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Сирийская ПВО отражает израильскую атаку на Дамаск
Сирийская ПВО отражает израильскую атаку на Дамаск - РИА Новости, 27.04.2022
Сирийская ПВО отражает израильскую атаку на Дамаск
Сирийское государственное агентство САНА в Telegram-канале сообщает, что системы противовоздушной обороны республики отражают израильскую атаку над Дамаском. РИА Новости, 27.04.2022
2022-04-27T00:58
2022-04-27T00:58
2022-04-27T02:25
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МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Сирийское государственное агентство САНА в Telegram-канале сообщает, что системы противовоздушной обороны республики отражают израильскую атаку над Дамаском.Корреспондент РИА Новости сообщил, что в сирийской столице были слышны взрывы.По информации минобороны Сирии, система противовоздушной обороны сбила большинство ракет, проводится оценка возможного ущерба."Около 00.41 (совпадает с мск) израильский противник осуществил воздушную атаку со стороны Тверии на некоторые точки в окрестностях Дамаска. Наши средства ПВО отразили вражеские ракеты и сбили большинство из них", — уточнили в ведомстве.
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в мире, сирия, израиль
00:58 27.04.2022 (обновлено: 02:25 27.04.2022)
Сирийская ПВО отражает израильскую атаку на Дамаск
САНА: ПВО САР отражает израильскую атаку в небе над Дамаском