - отметила она.
Спикер также обратила внимание на то, что нашим товаропроизводителям невозможно "пробиться" в торговые сети. Кроме того, расчеты с ними производятся в течение 90-100 дней, на это время производители лишаются свободных денежных средств.