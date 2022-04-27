https://ria.ru/20220427/trud-1785704699.html

Звезды Героев Труда вручат после 1 мая, сообщили в Кремле

Звезды Героев Труда вручат после 1 мая, сообщили в Кремле - РИА Новости, 27.04.2022

Звезды Героев Труда вручат после 1 мая, сообщили в Кремле

Вручение звезд "Героев Труда" состоится чуть позднее 1 мая, сообщили РИА Новости в пресс-службе Кремля. РИА Новости, 27.04.2022

2022-04-27T11:58

2022-04-27T11:58

2022-04-27T11:58

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московский кремль

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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Вручение звезд "Героев Труда" состоится чуть позднее 1 мая, сообщили РИА Новости в пресс-службе Кремля."Вручение состоится позже", - сказали в пресс-службе.Звание Героя труда России было установлено в марте 2013 года. Оно присваивается за выдающиеся результаты в государственной, общественной и хозяйственной деятельности, вклад в социально-экономическое развитие страны, в том числе в развитие промышленности, сельского хозяйства, транспорта, строительства, науки, культуры, образования, здравоохранения и других областей. Первая церемония награждения состоялась 1 мая 2013 года в Константиновском дворце Санкт-Петербурга. В прошлом году награждение состоялось 12 июня в День России.

https://ria.ru/20220120/miller-1768791838.html

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

общество, россия, москва, московский кремль