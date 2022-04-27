https://ria.ru/20220427/traur-1785684457.html

В Ульяновской области 28 апреля объявят днем траура

В Ульяновской области 28 апреля объявят днем траура - РИА Новости, 27.04.2022

В Ульяновской области 28 апреля объявят днем траура

Ульяновская область 28 апреля объявит днем траура по погибшим в детском саду поселка Вешкайма, где были убиты три человека, сообщил сенатор от региона Айрат... РИА Новости, 27.04.2022

2022-04-27T10:48

2022-04-27T10:48

2022-04-27T12:52

стрельба в детском саду в ульяновской области

происшествия

россия

ульяновская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1b/1785719521_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_6bc49050f230b97080f1f813af35a0f1.jpg

САРАТОВ, 27 апр - РИА Новости. Ульяновская область 28 апреля объявит днем траура по погибшим в детском саду поселка Вешкайма, где были убиты три человека, сообщил сенатор от региона Айрат Гибатдинов.Во вторник при стрельбе в детском саду в поселке Вешкайма погибли двое детей и воспитатель, ранена младший воспитатель. СК РФ возбудил уголовное дело по статье об убийстве."Семьям пострадавших будет оказана вся необходимая поддержка и помощь - психологическая, материальная, финансовая, над чем мы совместно с командой губернатора А.Ю. Русских сейчас в усиленном режиме работаем. 28 апреля будет объявлено днем траура на территории Ульяновской области", - написал Гибатдинов в Telegram-канале.

https://ria.ru/20220426/memorial-1785636848.html

россия

ульяновская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мемориал у детского сада в Ульяновской области Накануне при стрельбе в детском саду в поселке Вешкайма погибли двое детей и воспитатель, также ранена младший воспитатель. 2022-04-27T10:48 true PT0M39S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

стрельба в детском саду в ульяновской области, происшествия, россия, ульяновская область