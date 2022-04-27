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Россия помнит, как Запад поощрял террористов на Кавказе, заявил Путин - РИА Новости, 27.04.2022
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Россия помнит, как Запад поощрял террористов на Кавказе, заявил Путин
Россия помнит, как Запад поощрял террористов на Кавказе, заявил Путин - РИА Новости, 27.04.2022
Россия помнит, как Запад поощрял террористов на Кавказе, заявил Путин
Россия помнит, как Запад поощрял террористов на Северном Кавказе, стремился разрушить нашу страну, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 27.04.2022
2022-04-27T16:33
2022-04-27T16:47
владимир путин
в мире
россия
северный кавказ
нато
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Россия помнит, как Запад поощрял террористов на Северном Кавказе, стремился разрушить нашу страну, заявил президент РФ Владимир Путин."Помним, как западные государства в 90-х, 2000-х годах поощряли террористов и бандитов на Северном Кавказе, спекулировали на проблемах нашего прошлого, действительно на проблемных вопросах, на несправедливостях нашего прошлого в отношении целых народов, в том числе народов Кавказа. Но делали они это не для того, чтобы сделать нас лучше, совсем нет, делали для того, чтобы перенести проблемы прошлого в нашу сегодняшнюю жизнь, чтобы стимулировать сепаратистские настроения в нашей стране, в конечном итоге, чтобы ее расчленить и разрушить, вот для чего они все этого делали, в конечном итоге загнать нас в так называемы медвежий угол. Так многие во все времена стремились поступить в отношении России", - сказал Путин, выступая на Совете законодателей.По его словам, западные страны не достигли своей цели, но не смирились с тем, что РФ удалось выстоять.
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владимир путин, в мире, россия, северный кавказ, нато
16:33 27.04.2022 (обновлено: 16:47 27.04.2022)
 
Россия помнит, как Запад поощрял террористов на Кавказе, заявил Путин

Президент Путин: Россия помнит, как Запад поощрял террористов на Кавказе

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 27.04.2022
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Россия помнит, как Запад поощрял террористов на Северном Кавказе, стремился разрушить нашу страну, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Помним, как западные государства в 90-х, 2000-х годах поощряли террористов и бандитов на Северном Кавказе, спекулировали на проблемах нашего прошлого, действительно на проблемных вопросах, на несправедливостях нашего прошлого в отношении целых народов, в том числе народов Кавказа. Но делали они это не для того, чтобы сделать нас лучше, совсем нет, делали для того, чтобы перенести проблемы прошлого в нашу сегодняшнюю жизнь, чтобы стимулировать сепаратистские настроения в нашей стране, в конечном итоге, чтобы ее расчленить и разрушить, вот для чего они все этого делали, в конечном итоге загнать нас в так называемы медвежий угол. Так многие во все времена стремились поступить в отношении России", - сказал Путин, выступая на Совете законодателей.
По его словам, западные страны не достигли своей цели, но не смирились с тем, что РФ удалось выстоять.
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Владимир ПутинВ миреРоссияСеверный КавказНАТО
 
 
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