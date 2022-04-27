https://ria.ru/20220427/terroristy-1785780792.html

Россия помнит, как Запад поощрял террористов на Кавказе, заявил Путин

Россия помнит, как Запад поощрял террористов на Кавказе, заявил Путин - РИА Новости, 27.04.2022

Россия помнит, как Запад поощрял террористов на Кавказе, заявил Путин

Россия помнит, как Запад поощрял террористов на Северном Кавказе, стремился разрушить нашу страну, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 27.04.2022

2022-04-27T16:33

2022-04-27T16:33

2022-04-27T16:47

владимир путин

в мире

россия

северный кавказ

нато

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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Россия помнит, как Запад поощрял террористов на Северном Кавказе, стремился разрушить нашу страну, заявил президент РФ Владимир Путин."Помним, как западные государства в 90-х, 2000-х годах поощряли террористов и бандитов на Северном Кавказе, спекулировали на проблемах нашего прошлого, действительно на проблемных вопросах, на несправедливостях нашего прошлого в отношении целых народов, в том числе народов Кавказа. Но делали они это не для того, чтобы сделать нас лучше, совсем нет, делали для того, чтобы перенести проблемы прошлого в нашу сегодняшнюю жизнь, чтобы стимулировать сепаратистские настроения в нашей стране, в конечном итоге, чтобы ее расчленить и разрушить, вот для чего они все этого делали, в конечном итоге загнать нас в так называемы медвежий угол. Так многие во все времена стремились поступить в отношении России", - сказал Путин, выступая на Совете законодателей.По его словам, западные страны не достигли своей цели, но не смирились с тем, что РФ удалось выстоять.

https://ria.ru/20220204/terakty-1771069299.html

россия

северный кавказ

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

владимир путин, в мире, россия, северный кавказ, нато