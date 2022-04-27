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День 63-й: заявление Путина об Украине, переговоры Гутерреша и Зеленского - РИА Новости, 27.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220427/spetsoperatsiya-1785843136.html
День 63-й: заявление Путина об Украине, переговоры Гутерреша и Зеленского
День 63-й: заявление Путина об Украине, переговоры Гутерреша и Зеленского - РИА Новости, 27.04.2022
День 63-й: заявление Путина об Украине, переговоры Гутерреша и Зеленского
На 63-й день спецоперации РФ генсек ООН Антониу Гутерреш прибыл на Украину, где проведет переговоры с президентом страны Владимиром Зеленским и министром... РИА Новости, 27.04.2022
2022-04-27T23:22
2022-04-27T23:22
обострение ситуации в днр и лнр
украина
россия
оон
владимир путин
анналена бербок
в мире
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 27 апр – РИА Новости. На 63-й день спецоперации РФ генсек ООН Антониу Гутерреш прибыл на Украину, где проведет переговоры с президентом страны Владимиром Зеленским и министром иностранных дел Дмитрием Кулебой.Накануне у Гутерреша прошли переговоры в Москве с главой МИД РФ Сергеем Лавровым и президентом России Владимиром Путиным, одной из основных тем стала гуманитарная ситуация на Украине, а также меры по трехстороннему решению этих вопросов – с участием РФ, Украины и ООН.После переговоров с Путиным офис Гутерреша сообщил, что ООН обсуждает с Москвой и Киевом механизм для эвакуации мирных граждан на Украине, а организация направляет дополнительных сотрудников на Украину для проведения гуманитарных операций.Заявление ПутинаПрезидент России Владимир Путин, выступая на заседании Совета законодателей, заявил, что если кто-то захочет вмешаться в ситуацию на Украине со стороны и будет создавать для России угрозу стратегического характера, ответные удары с российской стороны будут молниеноснымиВсе решения по молниеносным ударам в случае угрозы стратегической безопасности РФ приняты, добавил президент.Задачи спецоперации в Донбассе, по его словам, будут выполнены, чтобы "на историческую перспективу гарантировать мир и безопасность жителям Донецкой и Луганской народных республик, российского Крыма" и России.В то же время глава МИД ФРГ Анналена Бербок, комментируя возможную угрозу ядерной войны, заявила, что ничего нельзя исключать полностью.Оружие на УкраинеВ среду в минобороны России сообщило, что вооруженные силы страны захватили в полевом складе около 1 тысячи единиц вооружения Украины при отступлении украинских войск в ЛНР.Ракетами "Калибр" ударами с моря по ангарам на территории Запорожского алюминиевого комбината, как сообщило ведомство, была уничтожена крупная партия иностранного оружия и боеприпасов, поставленных для украинских войск.Российские военные в ходе специальной военной операции на Украине уничтожили более 600 беспилотников, 141 самолет и 111 вертолетов, в частности российские средства противовоздушной обороны в течение дня сбили в Харьковской области один украинский вертолет Ми-24 и два беспилотника.Также, отметило министерство обороны, уничтожены 2616 танков и других боевых бронированных машин, 297 установок реактивных систем залпового огня, 1139 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 2426 единиц специальной военной автомобильной техники.В течение ночи – со вторника на среду - российские ракетные войска и артиллерия поразили 432 района сосредоточения живой силы и техники, а также 67 артиллерийских позиций, две батареи РСЗО и семь складов боеприпасов.За день также подразделения РФ выполнили выполнено 309 огневых задач, уничтожив три склада боеприпасов в Харьковской области. Оперативно-тактическая авиация и вертолеты ВС РФ уничтожили 38 военных объектов Украины.Более миллиона беженцев в РоссииКоличество беженцев из ДНР, ЛНР и с Украины, прибывших на территорию России с начала эскалации военного конфликта, превысило один миллион человек, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.В ЛНР под контролем украинских войск в пригороде Рубежного остается только химический завод "Заря", о чем сообщил журналистам помощник главы Чечни по силовому блоку Апты Алаудинов.Продолжились обстрелы с украинской стороны населенных пунктов в ЛНР и ДНР, в том числе с жертвами. Обстрелам подверглись Ирмино, Первомайск, Горловка, Троицкое, Стаханов, Донецк.Запад и конфликтВ свете поставок оружия Украине западными странами министр иностранных дел Германии заявила, что поставки тяжелого вооружений не делают Запад стороной конфликта на Украине. Она также подтвердила, что Германия не станет стороной конфликта на Украине.Глава Пентагона Ллойд Остин также подчеркнул, что США не воюют с Россией, заявив, что не считает ситуацию на Украине конфликтом между РФ и НАТО. Это разнится с заявлениями Москвы, считающей, что Украину используют против России.Страны также продолжают вводить или же рассматривать санкции в связи с конфликтом на Украине.Так, Канада ввела санкции против более чем 200 представителей руководства Донецкой и Луганской народных республик, а глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан и госсекретарь США Энтони Блинкен обсудили возможные инициативы по новым санкциям против России.
https://ria.ru/20220423/taktika-1785018824.html
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украина, россия, оон, владимир путин, анналена бербок, в мире, ситуация в днр и лнр, антониу гутерреш
23:22 27.04.2022
 
День 63-й: заявление Путина об Украине, переговоры Гутерреша и Зеленского

День 63-й: заявление Путина об Украине, переговоры Генсека ООН Гутерреша и Зеленского

