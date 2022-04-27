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СК установил сотрудников СБУ, преследовавших российских парламентариев - РИА Новости, 27.04.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
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СК установил сотрудников СБУ, преследовавших российских парламентариев
СК установил сотрудников СБУ, преследовавших российских парламентариев - РИА Новости, 27.04.2022
СК установил сотрудников СБУ, преследовавших российских парламентариев
Следственный комитет России установил сотрудников СБУ, которые принимали незаконные решения о привлечении депутатов и сенаторов РФ к уголовной ответственности,... РИА Новости, 27.04.2022
2022-04-27T14:31
2022-04-27T14:31
обострение ситуации в днр и лнр
россия
украина
следственный комитет россии (ск рф)
госдума рф
в мире
служба безопасности украины
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Следственный комитет России установил сотрудников СБУ, которые принимали незаконные решения о привлечении депутатов и сенаторов РФ к уголовной ответственности, сообщается в Telegram-канале СК РФ."В рамках расследования ГСУ СК России уголовного дела о незаконном привлечении к уголовной ответственности ряда российских депутатов и сенаторов установлены должностные лица правоохранительных органов Украины, причастные к совершению преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 299 и ч. 2 ст. 301 УК РФ (привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности; незаконное заключение под стражу)", - говорится в сообщении.Отмечается, что среди фигурантов - следователи Службы безопасности Украины, в том числе Юрий Бобуляк, Андрей Выгонный, Петр Захарук. Они по согласованию с должностными лицами областных прокуратур Украины, среди которых Богдан Бурак, Андрей Ференц, начали незаконное уголовное преследование депутатов Госдумы и сенаторов РФ по ч. 3 ст. 110 УК Украины ("Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины").СК РФ устанавливает иных причастных к преследованию российских парламентариев.
https://ria.ru/20220425/sbu-1785369942.html
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россия, украина, следственный комитет россии (ск рф), госдума рф, в мире, служба безопасности украины
14:31 27.04.2022
 
СК установил сотрудников СБУ, преследовавших российских парламентариев

СК установил сотрудников СБУ, занимавшихся преследованием российских парламентариев

© Фото : Служба безопасности УкраиныСотрудник СБУ
Сотрудник СБУ - РИА Новости, 1920, 27.04.2022
© Фото : Служба безопасности Украины
Сотрудник СБУ. Архивное фото
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Следственный комитет России установил сотрудников СБУ, которые принимали незаконные решения о привлечении депутатов и сенаторов РФ к уголовной ответственности, сообщается в Telegram-канале СК РФ.
"В рамках расследования ГСУ СК России уголовного дела о незаконном привлечении к уголовной ответственности ряда российских депутатов и сенаторов установлены должностные лица правоохранительных органов Украины, причастные к совершению преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 299 и ч. 2 ст. 301 УК РФ (привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности; незаконное заключение под стражу)", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что среди фигурантов - следователи Службы безопасности Украины, в том числе Юрий Бобуляк, Андрей Выгонный, Петр Захарук. Они по согласованию с должностными лицами областных прокуратур Украины, среди которых Богдан Бурак, Андрей Ференц, начали незаконное уголовное преследование депутатов Госдумы и сенаторов РФ по ч. 3 ст. 110 УК Украины ("Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины").
СК РФ устанавливает иных причастных к преследованию российских парламентариев.
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРРоссияУкраинаСледственный комитет России (СК РФ)Госдума РФВ миреСлужба безопасности Украины
 
 
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