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В Белгородской области горит склад боеприпасов

В Белгородской области горит склад боеприпасов - РИА Новости, 27.04.2022

В Белгородской области горит склад боеприпасов

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в своем Telegram-канале, что в районе села Старая Нелидовка горит склад боеприпасов, пострадавших нет. РИА Новости, 27.04.2022

2022-04-27T04:49

2022-04-27T04:49

2022-04-27T09:42

происшествия

белгородская область

вячеслав гладков

россия

украина

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МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в своем Telegram-канале, что в районе села Старая Нелидовка горит склад боеприпасов, пострадавших нет."Только что связался с главой Головинского сельского поселения Денисом Золотухиным. В районе села Старая Нелидовка, по предварительной информации, горит склад боеприпасов", — написал Гладков.Глава региона уточнил, что разрушений жилых построек и домов нет. Также нет и пострадавших среди мирного населения, подчеркнул он.Ранее Гладков сообщал, что проснулся от звуков, похожих на взрывы.

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Горящий склад боеприпасов в Белгородской области Неподалеку от горящего склада боеприпасов в Белгородской области слышны взрывы, передает корреспондент РИА Новости. Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что склад находится в районе села Старая Нелидовка. До этого, в районе 3.00 мск, в самом центре Белгорода был слышен громкий взрыв, а спустя полчаса — еще три. 2022-04-27T04:49 true PT0M29S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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происшествия, белгородская область, вячеслав гладков, россия, украина