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СМИ: индийская госкомпания ищет судно для перевозки российской нефти - РИА Новости, 27.04.2022
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СМИ: индийская госкомпания ищет судно для перевозки российской нефти
СМИ: индийская госкомпания ищет судно для перевозки российской нефти - РИА Новости, 27.04.2022
СМИ: индийская госкомпания ищет судно для перевозки российской нефти
Индийская государственная энергетическая компания Oil and Natural Gas Corp (ONGC) пытается найти судно для перевозки 700 тысяч баррелей российской сырой нефти... РИА Новости, 27.04.2022
2022-04-27T04:08
2022-04-27T04:08
экономика
цены на нефть
россия
украина
южная корея
индия
в мире
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Индийская государственная энергетическая компания Oil and Natural Gas Corp (ONGC) пытается найти судно для перевозки 700 тысяч баррелей российской сырой нефти на фоне санкций против РФ, передает агентство Рейтер со ссылкой на источники.Согласно агентству, нефть, как правило, доставляется из терминала Де-Кастри на судах ледового класса в Южную Корею, где ее загружают на танкер. Оттуда ONGC экспортирует нефть покупателям в Северной Азии.Однако из-за санкций, введенных после начала спецоперации на Украине, российским судам сложнее обеспечить страховое покрытие рейсов. Отмечается, что судоходные компании "в меньшей степени готовы" перевозить российскую нефть в Азию, поскольку опасаются дополнительных репутационных рисков.По данным агентства, ONGC не смогла найти покупателей, поэтому продала груз индийским компаниям Hindustan Petroleum Corp и Bharat Petroleum Corp (BPCL). Планировалось, что груз BPCL будет доставлен в начале следующего месяца. Однако ONGC не смогла найти судно, которое можно было бы отправить в южнокорейский порт Йосу. Как утверждают источники, частично это было вызвано проблемами, связанными с обеспечением страхования.Западные страны ввели множество санкций в ответ на спецоперацию РФ по денацификации и демилитаризации Украины. Ряд компаний заявил об уходе с российского рынка и закрытии производств в стране. Глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что западные компании, которые отказываются работать с Россией, сделали это под огромным давлением, но Россия решит все проблемы с экономикой, которые ей создает Запад.
https://ria.ru/20220426/neft-1785409315.html
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экономика, цены на нефть, россия, украина, южная корея, индия, в мире
04:08 27.04.2022
 
СМИ: индийская госкомпания ищет судно для перевозки российской нефти

Reuters: индийская госкомпания ONGC ищет судно для перевозки российской нефти

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкНефтяной танкер
Нефтяной танкер - РИА Новости, 1920, 27.04.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Нефтяной танкер. Архивное фото
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Индийская государственная энергетическая компания Oil and Natural Gas Corp (ONGC) пытается найти судно для перевозки 700 тысяч баррелей российской сырой нефти на фоне санкций против РФ, передает агентство Рейтер со ссылкой на источники.
Согласно агентству, нефть, как правило, доставляется из терминала Де-Кастри на судах ледового класса в Южную Корею, где ее загружают на танкер. Оттуда ONGC экспортирует нефть покупателям в Северной Азии.
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Однако из-за санкций, введенных после начала спецоперации на Украине, российским судам сложнее обеспечить страховое покрытие рейсов. Отмечается, что судоходные компании "в меньшей степени готовы" перевозить российскую нефть в Азию, поскольку опасаются дополнительных репутационных рисков.
По данным агентства, ONGC не смогла найти покупателей, поэтому продала груз индийским компаниям Hindustan Petroleum Corp и Bharat Petroleum Corp (BPCL). Планировалось, что груз BPCL будет доставлен в начале следующего месяца. Однако ONGC не смогла найти судно, которое можно было бы отправить в южнокорейский порт Йосу. Как утверждают источники, частично это было вызвано проблемами, связанными с обеспечением страхования.
Западные страны ввели множество санкций в ответ на спецоперацию РФ по денацификации и демилитаризации Украины. Ряд компаний заявил об уходе с российского рынка и закрытии производств в стране. Глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что западные компании, которые отказываются работать с Россией, сделали это под огромным давлением, но Россия решит все проблемы с экономикой, которые ей создает Запад.
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