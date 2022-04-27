https://ria.ru/20220427/sanktsii-1785743878.html
Запад сделал санкции главным инструментом политики, заявил Лавров
Запад сделал санкции главным инструментом политики, заявил Лавров - РИА Новости, 27.04.2022
Запад сделал санкции главным инструментом политики, заявил Лавров
Запад сделал односторонние нелегитимные санкции чуть ли не единственным инструментом своей внешней политики, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 27.04.2022
2022-04-27T14:15
2022-04-27T14:15
2022-04-27T14:44
санкции в отношении россии
в мире
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
сергей лавров
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Запад сделал односторонние нелегитимные санкции чуть ли не единственным инструментом своей внешней политики, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров."Большое внимание уделили недопущению негативного влияния на нашу практическую кооперацию из-за действий односторонних нелегитимных санкций, которые, так называемый коллективный Запад, сделал чуть ли не главным, а, может быть, даже единственным инструментом своей внешней политики", - сказал министр в ходе пресс-конференции по итогам переговоров со своим эритрейским коллегой Османом Салехом.
https://ria.ru/20220426/zapad-1785383570.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
санкции в отношении россии, в мире, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров
14:15 27.04.2022 (обновлено: 14:44 27.04.2022)
Запад сделал санкции главным инструментом политики, заявил Лавров
Лавров: Запад сделал санкции главным, если не единственным, инструментом политики