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Сирийская ПВО отражает израильскую атаку на Дамаск - РИА Новости, 27.04.2022
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Война в Сирии
https://ria.ru/20220427/siriya-1785646922.html
Сирийская ПВО отражает израильскую атаку на Дамаск
Сирийская ПВО отражает израильскую атаку на Дамаск - РИА Новости, 27.04.2022
Сирийская ПВО отражает израильскую атаку на Дамаск
Сирийское государственное агентство САНА в Telegram-канале сообщает, что системы противовоздушной обороны республики отражают израильскую атаку над Дамаском. РИА Новости, 27.04.2022
2022-04-27T00:58
2022-04-27T02:25
в мире
сирия
израиль
война в сирии
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МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Сирийское государственное агентство САНА в Telegram-канале сообщает, что системы противовоздушной обороны республики отражают израильскую атаку над Дамаском.Корреспондент РИА Новости сообщил, что в сирийской столице были слышны взрывы.По информации минобороны Сирии, система противовоздушной обороны сбила большинство ракет, проводится оценка возможного ущерба."Около 00.41 (совпадает с мск) израильский противник осуществил воздушную атаку со стороны Тверии на некоторые точки в окрестностях Дамаска. Наши средства ПВО отразили вражеские ракеты и сбили большинство из них", — уточнили в ведомстве.
https://radiosputnik.ria.ru/20220418/siriya-1784196441.html
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в мире, сирия, израиль
00:58 27.04.2022 (обновлено: 02:25 27.04.2022)
 
Сирийская ПВО отражает израильскую атаку на Дамаск

САНА: ПВО САР отражает израильскую атаку в небе над Дамаском

© SANACирийские средства противовоздушной обороны отражают удар израильской армии
Cирийские средства противовоздушной обороны отражают удар израильской армии
© SANA
Cирийские средства противовоздушной обороны отражают удар израильской армии. Архивное фото
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МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Сирийское государственное агентство САНА в Telegram-канале сообщает, что системы противовоздушной обороны республики отражают израильскую атаку над Дамаском.
"Наши ПВО противостоят израильской агрессии в небе над Дамаском", — информирует агентство.
Корреспондент РИА Новости сообщил, что в сирийской столице были слышны взрывы.
По информации минобороны Сирии, система противовоздушной обороны сбила большинство ракет, проводится оценка возможного ущерба.
"Около 00.41 (совпадает с мск) израильский противник осуществил воздушную атаку со стороны Тверии на некоторые точки в окрестностях Дамаска. Наши средства ПВО отразили вражеские ракеты и сбили большинство из них", — уточнили в ведомстве.
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