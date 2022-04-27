https://ria.ru/20220427/sanktsii-1785648879.html

В Венесуэле оценили последствия санкций против России

В Венесуэле оценили последствия санкций против России - РИА Новости, 27.04.2022

В Венесуэле оценили последствия санкций против России

Ограничительные меры стран Запада в отношении России изменят международную финансовую систему из-за необходимости поддерживать отношения с Москвой в условиях... РИА Новости, 27.04.2022

2022-04-27T01:52

2022-04-27T01:52

2022-04-27T01:52

экономика

россия

венесуэла

украина

сша

санкции

санкции в отношении россии

в мире

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КАРАКАС, 27 апр - РИА Новости. Ограничительные меры стран Запада в отношении России изменят международную финансовую систему из-за необходимости поддерживать отношения с Москвой в условиях блокады, заявил РИА Новости венесуэльский депутат Рой Даса.Западные страны ввели множественные санкции в ответ на спецоперацию РФ по денацификации и демилитаризации Украины. Ряд компаний заявил об уходе с российского рынка и закрытии производств в стране. Глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что западные компании, которые отказываются работать с Россией, сделали это под огромным давлением, но Россия решит все проблемы с экономикой, которые ей создает Запад.Согласно базе данных Castellum.AI, в отношении России сейчас ввели больше всего санкционных мер - по этому показателю она опережает Иран, Сирию, Северную Корею и Венесуэлу. С февраля действующие 2750 ограничений дополнили более чем 6650 новыми.По словам Дасы, Россия является важным экспортером углеводородов и удобрений, которые движут как продовольственным рынком, так и финансовой системой.По данным Международного энергетического агентства (МАЭ) за январь 2022 года, Россия занимает третье место в мире по добыче сырой нефти с общим объемом 11,3 миллиона баррелей в сутки. После начала спецоперации на Украине и новых санкций в отношении России цены на сырую нефть значительно выросли, достигая в моменте 139 долларов США за баррель.

https://ria.ru/20220427/almaz-1785646217.html

https://ria.ru/20220427/sanktsii-1785646493.html

россия

венесуэла

украина

сша

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экономика, россия, венесуэла, украина, сша, санкции, санкции в отношении россии, в мире