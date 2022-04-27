https://ria.ru/20220427/sooruzhenie-1785735217.html

Очистное сооружение в Сургутском районе Югры планируют ввести раньше срока

Очистное сооружение в Сургутском районе Югры планируют ввести раньше срока - РИА Новости, 27.04.2022

Очистное сооружение в Сургутском районе Югры планируют ввести раньше срока

Реконструкция водозаборного очистного сооружения (ВОС) в поселке Федоровский Ханты-Мансийского автономного округа стоимостью более 650 миллионов рублей при... РИА Новости, 27.04.2022

2022-04-27T13:44

2022-04-27T13:44

2022-04-27T13:45

ханты-мансийский автономный округ

россия

общество

ханты-мансийский автономный округ

сургутский район

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 апр – РИА Новости. Реконструкция водозаборного очистного сооружения (ВОС) в поселке Федоровский Ханты-Мансийского автономного округа стоимостью более 650 миллионов рублей при оптимистичном сценарии может быть завершена раньше срока – уже в следующем году, сообщил журналистам глава Сургутского района Югры Андрей Трубецкой.Проект возводится в поселке Федоровский, где проживают более 23 тысяч человек, в рамках национального проекта "Экология". В ноябре прошлого года на объекте были выполнены демонтажные работы старого здания, а в текущем году подрядчики построят подводящие инженерные сети теплоснабжения, водоснабжения, канализации, электроснабжения и связи, дизельную электростанцию, а также возведут новое здание."Строительство рассчитано на три года, но разговаривали с подрядчиками, есть позиция губернатора активно поддерживать те проекты, которые идут с опережением графика. Если пойдем с опережением, поддержку округа получим. Самый оптимистичный сценарий (окончания реконструкции) – 2023 год, а нормативный срок – 2024 год", - сказал Трубецкой.По его словам, проектная стоимость объекта – 655 миллионов рублей, с учетом нынешней ситуации цена может быть пересмотрена. Как подчеркнул Трубецкой, ВОС – один из немногих объектов в Югре, который не испытывает проблем с комплектацией оборудования, потому что строительный блок отработал на опережение и уже закупил уникальное оборудование у фактически единственного в России поставщика.По информации властей района, технология очистки воды "Кавитон", которая будет использоваться в Федоровском, проходит без применения химических реагентов и систем озонирования. На первой стадии из воды удаляются агрессивные газы, она насыщается кислородом, повышается ее окислительно-восстановительный потенциал, затем вода проходит через фильтры с механической загрузкой. При этом водоочистные сооружения работают по замкнутому циклу.

https://ria.ru/20220425/ob-1785402849.html

https://ria.ru/20220422/yugra-1785000524.html

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ханты-мансийский автономный округ

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

россия, общество, ханты-мансийский автономный округ, сургутский район