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Врио главы МЧС назвал введенные против него санкции наградой - РИА Новости, 27.04.2022
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Врио главы МЧС назвал введенные против него санкции наградой
Врио главы МЧС назвал введенные против него санкции наградой - РИА Новости, 27.04.2022
Врио главы МЧС назвал введенные против него санкции наградой
Врио главы МЧС России Александр Чуприян назвал наградой персональные санкции, которые ввели против него страны Запада. РИА Новости, 27.04.2022
2022-04-27T12:31
2022-04-27T12:31
в мире
россия
александр чуприян
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Врио главы МЧС России Александр Чуприян назвал наградой персональные санкции, которые ввели против него страны Запада."В том числе и я попал под санкции… Боятся они нас, побаиваются. Они даже не понимают, что они меня этим наградили. Они меня не то, что не унизили - они меня к лику святых подвинули. Санкционировано и так было немало. Теперь и я в этой семье появился", - сказал Чуприян на пресс-конференции в РИА Новости.
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в мире, россия, александр чуприян, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
12:31 27.04.2022
 
Врио главы МЧС назвал введенные против него санкции наградой

Врио главы МЧС Чуприян назвал введенные против него санкции наградой

© Фото : МЧС РоссииАлександр Чуприян
Александр Чуприян - РИА Новости, 1920, 27.04.2022
© Фото : МЧС России
Александр Чуприян. Архивное фото
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Врио главы МЧС России Александр Чуприян назвал наградой персональные санкции, которые ввели против него страны Запада.
"В том числе и я попал под санкции… Боятся они нас, побаиваются. Они даже не понимают, что они меня этим наградили. Они меня не то, что не унизили - они меня к лику святых подвинули. Санкционировано и так было немало. Теперь и я в этой семье появился", - сказал Чуприян на пресс-конференции в РИА Новости.
Заблокированное 141-метровое российское грузовое судно Владимир Латыщев в Сен-Мало, Франция - РИА Новости, 1920, 24.04.2022
24 апреля, 04:30
СМИ: антироссийские санкции стали проблемой для французских портов
 
В миреРоссияАлександр ЧуприянМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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