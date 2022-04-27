https://ria.ru/20220427/sud-1785811243.html

Один из фигурантов дела о покушении на Соловьева был осужден на десять лет

Один из фигурантов дела о покушении на Соловьева был осужден на десять лет - РИА Новости, 27.04.2022

Один из фигурантов дела о покушении на Соловьева был осужден на десять лет

Владимир Беляков, пятый фигурант дела о попытке покушения на телеведущего Владимира Соловьева, ранее был осужден на 10 лет по делу о покушении на убийство,... РИА Новости, 27.04.2022

2022-04-27T18:14

2022-04-27T18:14

2022-04-27T18:27

происшествия

владимир соловьев (телеведущий)

россия

украина

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

ситуация в днр и лнр

общество

вгтрк

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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Владимир Беляков, пятый фигурант дела о попытке покушения на телеведущего Владимира Соловьева, ранее был осужден на 10 лет по делу о покушении на убийство, хулиганстве и грабеже, передает корреспондент РИА Новости из зала Басманного суда Москвы."В 2012 году был приговорен к 10 годам колонии общего режима по статьям "подготовка к убийству", "хулиганство" и "грабеж. Освободился в 2019 году", - заявил Беляков, отвечая на вопросы суда, рассматривающего вопрос о его аресте.Вскоре после этого суд решил провести заседание в закрытом от публики режиме.Ранее в среду суд санкционировал арест Владимира Степанова, выпрыгнувшего из окна при задержании и потому представшего перед журналистами на костылях. После него под стражу взяли Андрея Пронского, который с 2012 до 2021 год находился на принудительном лечении по решению суда по делу об убийстве.Накануне под стражу отправили первых двух фигурантов - Максима Дружинина и Василия Стрижакова.Подозреваемым вменяются статьи УК "приготовление к убийству в отношении лица в связи с осуществлением им своего профессионального долга общеопасным способом, сопряженное с разбоем группой лиц", "воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналиста, соединенное с насилием над журналистом".В понедельник ФСБ сообщила о задержании шести членов неонацистской террористической организации National Socialism/White Power* - граждан России, планировавших по заданию Службы безопасности Украины убийство журналиста ВГТРК Владимира Соловьева. ФСБ отметила, что члены преступной группы дали признательные показания о подготовке убийства, после которого планировали скрыться за рубежом.В ходе обысков у задержанных изъято самодельное взрывное устройство, восемь коктейлей Молотова, шесть пистолетов Макарова, обрез охотничьего ружья, граната РГД-5, более тысячи патронов различного калибра, наркотики, поддельные украинские паспорта с фотографиями членов группы, нацистская литература и атрибутика.Как следует из оперативной видеосъемки, обнародованной ФСБ России, задержанные в Москве неонацисты также обсуждали возможность убийства гендиректора МИА "Россия сегодня" Дмитрия Киселева и главреда МИА "Россия сегодня" и RT Маргариты Симоньян, журналистов ВГТРК Ольги Скабеевой, Евгения Попова, режиссера Тиграна Кеосаяна, планировали поджоги военкоматов и машин с символикой в поддержку спецоперации РФ на Украине.Киселев, комментируя планы Киева убить Соловьева, назвал вранье единственным методом информработы Украины и отметил, что преследования журналистов в этой стране стали рутиной, не осуждаемой ни государством, ни обществом. Он напомнил про другие случаи преследования журналистов, включая безнаказанные убийства - в частности, Олеся Бузины.* Террористическая организация, запрещенная в России

https://ria.ru/20220427/arest-1785768654.html

https://ria.ru/20220425/solovev-1785359054.html

россия

украина

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Людмила Скопинцева

Людмила Скопинцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Людмила Скопинцева

происшествия, владимир соловьев (телеведущий), россия, украина, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), ситуация в днр и лнр, общество, вгтрк