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Туристам предложат пакет "на тысячу долларов" для знакомства с Ташкентом - РИА Новости, 27.04.2022
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Туризм
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Туристам предложат пакет "на тысячу долларов" для знакомства с Ташкентом
Туристам предложат пакет "на тысячу долларов" для знакомства с Ташкентом - РИА Новости, 27.04.2022
Туристам предложат пакет "на тысячу долларов" для знакомства с Ташкентом
Пакет услуг "на одну тысячу долларов" сформируют для иностранных туристов в Ташкенте, чтобы повысить их интерес к столице Узбекистана, сообщает в среду... РИА Новости, 27.04.2022
2022-04-27T18:39
2022-04-27T18:40
туризм
новости - туризм
узбекистан
россия
туристы
ташкент
туризм
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ТАШКЕНТ, 27 апр — РИА Новости. Пакет услуг "на одну тысячу долларов" сформируют для иностранных туристов в Ташкенте, чтобы повысить их интерес к столице Узбекистана, сообщает в среду пресс-служба президента Шавката Мирзиеева."Услуга нацелена на то, чтобы зарубежные гости оставались в городе не менее трех дней",— уточняют в пресс-службе. Пакет будет включать в себя посещение аква- и тематических парков, гастрономических и торговых улиц, концертов, шоу, фестивалей, проводимых в Ташкенте.Главные туристические локации в Узбекистане — Самарканд, Бухара, Ургенч, Хива. Столица для путешественников, как правило, является местом транзита, где иностранцы не задерживаются более одного-двух дней, поясняют в пресс-службе.По данным узбекской стороны, в 2021 году страну посетили 190,5 тысячи россиян против почти 450 тысяч в "допандемийном" 2019-м.В начале марта между правительствами Узбекистана и РФ был подписан план из 20 мероприятий по созданию условий для роста турпотока между двумя странами. Планируется разработать и запустить трансграничный маршрут "Великий Шелковый путь", создать специальные пакеты по линии фестивального, гастрономического, винного, экстремального, зимнего и других видов туризма. Кроме того, запланирована организация ознакомительных туров для студентов из обеих стран.
https://ria.ru/20220427/karty-1785529670.html
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новости - туризм, узбекистан, россия, туристы, ташкент, туризм, самарканд, бухара, ургенч, куда можно лететь
18:39 27.04.2022 (обновлено: 18:40 27.04.2022)
 
Туристам предложат пакет "на тысячу долларов" для знакомства с Ташкентом

Туристам предложат пакет услуг "на тысячу долларов" для знакомства с Ташкентом

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкВнутренний двор Медресе Кукельдаш в Ташкенте
Внутренний двор Медресе Кукельдаш в Ташкенте - РИА Новости, 1920, 27.04.2022
© РИА Новости / Валерий Мельников
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ТАШКЕНТ, 27 апр — РИА Новости. Пакет услуг "на одну тысячу долларов" сформируют для иностранных туристов в Ташкенте, чтобы повысить их интерес к столице Узбекистана, сообщает в среду пресс-служба президента Шавката Мирзиеева.
"Услуга нацелена на то, чтобы зарубежные гости оставались в городе не менее трех дней",— уточняют в пресс-службе. Пакет будет включать в себя посещение аква- и тематических парков, гастрономических и торговых улиц, концертов, шоу, фестивалей, проводимых в Ташкенте.
Главные туристические локации в Узбекистане — Самарканд, Бухара, Ургенч, Хива. Столица для путешественников, как правило, является местом транзита, где иностранцы не задерживаются более одного-двух дней, поясняют в пресс-службе.
По данным узбекской стороны, в 2021 году страну посетили 190,5 тысячи россиян против почти 450 тысяч в "допандемийном" 2019-м.
В начале марта между правительствами Узбекистана и РФ был подписан план из 20 мероприятий по созданию условий для роста турпотока между двумя странами. Планируется разработать и запустить трансграничный маршрут "Великий Шелковый путь", создать специальные пакеты по линии фестивального, гастрономического, винного, экстремального, зимнего и других видов туризма.
Кроме того, запланирована организация ознакомительных туров для студентов из обеих стран.
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ТуризмНовости - ТуризмУзбекистанРоссиятуристыТашкентТуризмСамаркандБухараУргенчкуда можно лететь
 
 
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