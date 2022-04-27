https://ria.ru/20220427/ssha-1785693707.html

"Власти США беспокоятся о ситуации в Киеве больше, чем о своих городах"

Американский журналист рассказал, как власти манипулируют вниманием граждан - РИА Новости, 27.04.2022

"Власти США беспокоятся о ситуации в Киеве больше, чем о своих городах"

Власти США пытаются отвлечь внимание американцев от внутренних проблем, призывая их "побеспокоиться" об Украине, рассказал в эфире телеканала Fox News репортер... РИА Новости, 27.04.2022

2022-04-27T11:21

2022-04-27T11:21

2022-04-27T16:12

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чикаго

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МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Власти США пытаются отвлечь внимание американцев от внутренних проблем, призывая их "побеспокоиться" об Украине, рассказал в эфире телеканала Fox News репортер Уильям Келли.Как сообщил журналист, неделю назад в Чикаго полиция обнаружила четыре женских трупа в реке.По его мнению, прежде всего следует позаботиться о своем доме, а уже потом переживать за Киев, Москву и других.

https://ria.ru/20220424/ssha-1785135724.html

чикаго

украина

киев

сша

россия

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Икрамова

в мире, чикаго, украина, киев, сша, россия, москва