https://ria.ru/20220427/terminal-1785671122.html

Польша начинает строить плавучий терминал для приема СПГ в Гданьске

Польша начинает строить плавучий терминал для приема СПГ в Гданьске - РИА Новости, 27.04.2022

Польша начинает строить плавучий терминал для приема СПГ в Гданьске

Польша начинает строить плавучий терминал сжиженного природного газа (СПГ) в Гданьске, заявил уполномоченный правительства Польши по вопросам стратегической... РИА Новости, 27.04.2022

2022-04-27T09:44

2022-04-27T09:44

2022-04-27T09:59

экономика

pgnig

газпром

гданьск

польша

петр наимский

россия

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ВАРШАВА, 27 апр – РИА Новости. Польша начинает строить плавучий терминал сжиженного природного газа (СПГ) в Гданьске, заявил уполномоченный правительства Польши по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский в эфире радиостанции RMF FM.Во вторник польский нефтегазовый концерн PGNiG сообщил, что получил от "Газпрома" уведомление о полной приостановке поставок газа с 27 апреля. Это связано с отказом польской стороны оплачивать российский газ в рублях."В Гданьске мы поставим плавучий газопорт. Мы уже к этому готовимся. Строительство будет продолжаться около четырёх лет", - сказал Наимский.Он добавил, что окончание строительства запланировано на 2027 год, но его хотят ускорить. "Планируется на 2027-й, но мы хотим ускорить до 2025-го", - сказал он.При этом уполномоченный правительства уверен, что даже без поставок из России Польша сможет из других источников получать необходимое количество газа. "Мы сможем доставить в Польшу столько газа, насколько мы будем нуждаться. И еще останется, чтобы предложить соседям", - сказал он.

https://ria.ru/20220427/gaz-1785652575.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

экономика, pgnig, газпром, гданьск, польша, петр наимский, россия