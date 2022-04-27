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Швейцария ввела новые санкции против России - РИА Новости, 27.04.2022
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Швейцария ввела новые санкции против России
Швейцария ввела новые санкции против России - РИА Новости, 27.04.2022
Швейцария ввела новые санкции против России
Швейцария приняла пятый пакет санкций в отношении России, говорится в заявлении Федерального Совета, опубликованном после заседания правительства в среду. РИА Новости, 27.04.2022
2022-04-27T18:28
2022-04-27T19:00
санкции
санкции в отношении россии
евросоюз
россия
швейцария
экономика
в мире
антон силуанов
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ЖЕНЕВА, 27 апр — РИА Новости. Швейцария приняла пятый пакет санкций в отношении России, говорится в заявлении Федерального Совета, опубликованном после заседания правительства в среду.Как отмечается, новые ограничения аналогичны принятым 8 апреля со стороны Евросоюза и включают запрет на импорт бурого и каменного угля, а также древесины, цемента, морепродуктов и икры. Кроме того, вводится запрет на экспорт продукции, "которая может помочь укрепить промышленный потенциал России".Дополнительные меры также вступают в силу в финансовом секторе. Любая поддержка российских организаций, находящихся в государственной собственности или под государственным контролем, запрещаается. С момента введения санкций в Швейцарии больше нельзя регистрировать трастовые фонды для российских граждан и физических или юридических лиц, проживающих в России.Новые ограничения при этом предусматривают исключение для экспорта специальных военных товаров, чтобы Швейцария могла выполнять свои международные обязательства перед Организацией по запрещению химического оружия (ОЗХО) и поставлять защитное оборудование в рамках просьбы о помощи со стороны ОЗХО.В заявлении подчеркивается, что Швейцария ввела в действие большинство новых мер ЕС против России, за исключением запрета на предоставление государственных контрактов российским гражданам, а также организациям или предприятиям, учрежденным в России. Однако это может быть пересмотрено к концу июня. Власти Конфедерации отмечают, что в настоящее время российские граждане, лица или компании, находящиеся в России, имеют второстепенное значение для участия в правительственных тендерах в Швейцарии.Федеральный совет также принял поправку к ограничениям против Белоруссии. Теперь гражданам или компаниям из этой страны запрещен вывоз банкнот и продажа ценных бумаг во всех официальных валютах стран ЕС. До сих пор это касалось только ценных бумаг и банкнот в швейцарских франках и евро. Аналогичная мера планируется и в отношении России.Страны Запада ввели жесткие санкции против России из-за спецоперации по демилитаризации Украины. В начале марта Евросоюз принял решение отключить семь российских банков от системы SWIFT: это ВТБ, банки "Россия" и "Открытие", Новикомбанк, Промсвязьбанк, Совкомбанк и госкорпорация "ВЭБ.РФ". Министр финансов Антон Силуанов оценил, что недружественные государства в рамках ограничений заморозили примерно половину, или около 300 миллиардов долларов, золотовалютных резервов России. Президент Владимир Путин отметил, что коллективный Запад, заморозив российские активы, фактически подвел черту под надежностью своих валют, перечеркнул к ним доверие.Россия начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины 24 февраля. Как подчеркнул Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
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санкции, санкции в отношении россии, евросоюз, россия, швейцария, экономика, в мире, антон силуанов, владимир путин, украина, организация по запрещению химического оружия, swift
18:28 27.04.2022 (обновлено: 19:00 27.04.2022)
 
Швейцария ввела новые санкции против России

Швейцария ввела санкции против России, включающие запрет на импорт угля, древесины и икры

© Fotolia / Mikael Lever Флаг Швейцарии
Флаг Швейцарии - РИА Новости, 1920, 27.04.2022
© Fotolia / Mikael Lever
Флаг Швейцарии. Архивное фото
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ЖЕНЕВА, 27 апр — РИА Новости. Швейцария приняла пятый пакет санкций в отношении России, говорится в заявлении Федерального Совета, опубликованном после заседания правительства в среду.
Как отмечается, новые ограничения аналогичны принятым 8 апреля со стороны Евросоюза и включают запрет на импорт бурого и каменного угля, а также древесины, цемента, морепродуктов и икры. Кроме того, вводится запрет на экспорт продукции, "которая может помочь укрепить промышленный потенциал России".
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Дополнительные меры также вступают в силу в финансовом секторе. Любая поддержка российских организаций, находящихся в государственной собственности или под государственным контролем, запрещаается. С момента введения санкций в Швейцарии больше нельзя регистрировать трастовые фонды для российских граждан и физических или юридических лиц, проживающих в России.
Новые ограничения при этом предусматривают исключение для экспорта специальных военных товаров, чтобы Швейцария могла выполнять свои международные обязательства перед Организацией по запрещению химического оружия (ОЗХО) и поставлять защитное оборудование в рамках просьбы о помощи со стороны ОЗХО.
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В заявлении подчеркивается, что Швейцария ввела в действие большинство новых мер ЕС против России, за исключением запрета на предоставление государственных контрактов российским гражданам, а также организациям или предприятиям, учрежденным в России. Однако это может быть пересмотрено к концу июня. Власти Конфедерации отмечают, что в настоящее время российские граждане, лица или компании, находящиеся в России, имеют второстепенное значение для участия в правительственных тендерах в Швейцарии.
Федеральный совет также принял поправку к ограничениям против Белоруссии. Теперь гражданам или компаниям из этой страны запрещен вывоз банкнот и продажа ценных бумаг во всех официальных валютах стран ЕС. До сих пор это касалось только ценных бумаг и банкнот в швейцарских франках и евро. Аналогичная мера планируется и в отношении России.
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Санкции начали пожирать своих создателей
Страны Запада ввели жесткие санкции против России из-за спецоперации по демилитаризации Украины. В начале марта Евросоюз принял решение отключить семь российских банков от системы SWIFT: это ВТБ, банки "Россия" и "Открытие", Новикомбанк, Промсвязьбанк, Совкомбанк и госкорпорация "ВЭБ.РФ". Министр финансов Антон Силуанов оценил, что недружественные государства в рамках ограничений заморозили примерно половину, или около 300 миллиардов долларов, золотовалютных резервов России. Президент Владимир Путин отметил, что коллективный Запад, заморозив российские активы, фактически подвел черту под надежностью своих валют, перечеркнул к ним доверие.
Россия начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины 24 февраля. Как подчеркнул Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
 
СанкцииСанкции в отношении РоссииЕвросоюзРоссияШвейцарияЭкономикаВ миреАнтон СилуановВладимир ПутинУкраинаОрганизация по запрещению химического оружияSWIFT
 
 
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