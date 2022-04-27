https://ria.ru/20220427/tseny-1785669750.html

США пришлось пойти на жертвы после введения санкций против России

WP: в США цены на еду достигли рекорда с начала 1980-х годов - РИА Новости, 27.04.2022

США пришлось пойти на жертвы после введения санкций против России

В США украинский кризис привел к самому резкому скачку цен на продукты питания с начала 1980-х годов, пишет The Washington Post. РИА Новости, 27.04.2022

2022-04-27T09:37

2022-04-27T09:37

2022-04-27T11:41

в мире

сша

джо байден

россия

украина

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МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. В США украинский кризис привел к самому резкому скачку цен на продукты питания с начала 1980-х годов, пишет The Washington Post.Как объясняет автор статьи, такая ситуация сложилась по нескольким причинам.Так, в середине апреля Джо Байден пообещал к лету разрешить продажу бензина с высоким содержанием этанола, что якобы должно снизить цены на автозаправках. Вместе с тем это окажет негативное воздействие на окружающую среду и приведет к подорожанию продуктов, утверждает газета.Дело в том, что для получения этанола необходима кукуруза, которую обычно используют при производстве потребительских товаров и для откорма животных.На стоимость мяса также окажет влияние рост цен на удобрения, связанный с происходящим на Украине.К числу других факторов влияния издание отнесло птичий грипп, засуху в Калифорнии и пробки на границе с Мексикой.После начала специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины президент США ввел запрет на поставки российских энергоносителей, после чего цены на них начали усиленно расти. Кроме того, в Соединенных Штатах зафиксировали рост стоимости продуктов питания. По данным Минтруда, к концу марта цены на потребительские товары увеличились на 8,5 процента в годовом выражении. Рост оказался рекордным с декабря 1981 года. По утверждению Байдена, это произошло якобы по вине России.

https://ria.ru/20220426/zhile-1785579130.html

https://ria.ru/20220424/ssha-1785135724.html

сша

россия

украина

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Влада Икрамова

Влада Икрамова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Икрамова

в мире, сша, джо байден, россия, украина