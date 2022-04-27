https://ria.ru/20220427/scheta-1785755961.html

"Долгих им лет жизни". Французы встали на защиту россиян

Французы заступились за россиян, чьи счета заблокировали за рубежом - РИА Новости, 27.04.2022

"Долгих им лет жизни". Французы встали на защиту россиян

Читатели газеты Le Figaro раскритиковали французские власти за блокировку банковских счетов россиян, проживающих на территории республики. РИА Новости, 27.04.2022

2022-04-27T15:07

2022-04-27T15:07

2022-04-27T16:06

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МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Читатели газеты Le Figaro раскритиковали французские власти за блокировку банковских счетов россиян, проживающих на территории республики.Поводом для обсуждения стала статья о выходцах из России, которые после начала спецоперации на Украине осталась во Франции без средств к существованию: банки лишили их возможности совершать кредитные операции до окончания "проверки на наличие нежелательных связей".Многие пользователи обвинили руководство республики в дискриминации."Мы тут во Франции против любой дискриминации, кроме той, которую допускают президент, его правительство и СМИ", — написала Мари."Франция выбрала лагерь нефтедолларов, которые поступают от "очень почетных" игроков на политической арене", — обратил внимание edmano."В то же время наша страна — это родина прав и свобод человека, равенства и братства. Может, уже пора прекратить эту истерию, такое поведение постыдно", — призвал BERNARD SORET 1."Они не могли хотя бы доступ к сумме прожиточного минимума оставить?" — задался вопросом Thierrch.После начала специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины западные страны усилили санкционное давление на Москву. Ограничительные меры прежде всего затронули высокотехнологичную продукцию и банковский сектор (под них попали несколько крупнейших банков, включая Сбербанк и ВТБ).Так, в начале марта международные системы Visa и Mastercard объявили о приостановке деятельности в России. По заявлению Центробанка, платежные карты этих систем, выпущенные российскими банками, продолжат работать на территории страны как обычно — до истечения срока их действия. Вместе с тем их держатели больше не могут совершать транзакции за рубеж и делать покупки в иностранных интернет-магазинах.

https://ria.ru/20220425/arenda-1785353316.html

https://ria.ru/20220424/dolg-1785168626.html

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Влада Икрамова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Икрамова

в мире, франция, россия, втб, сбербанк россии, центральный банк рф (цб рф)