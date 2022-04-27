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В Ульяновской области 28 апреля объявят днем траура - РИА Новости, 27.04.2022
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В Ульяновской области 28 апреля объявят днем траура
В Ульяновской области 28 апреля объявят днем траура - РИА Новости, 27.04.2022
В Ульяновской области 28 апреля объявят днем траура
Ульяновская область 28 апреля объявит днем траура по погибшим в детском саду поселка Вешкайма, где были убиты три человека, сообщил сенатор от региона Айрат... РИА Новости, 27.04.2022
2022-04-27T10:48
2022-04-27T12:52
стрельба в детском саду в ульяновской области
происшествия
россия
ульяновская область
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САРАТОВ, 27 апр - РИА Новости. Ульяновская область 28 апреля объявит днем траура по погибшим в детском саду поселка Вешкайма, где были убиты три человека, сообщил сенатор от региона Айрат Гибатдинов.Во вторник при стрельбе в детском саду в поселке Вешкайма погибли двое детей и воспитатель, ранена младший воспитатель. СК РФ возбудил уголовное дело по статье об убийстве."Семьям пострадавших будет оказана вся необходимая поддержка и помощь - психологическая, материальная, финансовая, над чем мы совместно с командой губернатора А.Ю. Русских сейчас в усиленном режиме работаем. 28 апреля будет объявлено днем траура на территории Ульяновской области", - написал Гибатдинов в Telegram-канале.
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Мемориал у детского сада в Ульяновской области
Накануне при стрельбе в детском саду в поселке Вешкайма погибли двое детей и воспитатель, также ранена младший воспитатель.
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стрельба в детском саду в ульяновской области, происшествия, россия, ульяновская область
10:48 27.04.2022 (обновлено: 12:52 27.04.2022)
 
В Ульяновской области 28 апреля объявят днем траура

В Ульяновской области 28 апреля объявят днем траура по погибшим при стрельбе в детсаду

Читать ria.ru в
САРАТОВ, 27 апр - РИА Новости. Ульяновская область 28 апреля объявит днем траура по погибшим в детском саду поселка Вешкайма, где были убиты три человека, сообщил сенатор от региона Айрат Гибатдинов.
Во вторник при стрельбе в детском саду в поселке Вешкайма погибли двое детей и воспитатель, ранена младший воспитатель. СК РФ возбудил уголовное дело по статье об убийстве.
"Семьям пострадавших будет оказана вся необходимая поддержка и помощь - психологическая, материальная, финансовая, над чем мы совместно с командой губернатора А.Ю. Русских сейчас в усиленном режиме работаем. 28 апреля будет объявлено днем траура на территории Ульяновской области", - написал Гибатдинов в Telegram-канале.
Стихийный мемориал на месте трагедии в поселке Вешкайма - РИА Новости, 1920, 26.04.2022
26 апреля, 22:17
Жители ульяновского поселка несут цветы к детсаду, где погибли три человека
 
Стрельба в детском саду в Ульяновской областиПроисшествияРоссияУльяновская область
 
 
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