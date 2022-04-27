В Венесуэле оценили последствия санкций против России
Венесуэльский депутат Даса: санкции против России изменят мировую финансовую систему
© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкМонета номиналом один рубль на банкноте один доллар США
Монета номиналом один рубль на банкноте один доллар США. Архивное фото
КАРАКАС, 27 апр - РИА Новости. Ограничительные меры стран Запада в отношении России изменят международную финансовую систему из-за необходимости поддерживать отношения с Москвой в условиях блокады, заявил РИА Новости венесуэльский депутат Рой Даса.
"Применение санкций к России и другим странам повлечет крах финансового рынка и появление нового", — сказал Даса, член латиноамериканского парламента.
Западные страны ввели множественные санкции в ответ на спецоперацию РФ по денацификации и демилитаризации Украины. Ряд компаний заявил об уходе с российского рынка и закрытии производств в стране. Глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что западные компании, которые отказываются работать с Россией, сделали это под огромным давлением, но Россия решит все проблемы с экономикой, которые ей создает Запад.
По словам Дасы, Россия является важным экспортером углеводородов и удобрений, которые движут как продовольственным рынком, так и финансовой системой.
"Это (санкции) может привести к тому, что доллар перестанет отвечать требованиям к базовой валюте - то, о чем говорили в последние месяцы, что международную торговлю будет определять корзина валют", — добавил политик.
По данным Международного энергетического агентства (МАЭ) за январь 2022 года, Россия занимает третье место в мире по добыче сырой нефти с общим объемом 11,3 миллиона баррелей в сутки. После начала спецоперации на Украине и новых санкций в отношении России цены на сырую нефть значительно выросли, достигая в моменте 139 долларов США за баррель.