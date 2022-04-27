https://ria.ru/20220427/terroristy-1785780792.html
Россия помнит, как Запад поощрял террористов на Кавказе, заявил Путин
Россия помнит, как Запад поощрял террористов на Кавказе, заявил Путин - РИА Новости, 27.04.2022
Россия помнит, как Запад поощрял террористов на Кавказе, заявил Путин
Россия помнит, как Запад поощрял террористов на Северном Кавказе, стремился разрушить нашу страну, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 27.04.2022
2022-04-27T16:33
2022-04-27T16:33
2022-04-27T16:47
владимир путин
в мире
россия
северный кавказ
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0e/1783547904_0:260:3127:2019_1920x0_80_0_0_79f0fdcbd9d34697fd8159754e431125.jpg
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Россия помнит, как Запад поощрял террористов на Северном Кавказе, стремился разрушить нашу страну, заявил президент РФ Владимир Путин."Помним, как западные государства в 90-х, 2000-х годах поощряли террористов и бандитов на Северном Кавказе, спекулировали на проблемах нашего прошлого, действительно на проблемных вопросах, на несправедливостях нашего прошлого в отношении целых народов, в том числе народов Кавказа. Но делали они это не для того, чтобы сделать нас лучше, совсем нет, делали для того, чтобы перенести проблемы прошлого в нашу сегодняшнюю жизнь, чтобы стимулировать сепаратистские настроения в нашей стране, в конечном итоге, чтобы ее расчленить и разрушить, вот для чего они все этого делали, в конечном итоге загнать нас в так называемы медвежий угол. Так многие во все времена стремились поступить в отношении России", - сказал Путин, выступая на Совете законодателей.По его словам, западные страны не достигли своей цели, но не смирились с тем, что РФ удалось выстоять.
https://ria.ru/20220204/terakty-1771069299.html
россия
северный кавказ
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0e/1783547904_210:0:2941:2048_1920x0_80_0_0_101dbf23ae32a133fb923218c8ccbb23.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, в мире, россия, северный кавказ, нато
16:33 27.04.2022 (обновлено: 16:47 27.04.2022)
Россия помнит, как Запад поощрял террористов на Кавказе, заявил Путин
Президент Путин: Россия помнит, как Запад поощрял террористов на Кавказе