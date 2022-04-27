https://ria.ru/20220427/strelba-1785728591.html
Соседи рассказали о мужчине, стрелявшем в ульяновском детском саду
Соседи рассказали о мужчине, стрелявшем в ульяновском детском саду - РИА Новости, 27.04.2022
Соседи рассказали о мужчине, стрелявшем в ульяновском детском саду
Соседи предполагаемого преступника, застрелившего двух детей и воспитательницу в детском саду под Ульяновском, рассказали РИА Новости, что он был тихоней, и они РИА Новости, 27.04.2022
2022-04-27T13:21
2022-04-27T13:21
2022-04-27T13:21
происшествия
татьяна москалькова
госдума рф
стрельба в детском саду в ульяновской области
ульяновская область
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ВЕШКАЙМА (Ульяновская область), 27 апр - РИА Новости. Соседи предполагаемого преступника, застрелившего двух детей и воспитательницу в детском саду под Ульяновском, рассказали РИА Новости, что он был тихоней, и они редко его видели.Во вторник при стрельбе в детском саду в поселке Вешкайма погибли двое детей и воспитатель, ранена младший воспитатель. По информации бывшего губернатора региона, депутата Госдумы Сергея Морозова, напавший на детский сад покончил с собой. Ранее омбудсмен Татьяна Москалькова сообщила, что предполагаемый убийца - Руслан Ахтямов, 1996 года рождения, житель поселка Вешкайма, состоит на учете как психически больной.Местные жители рассказывают, что Ахтямов вместе с родителями жил в квартире на втором этаже трехэтажного дома напротив детского сада, где произошла трагедия."Я его давно не видел… Он тихоня был, на такого и не подумаешь", - сказал один из соседей предполагаемого преступника.Еще один сосед рассказал, что часто видел только родителей предполагаемого убийцы."Отец у него пил. Мать работала в администрации. А самого его я давно не видел", - сказал молодой человек.
https://ria.ru/20220427/strelok-1785650131.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, татьяна москалькова, госдума рф, стрельба в детском саду в ульяновской области, ульяновская область
Соседи рассказали о мужчине, стрелявшем в ульяновском детском саду
"Он тихоня был": соседи рассказали о мужчине, стрелявшем в ульяновском детском саду
ВЕШКАЙМА (Ульяновская область), 27 апр - РИА Новости. Соседи предполагаемого преступника, застрелившего двух детей и воспитательницу в детском саду под Ульяновском, рассказали РИА Новости, что он был тихоней, и они редко его видели.
Во вторник при стрельбе в детском саду в поселке Вешкайма погибли двое детей и воспитатель, ранена младший воспитатель. По информации бывшего губернатора региона, депутата Госдумы
Сергея Морозова, напавший на детский сад покончил с собой. Ранее омбудсмен Татьяна Москалькова
сообщила, что предполагаемый убийца - Руслан Ахтямов, 1996 года рождения, житель поселка Вешкайма, состоит на учете как психически больной.
Местные жители рассказывают, что Ахтямов вместе с родителями жил в квартире на втором этаже трехэтажного дома напротив детского сада, где произошла трагедия.
"Я его давно не видел… Он тихоня был, на такого и не подумаешь", - сказал один из соседей предполагаемого преступника.
Еще один сосед рассказал, что часто видел только родителей предполагаемого убийцы.
"Отец у него пил. Мать работала в администрации. А самого его я давно не видел", - сказал молодой человек.