https://ria.ru/20220427/sanktsii-1785714300.html

Врио главы МЧС назвал введенные против него санкции наградой

Врио главы МЧС назвал введенные против него санкции наградой - РИА Новости, 27.04.2022

Врио главы МЧС назвал введенные против него санкции наградой

Врио главы МЧС России Александр Чуприян назвал наградой персональные санкции, которые ввели против него страны Запада. РИА Новости, 27.04.2022

2022-04-27T12:31

2022-04-27T12:31

2022-04-27T12:31

в мире

россия

александр чуприян

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Врио главы МЧС России Александр Чуприян назвал наградой персональные санкции, которые ввели против него страны Запада."В том числе и я попал под санкции… Боятся они нас, побаиваются. Они даже не понимают, что они меня этим наградили. Они меня не то, что не унизили - они меня к лику святых подвинули. Санкционировано и так было немало. Теперь и я в этой семье появился", - сказал Чуприян на пресс-конференции в РИА Новости.

https://ria.ru/20220424/porty-1785137752.html

россия

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Ольга Маркова

в мире, россия, александр чуприян, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)