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин выступает на встрече с членами Совета законодателей РФ при Федеральном Собрании
Президент России Владимир Путин выступает на встрече с членами Совета законодателей РФ при Федеральном Собрании - РИА Новости, 1920, 27.04.2022
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Президент России Владимир Путин выступает на встрече с членами Совета законодателей РФ при Федеральном Собрании
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МОСКВА, 27 апр – РИА Новости. На 63-й день спецоперации РФ генсек ООН Антониу Гутерреш прибыл на Украину, где проведет переговоры с президентом страны Владимиром Зеленским и министром иностранных дел Дмитрием Кулебой.
Накануне у Гутерреша прошли переговоры в Москве с главой МИД РФ Сергеем Лавровым и президентом России Владимиром Путиным, одной из основных тем стала гуманитарная ситуация на Украине, а также меры по трехстороннему решению этих вопросов – с участием РФ, Украины и ООН.
Женщины провожают колонну подразделений ВС России, проходящую через освобожденные от украинских националистических вооруженных формирований населенные пункты Харьковской области в ходе проведения специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 23.04.2022
23 апреля, 08:00
На Украине Россия меняет тактику, но не стратегию
После переговоров с Путиным офис Гутерреша сообщил, что ООН обсуждает с Москвой и Киевом механизм для эвакуации мирных граждан на Украине, а организация направляет дополнительных сотрудников на Украину для проведения гуманитарных операций.

Заявление Путина

Президент России Владимир Путин, выступая на заседании Совета законодателей, заявил, что если кто-то захочет вмешаться в ситуацию на Украине со стороны и будет создавать для России угрозу стратегического характера, ответные удары с российской стороны будут молниеносными
Все решения по молниеносным ударам в случае угрозы стратегической безопасности РФ приняты, добавил президент.
Задачи спецоперации в Донбассе, по его словам, будут выполнены, чтобы "на историческую перспективу гарантировать мир и безопасность жителям Донецкой и Луганской народных республик, российского Крыма" и России.
В то же время глава МИД ФРГ Анналена Бербок, комментируя возможную угрозу ядерной войны, заявила, что ничего нельзя исключать полностью.
Украинский военный в городе Ирпень неподалеку от Киева - РИА Новости, 1920, 23.04.2022
23 апреля, 08:00
Запад готовится к вечной войне

Оружие на Украине

В среду в минобороны России сообщило, что вооруженные силы страны захватили в полевом складе около 1 тысячи единиц вооружения Украины при отступлении украинских войск в ЛНР.
Ракетами "Калибр" ударами с моря по ангарам на территории Запорожского алюминиевого комбината, как сообщило ведомство, была уничтожена крупная партия иностранного оружия и боеприпасов, поставленных для украинских войск.
Российские военные в ходе специальной военной операции на Украине уничтожили более 600 беспилотников, 141 самолет и 111 вертолетов, в частности российские средства противовоздушной обороны в течение дня сбили в Харьковской области один украинский вертолет Ми-24 и два беспилотника.
Также, отметило министерство обороны, уничтожены 2616 танков и других боевых бронированных машин, 297 установок реактивных систем залпового огня, 1139 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 2426 единиц специальной военной автомобильной техники.
Министр обороны США Ллойд Остин, госсекретарь США Энтони Блинкен и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в Киеве - РИА Новости, 1920, 26.04.2022
26 апреля, 08:00
Запад повышает ставку на поражение России
В течение ночи – со вторника на среду - российские ракетные войска и артиллерия поразили 432 района сосредоточения живой силы и техники, а также 67 артиллерийских позиций, две батареи РСЗО и семь складов боеприпасов.
За день также подразделения РФ выполнили выполнено 309 огневых задач, уничтожив три склада боеприпасов в Харьковской области. Оперативно-тактическая авиация и вертолеты ВС РФ уничтожили 38 военных объектов Украины.

Более миллиона беженцев в России

Количество беженцев из ДНР, ЛНР и с Украины, прибывших на территорию России с начала эскалации военного конфликта, превысило один миллион человек, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
В ЛНР под контролем украинских войск в пригороде Рубежного остается только химический завод "Заря", о чем сообщил журналистам помощник главы Чечни по силовому блоку Апты Алаудинов.
Продолжились обстрелы с украинской стороны населенных пунктов в ЛНР и ДНР, в том числе с жертвами. Обстрелам подверглись Ирмино, Первомайск, Горловка, Троицкое, Стаханов, Донецк.
Люди держат украинские флаги во время митинга в поддержку Украины на Пенсильвания-авеню перед Белым домом в США - РИА Новости, 1920, 07.04.2022
7 апреля, 08:00
Украина должна была сплотить "свободный мир", но что-то пошло не так

Запад и конфликт

В свете поставок оружия Украине западными странами министр иностранных дел Германии заявила, что поставки тяжелого вооружений не делают Запад стороной конфликта на Украине. Она также подтвердила, что Германия не станет стороной конфликта на Украине.
Глава Пентагона Ллойд Остин также подчеркнул, что США не воюют с Россией, заявив, что не считает ситуацию на Украине конфликтом между РФ и НАТО. Это разнится с заявлениями Москвы, считающей, что Украину используют против России.
Страны также продолжают вводить или же рассматривать санкции в связи с конфликтом на Украине.
Так, Канада ввела санкции против более чем 200 представителей руководства Донецкой и Луганской народных республик, а глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан и госсекретарь США Энтони Блинкен обсудили возможные инициативы по новым санкциям против России.
Рабочие устанавливают флаг Украины возле здания Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 15.04.2022
15 апреля, 08:00Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Главная мечта Украины сбудется: Запад возьмет ее на содержание
 
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