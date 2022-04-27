https://ria.ru/20220427/sanktsii-1785743878.html

Запад сделал санкции главным инструментом политики, заявил Лавров

Запад сделал санкции главным инструментом политики, заявил Лавров - РИА Новости, 27.04.2022

Запад сделал санкции главным инструментом политики, заявил Лавров

Запад сделал односторонние нелегитимные санкции чуть ли не единственным инструментом своей внешней политики, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 27.04.2022

2022-04-27T14:15

2022-04-27T14:15

2022-04-27T14:44

санкции в отношении россии

в мире

россия

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

сергей лавров

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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Запад сделал односторонние нелегитимные санкции чуть ли не единственным инструментом своей внешней политики, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров."Большое внимание уделили недопущению негативного влияния на нашу практическую кооперацию из-за действий односторонних нелегитимных санкций, которые, так называемый коллективный Запад, сделал чуть ли не главным, а, может быть, даже единственным инструментом своей внешней политики", - сказал министр в ходе пресс-конференции по итогам переговоров со своим эритрейским коллегой Османом Салехом.

https://ria.ru/20220426/zapad-1785383570.html

россия

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

санкции в отношении россии, в мире, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров