СК установил сотрудников СБУ, преследовавших российских парламентариев
СК установил сотрудников СБУ, занимавшихся преследованием российских парламентариев
© Фото : Служба безопасности УкраиныСотрудник СБУ
© Фото : Служба безопасности Украины
Сотрудник СБУ. Архивное фото
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Следственный комитет России установил сотрудников СБУ, которые принимали незаконные решения о привлечении депутатов и сенаторов РФ к уголовной ответственности, сообщается в Telegram-канале СК РФ.
"В рамках расследования ГСУ СК России уголовного дела о незаконном привлечении к уголовной ответственности ряда российских депутатов и сенаторов установлены должностные лица правоохранительных органов Украины, причастные к совершению преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 299 и ч. 2 ст. 301 УК РФ (привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности; незаконное заключение под стражу)", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что среди фигурантов - следователи Службы безопасности Украины, в том числе Юрий Бобуляк, Андрей Выгонный, Петр Захарук. Они по согласованию с должностными лицами областных прокуратур Украины, среди которых Богдан Бурак, Андрей Ференц, начали незаконное уголовное преследование депутатов Госдумы и сенаторов РФ по ч. 3 ст. 110 УК Украины ("Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины").
СК РФ устанавливает иных причастных к преследованию российских парламентариев.