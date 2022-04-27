https://ria.ru/20220427/strelok-1785650131.html

Мать устроившего стрельбу в детском саду прокомментировала действия сына

Мать устроившего стрельбу в детском саду прокомментировала действия сына - РИА Новости, 27.04.2022

Мать устроившего стрельбу в детском саду прокомментировала действия сына

Мать устроившего стрельбу в детском саду "Рябинка" в Ульяновской области рассказала в беседе с МК, что ее сына ничего не связывало с этим учреждением. РИА Новости, 27.04.2022

2022-04-27T02:52

2022-04-27T02:52

2022-04-27T02:52

происшествия

татьяна москалькова

стрельба в детском саду в ульяновской области

ульяновская область

россия

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МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Мать устроившего стрельбу в детском саду "Рябинка" в Ульяновской области рассказала в беседе с МК, что ее сына ничего не связывало с этим учреждением.Женщина назвала родственника "замкнутым" и отметила, что "ему было трудно общаться с людьми". По ее словам, молодой человек не злоупотреблял алкоголем.Мать нападавшего отметила, что последний раз видела сына утром накануне трагедии. Она не заметила ничего необычного в его поведении — мужчина помогал ей по хозяйству."Ушла на работу. А он говорил, что докопает огород до конца", — заключила женщина.При стрельбе в детском саду в поселке Вешкайма Ульяновской области погибли двое детей и воспитатель, ранена младший воспитатель. СК возбудил уголовное дело по статье об убийстве. Экс-губернатор региона и депутат Госдумы Сергей Морозов отметил, что после этого нападавший покончил с собой.По информации уполномоченного по правам человека Татьяны Москальковой, стрельбу открыл Ахтямов Руслан Рушанович 1996 года рождения, житель Вешкайма, "состоявший на учете как психически больной". Ружье ИЖ 26 принадлежит Александру Тронину 1954 года рождения, которого нашли убитым, рассказал источник РИА Новости.

https://ria.ru/20220426/strelba-1785568271.html

https://ria.ru/20220426/memorial-1785636848.html

ульяновская область

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происшествия, татьяна москалькова, стрельба в детском саду в ульяновской области, ульяновская область, россия