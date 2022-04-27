Рейтинг@Mail.ru
Польша начинает строить плавучий терминал для приема СПГ в Гданьске - РИА Новости, 27.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220427/terminal-1785671122.html
Польша начинает строить плавучий терминал для приема СПГ в Гданьске
Польша начинает строить плавучий терминал для приема СПГ в Гданьске - РИА Новости, 27.04.2022
Польша начинает строить плавучий терминал для приема СПГ в Гданьске
Польша начинает строить плавучий терминал сжиженного природного газа (СПГ) в Гданьске, заявил уполномоченный правительства Польши по вопросам стратегической... РИА Новости, 27.04.2022
2022-04-27T09:44
2022-04-27T09:59
экономика
pgnig
газпром
гданьск
польша
петр наимский
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/104590/31/1045903131_0:82:3000:1770_1920x0_80_0_0_4b4581110e6a3dddff733917174bd8e5.jpg
ВАРШАВА, 27 апр – РИА Новости. Польша начинает строить плавучий терминал сжиженного природного газа (СПГ) в Гданьске, заявил уполномоченный правительства Польши по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский в эфире радиостанции RMF FM.Во вторник польский нефтегазовый концерн PGNiG сообщил, что получил от "Газпрома" уведомление о полной приостановке поставок газа с 27 апреля. Это связано с отказом польской стороны оплачивать российский газ в рублях."В Гданьске мы поставим плавучий газопорт. Мы уже к этому готовимся. Строительство будет продолжаться около четырёх лет", - сказал Наимский.Он добавил, что окончание строительства запланировано на 2027 год, но его хотят ускорить. "Планируется на 2027-й, но мы хотим ускорить до 2025-го", - сказал он.При этом уполномоченный правительства уверен, что даже без поставок из России Польша сможет из других источников получать необходимое количество газа. "Мы сможем доставить в Польшу столько газа, насколько мы будем нуждаться. И еще останется, чтобы предложить соседям", - сказал он.
https://ria.ru/20220427/gaz-1785652575.html
гданьск
польша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Маркова
Ольга Маркова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/104590/31/1045903131_266:0:2735:1852_1920x0_80_0_0_1e6446edb2f76c58cc643864f6fbf7c8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, pgnig, газпром, гданьск, польша, петр наимский, россия
09:44 27.04.2022 (обновлено: 09:59 27.04.2022)
 
Польша начинает строить плавучий терминал для приема СПГ в Гданьске

Наимский: Польша начинает строить плавучий терминал для приема СПГ в Гданьске

© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкГданьск
Гданьск - РИА Новости, 1920, 27.04.2022
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
Гданьск. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАРШАВА, 27 апр – РИА Новости. Польша начинает строить плавучий терминал сжиженного природного газа (СПГ) в Гданьске, заявил уполномоченный правительства Польши по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский в эфире радиостанции RMF FM.
Во вторник польский нефтегазовый концерн PGNiG сообщил, что получил от "Газпрома" уведомление о полной приостановке поставок газа с 27 апреля. Это связано с отказом польской стороны оплачивать российский газ в рублях.
Гданьске мы поставим плавучий газопорт. Мы уже к этому готовимся. Строительство будет продолжаться около четырёх лет", - сказал Наимский.
Он добавил, что окончание строительства запланировано на 2027 год, но его хотят ускорить. "Планируется на 2027-й, но мы хотим ускорить до 2025-го", - сказал он.
При этом уполномоченный правительства уверен, что даже без поставок из России Польша сможет из других источников получать необходимое количество газа. "Мы сможем доставить в Польшу столько газа, насколько мы будем нуждаться. И еще останется, чтобы предложить соседям", - сказал он.
Газокомпрессорная станция Gascade в Айслебене - РИА Новости, 1920, 27.04.2022
Вчера, 05:33
В Чехии заявили, что Россия не пострадает при отказе ЕС от ее газа
 
ЭкономикаPGNiGГазпромГданьскПольшаПетр НаимскийРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала