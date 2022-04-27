https://ria.ru/20220427/sbu-1785748580.html

СК установил сотрудников СБУ, преследовавших российских парламентариев

СК установил сотрудников СБУ, преследовавших российских парламентариев - РИА Новости, 27.04.2022

СК установил сотрудников СБУ, преследовавших российских парламентариев

Следственный комитет России установил сотрудников СБУ, которые принимали незаконные решения о привлечении депутатов и сенаторов РФ к уголовной ответственности,... РИА Новости, 27.04.2022

2022-04-27T14:31

2022-04-27T14:31

2022-04-27T14:31

обострение ситуации в днр и лнр

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в мире

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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Следственный комитет России установил сотрудников СБУ, которые принимали незаконные решения о привлечении депутатов и сенаторов РФ к уголовной ответственности, сообщается в Telegram-канале СК РФ."В рамках расследования ГСУ СК России уголовного дела о незаконном привлечении к уголовной ответственности ряда российских депутатов и сенаторов установлены должностные лица правоохранительных органов Украины, причастные к совершению преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 299 и ч. 2 ст. 301 УК РФ (привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности; незаконное заключение под стражу)", - говорится в сообщении.Отмечается, что среди фигурантов - следователи Службы безопасности Украины, в том числе Юрий Бобуляк, Андрей Выгонный, Петр Захарук. Они по согласованию с должностными лицами областных прокуратур Украины, среди которых Богдан Бурак, Андрей Ференц, начали незаконное уголовное преследование депутатов Госдумы и сенаторов РФ по ч. 3 ст. 110 УК Украины ("Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины").СК РФ устанавливает иных причастных к преследованию российских парламентариев.

https://ria.ru/20220425/sbu-1785369942.html

https://ria.ru/20220422/sbu-1784829147.html

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Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

россия, украина, следственный комитет россии (ск рф), госдума рф, в мире, служба безопасности украины