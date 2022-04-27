США пришлось пойти на жертвы после введения санкций против России

09:37 27.04.2022 (обновлено: 11:41 27.04.2022)
WP: в США цены на еду достигли рекорда с начала 1980-х годов
WP: в США из-за санкций против России цены на еду достигли рекорда с начала 1980-х годов
© AP Photo / Nam Y. HuhПокупатели в продуктовом магазине в США
© AP Photo / Nam Y. Huh
Покупатели в продуктовом магазине в США. Архивное фото
МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. В США украинский кризис привел к самому резкому скачку цен на продукты питания с начала 1980-х годов, пишет The Washington Post.
"В начале недели фьючерсы на кукурузу на Чикагской товарной бирже превысили восемь долларов за бушель, что стало рекордным показателем почти за десятилетие", — сообщает издание.
Как объясняет автор статьи, такая ситуация сложилась по нескольким причинам.
Так, в середине апреля Джо Байден пообещал к лету разрешить продажу бензина с высоким содержанием этанола, что якобы должно снизить цены на автозаправках. Вместе с тем это окажет негативное воздействие на окружающую среду и приведет к подорожанию продуктов, утверждает газета.
Дело в том, что для получения этанола необходима кукуруза, которую обычно используют при производстве потребительских товаров и для откорма животных.
"Учитывая, что 60 процентов связанных со скотоводством издержек приходятся на корма, специалисты ожидают подорожания говядины, свинины, птицы и некоторых видов рыбы", — отмечает СМИ.
На стоимость мяса также окажет влияние рост цен на удобрения, связанный с происходящим на Украине.
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К числу других факторов влияния издание отнесло птичий грипп, засуху в Калифорнии и пробки на границе с Мексикой.
После начала специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины президент США ввел запрет на поставки российских энергоносителей, после чего цены на них начали усиленно расти. Кроме того, в Соединенных Штатах зафиксировали рост стоимости продуктов питания. По данным Минтруда, к концу марта цены на потребительские товары увеличились на 8,5 процента в годовом выражении. Рост оказался рекордным с декабря 1981 года. По утверждению Байдена, это произошло якобы по вине России.