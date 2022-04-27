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Мать устроившего стрельбу в детском саду прокомментировала действия сына - РИА Новости, 27.04.2022
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Мать устроившего стрельбу в детском саду прокомментировала действия сына
Мать устроившего стрельбу в детском саду прокомментировала действия сына - РИА Новости, 27.04.2022
Мать устроившего стрельбу в детском саду прокомментировала действия сына
Мать устроившего стрельбу в детском саду "Рябинка" в Ульяновской области рассказала в беседе с МК, что ее сына ничего не связывало с этим учреждением. РИА Новости, 27.04.2022
2022-04-27T02:52
2022-04-27T02:52
происшествия
татьяна москалькова
стрельба в детском саду в ульяновской области
ульяновская область
россия
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МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Мать устроившего стрельбу в детском саду "Рябинка" в Ульяновской области рассказала в беседе с МК, что ее сына ничего не связывало с этим учреждением.Женщина назвала родственника "замкнутым" и отметила, что "ему было трудно общаться с людьми". По ее словам, молодой человек не злоупотреблял алкоголем.Мать нападавшего отметила, что последний раз видела сына утром накануне трагедии. Она не заметила ничего необычного в его поведении — мужчина помогал ей по хозяйству."Ушла на работу. А он говорил, что докопает огород до конца", — заключила женщина.При стрельбе в детском саду в поселке Вешкайма Ульяновской области погибли двое детей и воспитатель, ранена младший воспитатель. СК возбудил уголовное дело по статье об убийстве. Экс-губернатор региона и депутат Госдумы Сергей Морозов отметил, что после этого нападавший покончил с собой.По информации уполномоченного по правам человека Татьяны Москальковой, стрельбу открыл Ахтямов Руслан Рушанович 1996 года рождения, житель Вешкайма, "состоявший на учете как психически больной". Ружье ИЖ 26 принадлежит Александру Тронину 1954 года рождения, которого нашли убитым, рассказал источник РИА Новости.
https://ria.ru/20220426/strelba-1785568271.html
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происшествия, татьяна москалькова, стрельба в детском саду в ульяновской области, ульяновская область, россия
02:52 27.04.2022
 
Мать устроившего стрельбу в детском саду прокомментировала действия сына

Мать устроившего стрельбу в ульяновском детсаду: сына ничего не связывало с заведением

© РИА Новости / Сергей Ивлев / Перейти в фотобанкСотрудники полиции у детского сада "Рябинка" в поселке Вешкайма, где произошла стрельба
Сотрудники полиции у детского сада Рябинка в поселке Вешкайма, где произошла стрельба - РИА Новости, 1920, 27.04.2022
© РИА Новости / Сергей Ивлев
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Сотрудники полиции у детского сада "Рябинка" в поселке Вешкайма, где произошла стрельба. Архивное фото
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МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Мать устроившего стрельбу в детском саду "Рябинка" в Ульяновской области рассказала в беседе с МК, что ее сына ничего не связывало с этим учреждением.
Женщина назвала родственника "замкнутым" и отметила, что "ему было трудно общаться с людьми". По ее словам, молодой человек не злоупотреблял алкоголем.
"Вообще не понимаю. Когда сказали, я даже поверить не могла, что это мой сын", — призналась собеседница.
Мать нападавшего отметила, что последний раз видела сына утром накануне трагедии. Она не заметила ничего необычного в его поведении — мужчина помогал ей по хозяйству.
Сотрудник Росгвардии у детского сада Рябинка в поселке Вешкайма, где произошла стрельба - РИА Новости, 1920, 26.04.2022
Вчера, 16:41
Стрелявший в ульяновском детсаду страдал психическими расстройствами
"Ушла на работу. А он говорил, что докопает огород до конца", — заключила женщина.
При стрельбе в детском саду в поселке Вешкайма Ульяновской области погибли двое детей и воспитатель, ранена младший воспитатель. СК возбудил уголовное дело по статье об убийстве. Экс-губернатор региона и депутат Госдумы Сергей Морозов отметил, что после этого нападавший покончил с собой.
По информации уполномоченного по правам человека Татьяны Москальковой, стрельбу открыл Ахтямов Руслан Рушанович 1996 года рождения, житель Вешкайма, "состоявший на учете как психически больной". Ружье ИЖ 26 принадлежит Александру Тронину 1954 года рождения, которого нашли убитым, рассказал источник РИА Новости.
Стихийный мемориал на месте трагедии в поселке Вешкайма - РИА Новости, 1920, 26.04.2022
Вчера, 22:17
Жители ульяновского поселка несут цветы к детсаду, где погибли три человека
 
ПроисшествияТатьяна МоскальковаСтрельба в детском саду в Ульяновской областиУльяновская областьРоссия
 
 
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