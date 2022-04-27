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Соседи рассказали о мужчине, стрелявшем в ульяновском детском саду - РИА Новости, 27.04.2022
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Соседи рассказали о мужчине, стрелявшем в ульяновском детском саду
Соседи рассказали о мужчине, стрелявшем в ульяновском детском саду - РИА Новости, 27.04.2022
Соседи рассказали о мужчине, стрелявшем в ульяновском детском саду
Соседи предполагаемого преступника, застрелившего двух детей и воспитательницу в детском саду под Ульяновском, рассказали РИА Новости, что он был тихоней, и они РИА Новости, 27.04.2022
2022-04-27T13:21
2022-04-27T13:21
происшествия
татьяна москалькова
госдума рф
стрельба в детском саду в ульяновской области
ульяновская область
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ВЕШКАЙМА (Ульяновская область), 27 апр - РИА Новости. Соседи предполагаемого преступника, застрелившего двух детей и воспитательницу в детском саду под Ульяновском, рассказали РИА Новости, что он был тихоней, и они редко его видели.Во вторник при стрельбе в детском саду в поселке Вешкайма погибли двое детей и воспитатель, ранена младший воспитатель. По информации бывшего губернатора региона, депутата Госдумы Сергея Морозова, напавший на детский сад покончил с собой. Ранее омбудсмен Татьяна Москалькова сообщила, что предполагаемый убийца - Руслан Ахтямов, 1996 года рождения, житель поселка Вешкайма, состоит на учете как психически больной.Местные жители рассказывают, что Ахтямов вместе с родителями жил в квартире на втором этаже трехэтажного дома напротив детского сада, где произошла трагедия."Я его давно не видел… Он тихоня был, на такого и не подумаешь", - сказал один из соседей предполагаемого преступника.Еще один сосед рассказал, что часто видел только родителей предполагаемого убийцы."Отец у него пил. Мать работала в администрации. А самого его я давно не видел", - сказал молодой человек.
https://ria.ru/20220427/strelok-1785650131.html
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происшествия, татьяна москалькова, госдума рф, стрельба в детском саду в ульяновской области, ульяновская область
13:21 27.04.2022
 
Соседи рассказали о мужчине, стрелявшем в ульяновском детском саду

"Он тихоня был": соседи рассказали о мужчине, стрелявшем в ульяновском детском саду

© РИА Новости / Сергей Ивлев / Перейти в фотобанкСотрудники ДПС у детского сада "Рябинка" в поселке Вешкайма, где произошла стрельба
Сотрудники ДПС у детского сада Рябинка в поселке Вешкайма, где произошла стрельба - РИА Новости, 1920, 27.04.2022
© РИА Новости / Сергей Ивлев
Перейти в фотобанк
Сотрудники ДПС у детского сада "Рябинка" в поселке Вешкайма, где произошла стрельба
Читать ria.ru в
ВЕШКАЙМА (Ульяновская область), 27 апр - РИА Новости. Соседи предполагаемого преступника, застрелившего двух детей и воспитательницу в детском саду под Ульяновском, рассказали РИА Новости, что он был тихоней, и они редко его видели.
Во вторник при стрельбе в детском саду в поселке Вешкайма погибли двое детей и воспитатель, ранена младший воспитатель. По информации бывшего губернатора региона, депутата Госдумы Сергея Морозова, напавший на детский сад покончил с собой. Ранее омбудсмен Татьяна Москалькова сообщила, что предполагаемый убийца - Руслан Ахтямов, 1996 года рождения, житель поселка Вешкайма, состоит на учете как психически больной.
Сотрудники полиции у детского сада Рябинка в поселке Вешкайма, где произошла стрельба - РИА Новости, 1920, 27.04.2022
Вчера, 02:52
Мать устроившего стрельбу в детском саду прокомментировала действия сына
Местные жители рассказывают, что Ахтямов вместе с родителями жил в квартире на втором этаже трехэтажного дома напротив детского сада, где произошла трагедия.
"Я его давно не видел… Он тихоня был, на такого и не подумаешь", - сказал один из соседей предполагаемого преступника.
Еще один сосед рассказал, что часто видел только родителей предполагаемого убийцы.
"Отец у него пил. Мать работала в администрации. А самого его я давно не видел", - сказал молодой человек.
Сотрудники полиции и МЧС у детского сада Рябинка в поселке Вешкайма, где произошла стрельба - РИА Новости, 1920, 26.04.2022
26 апреля, 16:18
В ульяновском детсаду, где мужчина устроил стрельбу, не было охраны
 
ПроисшествияТатьяна МоскальковаГосдума РФСтрельба в детском саду в Ульяновской областиУльяновская область
 
 
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