https://ria.ru/20220427/tank-1785656664.html

В Минобороны сравнили иностранные цифровые системы с вражеским танком

В Минобороны сравнили иностранные цифровые системы с вражеским танком - РИА Новости, 27.04.2022

В Минобороны сравнили иностранные цифровые системы с вражеским танком

Цифровое пространство России наполнено импортными системами и программами, это все равно, что находящийся на территории страны вражеский танк, заявил в среду в... РИА Новости, 27.04.2022

2022-04-27T07:44

2022-04-27T07:44

2022-04-27T07:44

безопасность

россия

новосибирск

новосибирская область

технологии

общество

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НОВОСИБИРСК, 27 апр – РИА Новости. Цифровое пространство России наполнено импортными системами и программами, это все равно, что находящийся на территории страны вражеский танк, заявил в среду в Новосибирске замглавы департамента информационных систем Минобороны РФ Николай Лишин.В Новосибирске в среду при поддержке Минцифры России и правительства Новосибирской области открылась I Стратегическая конференция "Импортонезависимость". Речь идет об обеспечении цифровой независимости России в современных геополитических условиях.Он отметил, что в настоящее время цифровое пространство страны наполнено "вражескими системами и программами, которые мы должны выбить с этой территории и обеспечить свою обороноспособность в этой области".Лишин сказал, что главная задача для Минобороны РФ в этой области - защитить цифровое пространство РФ."Для министерства обороны цифровое пространство Российской Федерации и всего мира является таким же полем боя, как и любое другое пространство", - отметил он.

https://ria.ru/20220427/ekspansiya-1785655573.html

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безопасность, россия, новосибирск, новосибирская область, технологии, общество