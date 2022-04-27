Мать устроившего стрельбу в детском саду прокомментировала действия сына
Мать устроившего стрельбу в ульяновском детсаду: сына ничего не связывало с заведением
© РИА Новости / Сергей Ивлев / Перейти в фотобанкСотрудники полиции у детского сада "Рябинка" в поселке Вешкайма, где произошла стрельба
Сотрудники полиции у детского сада "Рябинка" в поселке Вешкайма, где произошла стрельба. Архивное фото
МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Мать устроившего стрельбу в детском саду "Рябинка" в Ульяновской области рассказала в беседе с МК, что ее сына ничего не связывало с этим учреждением.
Женщина назвала родственника "замкнутым" и отметила, что "ему было трудно общаться с людьми". По ее словам, молодой человек не злоупотреблял алкоголем.
"Вообще не понимаю. Когда сказали, я даже поверить не могла, что это мой сын", — призналась собеседница.
Мать нападавшего отметила, что последний раз видела сына утром накануне трагедии. Она не заметила ничего необычного в его поведении — мужчина помогал ей по хозяйству.
"Ушла на работу. А он говорил, что докопает огород до конца", — заключила женщина.
При стрельбе в детском саду в поселке Вешкайма Ульяновской области погибли двое детей и воспитатель, ранена младший воспитатель. СК возбудил уголовное дело по статье об убийстве. Экс-губернатор региона и депутат Госдумы Сергей Морозов отметил, что после этого нападавший покончил с собой.
По информации уполномоченного по правам человека Татьяны Москальковой, стрельбу открыл Ахтямов Руслан Рушанович 1996 года рождения, житель Вешкайма, "состоявший на учете как психически больной". Ружье ИЖ 26 принадлежит Александру Тронину 1954 года рождения, которого нашли убитым, рассказал источник РИА Новости.