Рейтинг@Mail.ru
Очистное сооружение в Сургутском районе Югры планируют ввести раньше срока - РИА Новости, 27.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Иллюстрация - Ханты-Мансийский Автономный Округ
Ханты-Мансийский Автономный Округ
https://ria.ru/20220427/sooruzhenie-1785735217.html
Очистное сооружение в Сургутском районе Югры планируют ввести раньше срока
Очистное сооружение в Сургутском районе Югры планируют ввести раньше срока - РИА Новости, 27.04.2022
Очистное сооружение в Сургутском районе Югры планируют ввести раньше срока
Реконструкция водозаборного очистного сооружения (ВОС) в поселке Федоровский Ханты-Мансийского автономного округа стоимостью более 650 миллионов рублей при... РИА Новости, 27.04.2022
2022-04-27T13:44
2022-04-27T13:45
ханты-мансийский автономный округ
россия
общество
ханты-мансийский автономный округ
сургутский район
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155853/47/1558534748_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_d3f5a34a34c5be71efd36ffe7cfd534f.jpg
ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 апр – РИА Новости. Реконструкция водозаборного очистного сооружения (ВОС) в поселке Федоровский Ханты-Мансийского автономного округа стоимостью более 650 миллионов рублей при оптимистичном сценарии может быть завершена раньше срока – уже в следующем году, сообщил журналистам глава Сургутского района Югры Андрей Трубецкой.Проект возводится в поселке Федоровский, где проживают более 23 тысяч человек, в рамках национального проекта "Экология". В ноябре прошлого года на объекте были выполнены демонтажные работы старого здания, а в текущем году подрядчики построят подводящие инженерные сети теплоснабжения, водоснабжения, канализации, электроснабжения и связи, дизельную электростанцию, а также возведут новое здание."Строительство рассчитано на три года, но разговаривали с подрядчиками, есть позиция губернатора активно поддерживать те проекты, которые идут с опережением графика. Если пойдем с опережением, поддержку округа получим. Самый оптимистичный сценарий (окончания реконструкции) – 2023 год, а нормативный срок – 2024 год", - сказал Трубецкой.По его словам, проектная стоимость объекта – 655 миллионов рублей, с учетом нынешней ситуации цена может быть пересмотрена. Как подчеркнул Трубецкой, ВОС – один из немногих объектов в Югре, который не испытывает проблем с комплектацией оборудования, потому что строительный блок отработал на опережение и уже закупил уникальное оборудование у фактически единственного в России поставщика.По информации властей района, технология очистки воды "Кавитон", которая будет использоваться в Федоровском, проходит без применения химических реагентов и систем озонирования. На первой стадии из воды удаляются агрессивные газы, она насыщается кислородом, повышается ее окислительно-восстановительный потенциал, затем вода проходит через фильтры с механической загрузкой. При этом водоочистные сооружения работают по замкнутому циклу.
https://ria.ru/20220425/ob-1785402849.html
https://ria.ru/20220422/yugra-1785000524.html
россия
ханты-мансийский автономный округ
сургутский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Маркова
Ольга Маркова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155853/47/1558534748_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_a7735a7e02546cf13f0bc6c49db4ad07.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, общество, ханты-мансийский автономный округ, сургутский район
13:44 27.04.2022 (обновлено: 13:45 27.04.2022)
 
Очистное сооружение в Сургутском районе Югры планируют ввести раньше срока

Очистное сооружение в поселке Сургутского района Югры планируют ввести раньше срока

© Фото : предоставлено администрацией Сургутского района Глава Сургутского района ХМАО Андрей Трубецкой
 Глава Сургутского района ХМАО Андрей Трубецкой - РИА Новости, 1920, 27.04.2022
© Фото : предоставлено администрацией Сургутского района
Глава Сургутского района ХМАО Андрей Трубецкой. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 апр – РИА Новости. Реконструкция водозаборного очистного сооружения (ВОС) в поселке Федоровский Ханты-Мансийского автономного округа стоимостью более 650 миллионов рублей при оптимистичном сценарии может быть завершена раньше срока – уже в следующем году, сообщил журналистам глава Сургутского района Югры Андрей Трубецкой.
Проект возводится в поселке Федоровский, где проживают более 23 тысяч человек, в рамках национального проекта "Экология". В ноябре прошлого года на объекте были выполнены демонтажные работы старого здания, а в текущем году подрядчики построят подводящие инженерные сети теплоснабжения, водоснабжения, канализации, электроснабжения и связи, дизельную электростанцию, а также возведут новое здание.
Рабочий компании АО Мостострой-11 - РИА Новости, 1920, 25.04.2022
25 апреля, 20:53Ханты-Мансийский Автономный Округ
"Мостострой-11" возведет новый мост через Обь в Югре
"Строительство рассчитано на три года, но разговаривали с подрядчиками, есть позиция губернатора активно поддерживать те проекты, которые идут с опережением графика. Если пойдем с опережением, поддержку округа получим. Самый оптимистичный сценарий (окончания реконструкции) – 2023 год, а нормативный срок – 2024 год", - сказал Трубецкой.
По его словам, проектная стоимость объекта – 655 миллионов рублей, с учетом нынешней ситуации цена может быть пересмотрена. Как подчеркнул Трубецкой, ВОС – один из немногих объектов в Югре, который не испытывает проблем с комплектацией оборудования, потому что строительный блок отработал на опережение и уже закупил уникальное оборудование у фактически единственного в России поставщика.
По информации властей района, технология очистки воды "Кавитон", которая будет использоваться в Федоровском, проходит без применения химических реагентов и систем озонирования. На первой стадии из воды удаляются агрессивные газы, она насыщается кислородом, повышается ее окислительно-восстановительный потенциал, затем вода проходит через фильтры с механической загрузкой. При этом водоочистные сооружения работают по замкнутому циклу.
Первый центр подготовки IT-специалистов откроется в Югре в 2023 году
22 апреля, 19:30Ханты-Мансийский Автономный Округ
В Югре в 2023 году откроется первый центр подготовки IT-специалистов
 
Ханты-Мансийский Автономный ОкругРоссияОбществоХанты-Мансийский автономный округСургутский район
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала