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Звезды Героев Труда вручат после 1 мая, сообщили в Кремле - РИА Новости, 27.04.2022
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Звезды Героев Труда вручат после 1 мая, сообщили в Кремле
Звезды Героев Труда вручат после 1 мая, сообщили в Кремле - РИА Новости, 27.04.2022
Звезды Героев Труда вручат после 1 мая, сообщили в Кремле
Вручение звезд "Героев Труда" состоится чуть позднее 1 мая, сообщили РИА Новости в пресс-службе Кремля. РИА Новости, 27.04.2022
2022-04-27T11:58
2022-04-27T11:58
общество
россия
москва
московский кремль
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Вручение звезд "Героев Труда" состоится чуть позднее 1 мая, сообщили РИА Новости в пресс-службе Кремля."Вручение состоится позже", - сказали в пресс-службе.Звание Героя труда России было установлено в марте 2013 года. Оно присваивается за выдающиеся результаты в государственной, общественной и хозяйственной деятельности, вклад в социально-экономическое развитие страны, в том числе в развитие промышленности, сельского хозяйства, транспорта, строительства, науки, культуры, образования, здравоохранения и других областей. Первая церемония награждения состоялась 1 мая 2013 года в Константиновском дворце Санкт-Петербурга. В прошлом году награждение состоялось 12 июня в День России.
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общество, россия, москва, московский кремль
11:58 27.04.2022
 
Звезды Героев Труда вручат после 1 мая, сообщили в Кремле

Пресс-служба Кремля сообщила, что вручение звезд Героев Труда состоится после 1 мая

© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкЗвезда Героя Труда
Звезда Героя Труда - РИА Новости, 1920, 27.04.2022
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Звезда Героя Труда. Архивное фото
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Вручение звезд "Героев Труда" состоится чуть позднее 1 мая, сообщили РИА Новости в пресс-службе Кремля.
"Вручение состоится позже", - сказали в пресс-службе.
Звание Героя труда России было установлено в марте 2013 года. Оно присваивается за выдающиеся результаты в государственной, общественной и хозяйственной деятельности, вклад в социально-экономическое развитие страны, в том числе в развитие промышленности, сельского хозяйства, транспорта, строительства, науки, культуры, образования, здравоохранения и других областей. Первая церемония награждения состоялась 1 мая 2013 года в Константиновском дворце Санкт-Петербурга. В прошлом году награждение состоялось 12 июня в День России.
Алексей Миллер - РИА Новости, 1920, 20.01.2022
20 января, 18:25
Путин присвоил главе "Газпрома" звание Героя Труда
 
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