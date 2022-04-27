https://ria.ru/20220427/swift-1785774125.html

Российские банки пожаловались на проблемы с переводами по SWIFT

Российские банки пожаловались на проблемы с переводами по SWIFT - РИА Новости, 27.04.2022

Российские банки пожаловались на проблемы с переводами по SWIFT

Платежи по межбанковской системе SWIFT, которые раньше проходили в автоматическом режиме, теперь подвергаются более тщательной ручной проверке со стороны... РИА Новости, 27.04.2022

2022-04-27T16:11

2022-04-27T16:11

2022-04-27T16:11

экономика

swift

ренессанс кредит

уралсиб (финансовая корпорация)

россия

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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Платежи по межбанковской системе SWIFT, которые раньше проходили в автоматическом режиме, теперь подвергаются более тщательной ручной проверке со стороны зарубежных банков, из-за чего могут проходить дольше обычного, рассказали РИА Новости несколько участников рынка."Если ранее платежи проводились нашими западными банками-корреспондентами в основном в автоматическом режиме, то теперь все платежи попадают на ручную обработку. Задержки в проведении платежей достигают от нескольких дней до двух недель, при этом в некоторых случаях банки-корреспонденты задерживают проведение платежей без запроса дополнительных документов, что никак не поясняет, с чем могут быть связаны задержки", - рассказал Михаил Лейтес из банка "Ренессанс Кредит".Он поясняет, что в поступающих запросах на уточнение западные банки-корреспонденты чаще всего просят указать полный адрес получателя (полный адрес отправителя банк указывает самостоятельно), а также источник происхождения средств и обоснование цели перевода. При этом отказы в проведении платежей - это единичные случаи, добавляет Лейтес. Кроме того, по словам руководителя департамента цифровых сервисов и каналов банка Уралсиб Дмитрия Нарановича, бывает, что перевод задерживается на каждом этапе своего прохождения в каждом из банков-участников расчётов.В среднем задерживается по исполнению у банков-участников платёжной цепочки каждый шестой платеж. В зависимости от юрисдикции и процедур конкретных банков-посредников и банка-получателя сроки зачисления переводов могут быть увеличены, соглашаются в "Тинькофф-банке". Сроки совершения операций увеличились и в банке "Зенит". В банке "Русский Стандарт" сообщили, что многое зависит от ситуации: какие-то переводы могут пройти в тот же день, какие-то проходят более детальную проверку, что занимает больше времени."Это происходит не из-за SWIFT, а из-за внутренних процедур и политик зарубежных банков-корреспондентов. SWIFT не задерживает платежи: система выступает как канал для обмена платежными инструкциями межу банками", - поясняет вице-президент Росбанка Александр Рахманин.При этом ситуация меняется в лучшую сторону, говорит управляющий директор "Абсолют Банка" Екатерина Гольянова. Сроки уменьшаются, и постепенно банки выстраивают систему и автоматизацию контроля. Если в марте задержки доходили до 10 дней, то в апреле это в среднем один-три дня, в зависимости от страны и банка-получателя.

https://ria.ru/20220418/swift-1784048114.html

https://ria.ru/20220330/problemy-1780883885.html

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Ольга Маркова

Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

экономика, swift, ренессанс кредит, уралсиб (финансовая корпорация), россия