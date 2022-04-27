https://ria.ru/20220427/sudimost-1785760732.html

Подозреваемый в подготовке покушения на Соловьева был судим за убийство

Подозреваемый в подготовке покушения на Соловьева был судим за убийство - РИА Новости, 27.04.2022

Подозреваемый в подготовке покушения на Соловьева был судим за убийство

Владимир Степанов, подозреваемый в подготовке покушения на телеведущего Владимира Соловьева, был ранее судим за убийство и приговорен к 8 годам колонии,... РИА Новости, 27.04.2022

2022-04-27T15:23

2022-04-27T15:23

2022-04-27T15:25

происшествия

владимир соловьев (телеведущий)

дмитрий киселев

маргарита симоньян

россия

украина

москва

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Владимир Степанов, подозреваемый в подготовке покушения на телеведущего Владимира Соловьева, был ранее судим за убийство и приговорен к 8 годам колонии, передает корреспондент РИА Новости из зала Басманного суда."Был ранее судим – в 2013 году Мосгорсудом по статье 105 УК РФ часть 2, был приговорен к 8 годам колонии, освободился по отбытию наказания”, - заявил он в ходе заседания, на котором избирается мера пресечения.Накануне в суде стало известно, что другой подозреваемый, Василий Стрижаков, в 2010 году был осужден по статье "покушение на убийство" и был направлен, причем уже не в первый раз, на принудительное лечение.Подозреваемым вменяются статьи УК "приготовление к убийству в отношении лица в связи с осуществлением им своего профессионального долга общеопасным способом, сопряженное с разбоем группой лиц", "воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналиста, соединенное с насилием над журналистом".В понедельник ФСБ сообщила о задержании шести членов запрещенной в России неонацистской террористической организации National Socialism/White Power* - граждан России, планировавших по заданию Службы безопасности Украины убийство журналиста ВГТРК Владимира Соловьева. ФСБ отметила, что члены преступной группы дали признательные показания о подготовке убийства, после которого планировали скрыться за рубежом.В ходе обысков у задержанных изъято самодельное взрывное устройство, восемь коктейлей Молотова, шесть пистолетов Макарова, обрез охотничьего ружья, граната РГД-5, более тысячи патронов различного калибра, наркотики, поддельные украинские паспорта с фотографиями членов группы, нацистская литература и атрибутика.Как следует из оперативной видеосъемки, обнародованной ФСБ России, задержанные в Москве неонацисты также обсуждали возможность убийства гендиректора МИА "Россия сегодня" Дмитрия Киселева и главреда МИА "Россия сегодня" и RT Маргариты Симоньян, журналистов ВГТРК Ольги Скабеевой, Евгения Попова, режиссера Тиграна Кеосаяна, планировали поджоги военкоматов и машин с символикой в поддержку спецоперации РФ на Украине.Киселев, комментируя планы Киева убить Соловьева, назвал вранье единственным методом информработы Украины и отметил, что преследования журналистов в этой стране стали рутиной, не осуждаемой ни государством, ни обществом. Он напомнил про другие случаи преследования журналистов, включая безнаказанные убийства - в частности, Олеся Бузины.*Организация признана террористической и запрещена в России

https://ria.ru/20220427/ukraina-1785690222.html

https://ria.ru/20220427/solovev-1785688836.html

россия

украина

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

происшествия, владимир соловьев (телеведущий), дмитрий киселев, маргарита симоньян, россия, украина, москва, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), вгтрк, московский городской суд