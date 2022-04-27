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Запад сделал санкции главным инструментом политики, заявил Лавров - РИА Новости, 27.04.2022
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Запад сделал санкции главным инструментом политики, заявил Лавров
Запад сделал санкции главным инструментом политики, заявил Лавров - РИА Новости, 27.04.2022
Запад сделал санкции главным инструментом политики, заявил Лавров
Запад сделал односторонние нелегитимные санкции чуть ли не единственным инструментом своей внешней политики, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 27.04.2022
2022-04-27T14:15
2022-04-27T14:44
санкции в отношении россии
в мире
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
сергей лавров
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Запад сделал односторонние нелегитимные санкции чуть ли не единственным инструментом своей внешней политики, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров."Большое внимание уделили недопущению негативного влияния на нашу практическую кооперацию из-за действий односторонних нелегитимных санкций, которые, так называемый коллективный Запад, сделал чуть ли не главным, а, может быть, даже единственным инструментом своей внешней политики", - сказал министр в ходе пресс-конференции по итогам переговоров со своим эритрейским коллегой Османом Салехом.
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санкции в отношении россии, в мире, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров
14:15 27.04.2022 (обновлено: 14:44 27.04.2022)
 
Запад сделал санкции главным инструментом политики, заявил Лавров

Лавров: Запад сделал санкции главным, если не единственным, инструментом политики

© РИА Новости / POOLМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 27.04.2022
© РИА Новости / POOL
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров . Архивное фото
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Запад сделал односторонние нелегитимные санкции чуть ли не единственным инструментом своей внешней политики, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
"Большое внимание уделили недопущению негативного влияния на нашу практическую кооперацию из-за действий односторонних нелегитимных санкций, которые, так называемый коллективный Запад, сделал чуть ли не главным, а, может быть, даже единственным инструментом своей внешней политики", - сказал министр в ходе пресс-конференции по итогам переговоров со своим эритрейским коллегой Османом Салехом.
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Санкции в отношении РоссииВ миреРоссияМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Сергей Лавров
 
 
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