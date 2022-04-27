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Звезды Героев Труда вручат после 1 мая, сообщили в Кремле
Звезды Героев Труда вручат после 1 мая, сообщили в Кремле - РИА Новости, 27.04.2022
Звезды Героев Труда вручат после 1 мая, сообщили в Кремле
Вручение звезд "Героев Труда" состоится чуть позднее 1 мая, сообщили РИА Новости в пресс-службе Кремля. РИА Новости, 27.04.2022
2022-04-27T11:58
2022-04-27T11:58
2022-04-27T11:58
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Вручение звезд "Героев Труда" состоится чуть позднее 1 мая, сообщили РИА Новости в пресс-службе Кремля."Вручение состоится позже", - сказали в пресс-службе.Звание Героя труда России было установлено в марте 2013 года. Оно присваивается за выдающиеся результаты в государственной, общественной и хозяйственной деятельности, вклад в социально-экономическое развитие страны, в том числе в развитие промышленности, сельского хозяйства, транспорта, строительства, науки, культуры, образования, здравоохранения и других областей. Первая церемония награждения состоялась 1 мая 2013 года в Константиновском дворце Санкт-Петербурга. В прошлом году награждение состоялось 12 июня в День России.
https://ria.ru/20220120/miller-1768791838.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, москва, московский кремль
Звезды Героев Труда вручат после 1 мая, сообщили в Кремле
Пресс-служба Кремля сообщила, что вручение звезд Героев Труда состоится после 1 мая