https://ria.ru/20220427/teatr-1785812640.html

Военные следователи из России осмотрели здание драмтеатра в Мариуполе

Военные следователи из России осмотрели здание драмтеатра в Мариуполе - РИА Новости, 27.04.2022

Военные следователи из России осмотрели здание драмтеатра в Мариуполе

Военные следователи Следственного комитета РФ провели осмотр здания разрушенного драматического театра Мариуполя, передаёт корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 27.04.2022

2022-04-27T18:22

2022-04-27T18:22

2022-04-27T18:22

обострение ситуации в днр и лнр

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МАРИУПОЛЬ, 27 апр - РИА Новости. Военные следователи Следственного комитета РФ провели осмотр здания разрушенного драматического театра Мариуполя, передаёт корреспондент РИА Новости.По данным Минобороны РФ, театр был взорван националистами "Азова" (против бойцов которого в РФ возбуждено уголовное дело) 16 марта.Группа военных следователей осмотрела все помещения здания, зафиксировав результаты осмотра на фото и видео.По сообщениям властей ДНР и местных жителей, в результате провокации украинских боевиков под обломками здания находятся тела нескольких десятков жителей города. Точное количество погребённых заживо под стенами театра станет известно только после полного разбора завалов.В Минобороны РФ ранее заявили, что озвученные Киевом обвинения в якобы нанесении авиационного удара по зданию драматического театра в Мариуполе, где могли находиться в заложниках мирные жители, не соответствует действительности - российская авиация не выполняла никаких ударов по наземным целям. В оборонном ведомстве отметили, что "боевики националистического батальона "Азов" (против которых в России возбуждено уголовное дело) совершили новую кровавую провокацию, взорвав заминированное ими здание театра".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220423/taktika-1785018824.html

https://ria.ru/20220425/rossiya-1785223016.html

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, россия, мариуполь, украина, ситуация в днр и лнр, следственный комитет россии (ск рф)