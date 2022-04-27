https://ria.ru/20220427/shantazh-1785805380.html

Правительство Греции назвало переход на расчеты в рублях за газ шантажом

Правительство Греции назвало переход на расчеты в рублях за газ шантажом - РИА Новости, 27.04.2022

Правительство Греции назвало переход на расчеты в рублях за газ шантажом

Официальный представитель правительства Греции Яннис Иконому заявил, что требование России изменить порядок оплаты за российский газ является "шантажом и... РИА Новости, 27.04.2022

2022-04-27T17:47

2022-04-27T17:47

2022-04-27T17:47

экономика

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природный газ

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АФИНЫ, 27 апр – РИА Новости. Официальный представитель правительства Греции Яннис Иконому заявил, что требование России изменить порядок оплаты за российский газ является "шантажом и давлением", но поставки в Грецию идут в обычном режиме."Газпром" утром в среду полностью приостановил поставки газа компаниям "Булгаргаз" (Болгария) и PGNiG (Польша) в связи с отказом перейти на новую схему оплаты. Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис в связи с этим собирает совещание по энергетике."Мы давно готовы к любому возможному развитию событий. Для нашей страны на данный момент не стоит вопрос безопасности поставок. Идет нормальный поток поставок. У страны есть контракты на поставку как у государства, так и у частных компаний с "Газпромом", срок действия которых истекает в конце 2026 года. Наши контракты намного долгосрочнее, чем у стран, где наблюдалась проблема", - сказал Иконому в интервью телеканалу Skai. Текст интервью распространила пресс-служба премьера."Конечно, никто не может успокаиваться, и никто не может быть уверен, что процедуры, действующие в обычное время, будут действовать и сейчас", - сказал Иконому.По его словам, правительство ранее разработало альтернативные пути поставки энергии, прежде всего, максимальное использование терминала СПГ в Ревитусе."Мы полностью координируемся с нашими партнерами в этом шантаже, в этом давлении российской стороны. Когда президент Путин впервые сформулировал угрозу, министерство энергетики, (газовая компания) DEPA проработали все альтернативные сценарии безопасности цепочки поставок. Она включает полное использование всех возможностей в Ревитусе, закупку СПГ, производство электроэнергии на станциях, которые могут работать и на дизельном топливе, увеличение запасов лигнита", - сказал представитель правительства.Он отметил, что на данном этапе нет причин для беспокойства и нет причина для дефицита на рынке."Мы сделаем все возможное, чтобы не дойти до ограничения подачи электроэнергии, которая абсолютно необходима для работы как домашних хозяйств, так и предприятий. Ясно только то, что если Россия отключит нам газ, скажем, 20 или 21 мая, страна приняла меры, чтобы не выключать рубильник. Не будет такого", - сказал он."Мы стараемся иметь альтернативные источники, чтобы цепочка поставок продолжала нормально работать, особенно в летние месяцы туристического сезона, без перебоев и проблем", - заявил Иконому.Россия покрывает до 45% потребностей Греции в газе.

https://ria.ru/20220427/gaz-1785737052.html

https://ria.ru/20220427/gaz-1785744052.html

https://ria.ru/20220427/gaz-1785750936.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

экономика, греция, россия, газпром, болгария, польша, в мире, природный газ