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Премьер Польши признал, что Россия "неплохо справляется" с санкциями - РИА Новости, 27.04.2022
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Премьер Польши признал, что Россия "неплохо справляется" с санкциями
Премьер Польши признал, что Россия "неплохо справляется" с санкциями - РИА Новости, 27.04.2022
Премьер Польши признал, что Россия "неплохо справляется" с санкциями
Премьер-министру Польши Матеушу Моравецкому пришлось признать устойчивость российской экономики перед западными санкциями. РИА Новости, 27.04.2022
2022-04-27T16:57
2022-04-27T19:27
в мире
санкции в отношении россии
признание днр и лнр в россии
матеуш моравецкий
польша
антон силуанов
владимир путин
украина
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ВАРШАВА, 27 апр — РИА Новости. Премьер-министру Польши Матеушу Моравецкому пришлось признать устойчивость российской экономики перед западными санкциями.Политик добавил, что в этой связи Варшава "старается организовать процесс конструирования очередных санкционных пакетов".При этом польский премьер призвал страны ЕС не платить за российский газ в рублях и обложить пошлинами покупку российских энергоресурсов. Также он потребовал проработать вопрос вторичных санкций.Страны Запада ввели жесткие санкции против России из-за спецоперации по демилитаризации Украины. В начале марта Евросоюз принял решение отключить семь российских банков от системы SWIFT: это ВТБ, банки "Россия" и "Открытие", Новикомбанк, Промсвязьбанк, Совкомбанк и госкорпорация "ВЭБ.РФ". Министр финансов Антон Силуанов оценил, что недружественные государства в рамках ограничений заморозили примерно половину, или около 300 миллиардов долларов, золотовалютных резервов России. Президент Владимир Путин отметил, что коллективный Запад, заморозив российские активы, фактически подвел черту под надежностью своих валют, перечеркнул к ним доверие.Президент Путин после введения масштабных ограничений против страны и заморозки большого количества активов с 1 апреля ввел новую систему оплаты российского газа для потребителей из недружественных государств. Так, теперь покупатели должны вносить платеж в прописанной в договоре валюте на счет в Газпромбанке, который затем на бирже конвертирует ее в рубли. Окончательный расчет с поставщиком происходит в российской валюте.Россия начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины 24 февраля. Как подчеркнул Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
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в мире, санкции в отношении россии, признание днр и лнр в россии, матеуш моравецкий, польша, антон силуанов, владимир путин, украина, россия, евросоюз, swift, втб, варшава
16:57 27.04.2022 (обновлено: 19:27 27.04.2022)
 
Премьер Польши признал, что Россия "неплохо справляется" с санкциями

Премьер Польши Моравецкий заявил об устойчивости экономики России к санкциям

© Радио Sputnik Aris OikonomouПремьер-министр Польши Матеуш Моравецкий
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий - РИА Новости, 1920, 27.04.2022
© Радио Sputnik Aris Oikonomou
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. Архивное фото
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ВАРШАВА, 27 апр — РИА Новости. Премьер-министру Польши Матеушу Моравецкому пришлось признать устойчивость российской экономики перед западными санкциями.

"Пока мы видим, что Россия, к сожалению, неплохо справляется с санкциями", — сказал он на пресс-конференции.

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Политик добавил, что в этой связи Варшава "старается организовать процесс конструирования очередных санкционных пакетов".
При этом польский премьер призвал страны ЕС не платить за российский газ в рублях и обложить пошлинами покупку российских энергоресурсов. Также он потребовал проработать вопрос вторичных санкций.
Страны Запада ввели жесткие санкции против России из-за спецоперации по демилитаризации Украины. В начале марта Евросоюз принял решение отключить семь российских банков от системы SWIFT: это ВТБ, банки "Россия" и "Открытие", Новикомбанк, Промсвязьбанк, Совкомбанк и госкорпорация "ВЭБ.РФ". Министр финансов Антон Силуанов оценил, что недружественные государства в рамках ограничений заморозили примерно половину, или около 300 миллиардов долларов, золотовалютных резервов России. Президент Владимир Путин отметил, что коллективный Запад, заморозив российские активы, фактически подвел черту под надежностью своих валют, перечеркнул к ним доверие.
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Президент Путин после введения масштабных ограничений против страны и заморозки большого количества активов с 1 апреля ввел новую систему оплаты российского газа для потребителей из недружественных государств. Так, теперь покупатели должны вносить платеж в прописанной в договоре валюте на счет в Газпромбанке, который затем на бирже конвертирует ее в рубли. Окончательный расчет с поставщиком происходит в российской валюте.
Россия начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины 24 февраля. Как подчеркнул Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
 
В миреСанкции в отношении РоссииПризнание ДНР и ЛНР в РоссииМатеуш МоравецкийПольшаАнтон СилуановВладимир ПутинУкраинаРоссияЕвросоюзSWIFTВТБВаршава
 
 
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