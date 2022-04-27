https://ria.ru/20220427/strakhovanie-1785745122.html

Путин поручил отрегулировать страхование морских перевозок удобрений

Путин поручил отрегулировать страхование морских перевозок удобрений - РИА Новости, 27.04.2022

Путин поручил отрегулировать страхование морских перевозок удобрений

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству до 1 июня определить механизм страхования рисков при морских перевозках сельхозпродукции и удобрений в... РИА Новости, 27.04.2022

2022-04-27T14:19

2022-04-27T14:19

2022-04-27T14:26

экономика

владимир путин

черное море

правительство рф

центральный банк рф (цб рф)

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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству до 1 июня определить механизм страхования рисков при морских перевозках сельхозпродукции и удобрений в условиях международных санкций, говорится в тексте поручений, опубликованных на сайте Кремля."Правительству Российской Федерации подготовить совместно с Банком России и представить предложения об определении механизмов страхования рисков при осуществлении морских перевозок сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, минеральных удобрений, в том числе в акватории Черного моря, в условиях санкционных ограничений. Срок – 1 июня 2022 года", - сказано в документе.

https://ria.ru/20220427/eksport-1785742783.html

черное море

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

экономика, владимир путин, черное море, правительство рф, центральный банк рф (цб рф)