https://ria.ru/20220427/siriya-1785646922.html

Сирийская ПВО отражает израильскую атаку на Дамаск

Сирийская ПВО отражает израильскую атаку на Дамаск - РИА Новости, 27.04.2022

Сирийская ПВО отражает израильскую атаку на Дамаск

Сирийское государственное агентство САНА в Telegram-канале сообщает, что системы противовоздушной обороны республики отражают израильскую атаку над Дамаском. РИА Новости, 27.04.2022

2022-04-27T00:58

2022-04-27T00:58

2022-04-27T02:25

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МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Сирийское государственное агентство САНА в Telegram-канале сообщает, что системы противовоздушной обороны республики отражают израильскую атаку над Дамаском.Корреспондент РИА Новости сообщил, что в сирийской столице были слышны взрывы.По информации минобороны Сирии, система противовоздушной обороны сбила большинство ракет, проводится оценка возможного ущерба."Около 00.41 (совпадает с мск) израильский противник осуществил воздушную атаку со стороны Тверии на некоторые точки в окрестностях Дамаска. Наши средства ПВО отразили вражеские ракеты и сбили большинство из них", — уточнили в ведомстве.

https://radiosputnik.ria.ru/20220418/siriya-1784196441.html

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