https://ria.ru/20220427/ssha-1785693707.html
"Власти США беспокоятся о ситуации в Киеве больше, чем о своих городах"
Американский журналист рассказал, как власти манипулируют вниманием граждан - РИА Новости, 27.04.2022
"Власти США беспокоятся о ситуации в Киеве больше, чем о своих городах"
Власти США пытаются отвлечь внимание американцев от внутренних проблем, призывая их "побеспокоиться" об Украине, рассказал в эфире телеканала Fox News репортер... РИА Новости, 27.04.2022
2022-04-27T11:21
2022-04-27T11:21
2022-04-27T16:12
в мире
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МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Власти США пытаются отвлечь внимание американцев от внутренних проблем, призывая их "побеспокоиться" об Украине, рассказал в эфире телеканала Fox News репортер Уильям Келли.Как сообщил журналист, неделю назад в Чикаго полиция обнаружила четыре женских трупа в реке.По его мнению, прежде всего следует позаботиться о своем доме, а уже потом переживать за Киев, Москву и других.
https://ria.ru/20220424/ssha-1785135724.html
чикаго
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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в мире, чикаго, украина, киев, сша, россия, москва
11:21 27.04.2022 (обновлено: 16:12 27.04.2022)
Американский журналист рассказал, как власти манипулируют вниманием граждан
Журналист Келли: власти США отвлекают население от внутренних проблем с помощью Украины