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Путин поручил отрегулировать страхование морских перевозок удобрений - РИА Новости, 27.04.2022
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Путин поручил отрегулировать страхование морских перевозок удобрений
Путин поручил отрегулировать страхование морских перевозок удобрений - РИА Новости, 27.04.2022
Путин поручил отрегулировать страхование морских перевозок удобрений
Президент РФ Владимир Путин поручил правительству до 1 июня определить механизм страхования рисков при морских перевозках сельхозпродукции и удобрений в... РИА Новости, 27.04.2022
2022-04-27T14:19
2022-04-27T14:26
экономика
владимир путин
черное море
правительство рф
центральный банк рф (цб рф)
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству до 1 июня определить механизм страхования рисков при морских перевозках сельхозпродукции и удобрений в условиях международных санкций, говорится в тексте поручений, опубликованных на сайте Кремля."Правительству Российской Федерации подготовить совместно с Банком России и представить предложения об определении механизмов страхования рисков при осуществлении морских перевозок сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, минеральных удобрений, в том числе в акватории Черного моря, в условиях санкционных ограничений. Срок – 1 июня 2022 года", - сказано в документе.
https://ria.ru/20220427/eksport-1785742783.html
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экономика, владимир путин, черное море, правительство рф, центральный банк рф (цб рф)
14:19 27.04.2022 (обновлено: 14:26 27.04.2022)
 
Путин поручил отрегулировать страхование морских перевозок удобрений

Путин поручил определить механизм страхования рисков при морских перевозках удобрений

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 27.04.2022
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству до 1 июня определить механизм страхования рисков при морских перевозках сельхозпродукции и удобрений в условиях международных санкций, говорится в тексте поручений, опубликованных на сайте Кремля.
"Правительству Российской Федерации подготовить совместно с Банком России и представить предложения об определении механизмов страхования рисков при осуществлении морских перевозок сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, минеральных удобрений, в том числе в акватории Черного моря, в условиях санкционных ограничений. Срок – 1 июня 2022 года", - сказано в документе.
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ЭкономикаВладимир ПутинЧерное мореПравительство РФЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)
 
 
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