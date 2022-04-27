https://ria.ru/20220427/strelba-1785728591.html

Соседи рассказали о мужчине, стрелявшем в ульяновском детском саду

Соседи рассказали о мужчине, стрелявшем в ульяновском детском саду - РИА Новости, 27.04.2022

Соседи рассказали о мужчине, стрелявшем в ульяновском детском саду

Соседи предполагаемого преступника, застрелившего двух детей и воспитательницу в детском саду под Ульяновском, рассказали РИА Новости, что он был тихоней, и они РИА Новости, 27.04.2022

2022-04-27T13:21

2022-04-27T13:21

2022-04-27T13:21

происшествия

татьяна москалькова

госдума рф

стрельба в детском саду в ульяновской области

ульяновская область

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ВЕШКАЙМА (Ульяновская область), 27 апр - РИА Новости. Соседи предполагаемого преступника, застрелившего двух детей и воспитательницу в детском саду под Ульяновском, рассказали РИА Новости, что он был тихоней, и они редко его видели.Во вторник при стрельбе в детском саду в поселке Вешкайма погибли двое детей и воспитатель, ранена младший воспитатель. По информации бывшего губернатора региона, депутата Госдумы Сергея Морозова, напавший на детский сад покончил с собой. Ранее омбудсмен Татьяна Москалькова сообщила, что предполагаемый убийца - Руслан Ахтямов, 1996 года рождения, житель поселка Вешкайма, состоит на учете как психически больной.Местные жители рассказывают, что Ахтямов вместе с родителями жил в квартире на втором этаже трехэтажного дома напротив детского сада, где произошла трагедия."Я его давно не видел… Он тихоня был, на такого и не подумаешь", - сказал один из соседей предполагаемого преступника.Еще один сосед рассказал, что часто видел только родителей предполагаемого убийцы."Отец у него пил. Мать работала в администрации. А самого его я давно не видел", - сказал молодой человек.

https://ria.ru/20220427/strelok-1785650131.html

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ульяновская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

происшествия, татьяна москалькова, госдума рф, стрельба в детском саду в ульяновской области, ульяновская область