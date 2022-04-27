Военные следователи из России осмотрели здание драмтеатра в Мариуполе
Военные следователи из России осмотрели разрушенное здание драмтеатра в Мариуполе
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкРазрушенное здание Донецкого академического областного драматического театра в Мариуполе
Разрушенное здание Донецкого академического областного драматического театра в Мариуполе
МАРИУПОЛЬ, 27 апр - РИА Новости. Военные следователи Следственного комитета РФ провели осмотр здания разрушенного драматического театра Мариуполя, передаёт корреспондент РИА Новости.
По данным Минобороны РФ, театр был взорван националистами "Азова" (против бойцов которого в РФ возбуждено уголовное дело) 16 марта.
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Группа военных следователей осмотрела все помещения здания, зафиксировав результаты осмотра на фото и видео.
По сообщениям властей ДНР и местных жителей, в результате провокации украинских боевиков под обломками здания находятся тела нескольких десятков жителей города. Точное количество погребённых заживо под стенами театра станет известно только после полного разбора завалов.
В Минобороны РФ ранее заявили, что озвученные Киевом обвинения в якобы нанесении авиационного удара по зданию драматического театра в Мариуполе, где могли находиться в заложниках мирные жители, не соответствует действительности - российская авиация не выполняла никаких ударов по наземным целям. В оборонном ведомстве отметили, что "боевики националистического батальона "Азов" (против которых в России возбуждено уголовное дело) совершили новую кровавую провокацию, взорвав заминированное ими здание театра".
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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