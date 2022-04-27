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В Белгородской области горит склад боеприпасов
В Белгородской области горит склад боеприпасов - РИА Новости, 27.04.2022
В Белгородской области горит склад боеприпасов
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в своем Telegram-канале, что в районе села Старая Нелидовка горит склад боеприпасов, пострадавших нет. РИА Новости, 27.04.2022
2022-04-27T04:49
2022-04-27T04:49
2022-04-27T09:42
происшествия
белгородская область
вячеслав гладков
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МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в своем Telegram-канале, что в районе села Старая Нелидовка горит склад боеприпасов, пострадавших нет."Только что связался с главой Головинского сельского поселения Денисом Золотухиным. В районе села Старая Нелидовка, по предварительной информации, горит склад боеприпасов", — написал Гладков.Глава региона уточнил, что разрушений жилых построек и домов нет. Также нет и пострадавших среди мирного населения, подчеркнул он.Ранее Гладков сообщал, что проснулся от звуков, похожих на взрывы.
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Горящий склад боеприпасов в Белгородской области
Неподалеку от горящего склада боеприпасов в Белгородской области слышны взрывы, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что склад находится в районе села Старая Нелидовка. До этого, в районе 3.00 мск, в самом центре Белгорода был слышен громкий взрыв, а спустя полчаса — еще три.
2022-04-27T04:49
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происшествия, белгородская область, вячеслав гладков, россия, украина
04:49 27.04.2022 (обновлено: 09:42 27.04.2022)
В Белгородской области горит склад боеприпасов
Глава Белгородской области Гладков сообщил о горящем складе боеприпасов у Старой Нелидовки