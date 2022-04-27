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Американский журналист рассказал, как власти манипулируют вниманием граждан - РИА Новости, 27.04.2022
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"Власти США беспокоятся о ситуации в Киеве больше, чем о своих городах"
Американский журналист рассказал, как власти манипулируют вниманием граждан - РИА Новости, 27.04.2022
"Власти США беспокоятся о ситуации в Киеве больше, чем о своих городах"
Власти США пытаются отвлечь внимание американцев от внутренних проблем, призывая их "побеспокоиться" об Украине, рассказал в эфире телеканала Fox News репортер... РИА Новости, 27.04.2022
2022-04-27T11:21
2022-04-27T16:12
в мире
чикаго
украина
киев
сша
россия
москва
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МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Власти США пытаются отвлечь внимание американцев от внутренних проблем, призывая их "побеспокоиться" об Украине, рассказал в эфире телеканала Fox News репортер Уильям Келли.Как сообщил журналист, неделю назад в Чикаго полиция обнаружила четыре женских трупа в реке.По его мнению, прежде всего следует позаботиться о своем доме, а уже потом переживать за Киев, Москву и других.
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в мире, чикаго, украина, киев, сша, россия, москва
11:21 27.04.2022 (обновлено: 16:12 27.04.2022)
 
Американский журналист рассказал, как власти манипулируют вниманием граждан

Журналист Келли: власти США отвлекают население от внутренних проблем с помощью Украины

© Иван Захарченко Чикаго
Чикаго
© Иван Захарченко
Чикаго. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Власти США пытаются отвлечь внимание американцев от внутренних проблем, призывая их "побеспокоиться" об Украине, рассказал в эфире телеканала Fox News репортер Уильям Келли.
Как сообщил журналист, неделю назад в Чикаго полиция обнаружила четыре женских трупа в реке.
"Если бы их выловили в какой-нибудь реке в Киеве, то новость бы на весь мир прогремела. А в Чикаго это даже не инфоповод", — пояснил Келли, отметив, что местные власти подобные вопросы не волнуют.
По его мнению, прежде всего следует позаботиться о своем доме, а уже потом переживать за Киев, Москву и других.
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