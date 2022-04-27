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В Минобороны сравнили иностранные цифровые системы с вражеским танком - РИА Новости, 27.04.2022
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В Минобороны сравнили иностранные цифровые системы с вражеским танком
В Минобороны сравнили иностранные цифровые системы с вражеским танком - РИА Новости, 27.04.2022
В Минобороны сравнили иностранные цифровые системы с вражеским танком
Цифровое пространство России наполнено импортными системами и программами, это все равно, что находящийся на территории страны вражеский танк, заявил в среду в... РИА Новости, 27.04.2022
2022-04-27T07:44
2022-04-27T07:44
безопасность
россия
новосибирск
новосибирская область
технологии
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НОВОСИБИРСК, 27 апр – РИА Новости. Цифровое пространство России наполнено импортными системами и программами, это все равно, что находящийся на территории страны вражеский танк, заявил в среду в Новосибирске замглавы департамента информационных систем Минобороны РФ Николай Лишин.В Новосибирске в среду при поддержке Минцифры России и правительства Новосибирской области открылась I Стратегическая конференция "Импортонезависимость". Речь идет об обеспечении цифровой независимости России в современных геополитических условиях.Он отметил, что в настоящее время цифровое пространство страны наполнено "вражескими системами и программами, которые мы должны выбить с этой территории и обеспечить свою обороноспособность в этой области".Лишин сказал, что главная задача для Минобороны РФ в этой области - защитить цифровое пространство РФ."Для министерства обороны цифровое пространство Российской Федерации и всего мира является таким же полем боя, как и любое другое пространство", - отметил он.
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безопасность, россия, новосибирск, новосибирская область, технологии, общество
07:44 27.04.2022
 
В Минобороны сравнили иностранные цифровые системы с вражеским танком

В Минобороны сравнили иностранные цифровые системы в России с вражеским танком

© Pixabay / StartupStockPhotosМужчина во время работы за компьютером
Мужчина во время работы за компьютером - РИА Новости, 1920, 27.04.2022
© Pixabay / StartupStockPhotos
Мужчина во время работы за компьютером. Архивное фото
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НОВОСИБИРСК, 27 апр – РИА Новости. Цифровое пространство России наполнено импортными системами и программами, это все равно, что находящийся на территории страны вражеский танк, заявил в среду в Новосибирске замглавы департамента информационных систем Минобороны РФ Николай Лишин.
В Новосибирске в среду при поддержке Минцифры России и правительства Новосибирской области открылась I Стратегическая конференция "Импортонезависимость". Речь идет об обеспечении цифровой независимости России в современных геополитических условиях.
"Представьте себе вражеский танк на территории РФ, что бы сейчас тут было. Но почему-то мы позволяем здесь находиться импортному программному обеспечению на нашей территории. Слава богу, текущие времена наконец-то позволили вскрыть ситуацию, в которой мы находимся", — сказал Лишин.
Он отметил, что в настоящее время цифровое пространство страны наполнено "вражескими системами и программами, которые мы должны выбить с этой территории и обеспечить свою обороноспособность в этой области".
Лишин сказал, что главная задача для Минобороны РФ в этой области - защитить цифровое пространство РФ.
"Для министерства обороны цифровое пространство Российской Федерации и всего мира является таким же полем боя, как и любое другое пространство", - отметил он.
Здание Министерства обороны Российской Федерации на Фрунзенской набережной в Москве - РИА Новости, 1920, 27.04.2022
Вчера, 07:29
В Минобороны заявили о необходимости суверенитета от цифровых экспансий
 
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