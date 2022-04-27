Рейтинг@Mail.ru
В Венесуэле оценили последствия санкций против России - РИА Новости, 27.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220427/sanktsii-1785648879.html
В Венесуэле оценили последствия санкций против России
В Венесуэле оценили последствия санкций против России - РИА Новости, 27.04.2022
В Венесуэле оценили последствия санкций против России
Ограничительные меры стран Запада в отношении России изменят международную финансовую систему из-за необходимости поддерживать отношения с Москвой в условиях... РИА Новости, 27.04.2022
2022-04-27T01:52
2022-04-27T01:52
экономика
россия
венесуэла
украина
сша
санкции
санкции в отношении россии
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152817/65/1528176584_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_7e71508ebbd579b5cc7f5b27348d7bad.jpg
КАРАКАС, 27 апр - РИА Новости. Ограничительные меры стран Запада в отношении России изменят международную финансовую систему из-за необходимости поддерживать отношения с Москвой в условиях блокады, заявил РИА Новости венесуэльский депутат Рой Даса.Западные страны ввели множественные санкции в ответ на спецоперацию РФ по денацификации и демилитаризации Украины. Ряд компаний заявил об уходе с российского рынка и закрытии производств в стране. Глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что западные компании, которые отказываются работать с Россией, сделали это под огромным давлением, но Россия решит все проблемы с экономикой, которые ей создает Запад.Согласно базе данных Castellum.AI, в отношении России сейчас ввели больше всего санкционных мер - по этому показателю она опережает Иран, Сирию, Северную Корею и Венесуэлу. С февраля действующие 2750 ограничений дополнили более чем 6650 новыми.По словам Дасы, Россия является важным экспортером углеводородов и удобрений, которые движут как продовольственным рынком, так и финансовой системой.По данным Международного энергетического агентства (МАЭ) за январь 2022 года, Россия занимает третье место в мире по добыче сырой нефти с общим объемом 11,3 миллиона баррелей в сутки. После начала спецоперации на Украине и новых санкций в отношении России цены на сырую нефть значительно выросли, достигая в моменте 139 долларов США за баррель.
https://ria.ru/20220427/almaz-1785646217.html
https://ria.ru/20220427/sanktsii-1785646493.html
россия
венесуэла
украина
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152817/65/1528176584_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_8d629f36dcebb2eb2391ed10fa73e793.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, венесуэла, украина, сша, санкции, санкции в отношении россии, в мире
01:52 27.04.2022
 
В Венесуэле оценили последствия санкций против России

Венесуэльский депутат Даса: санкции против России изменят мировую финансовую систему

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкМонета номиналом один рубль на банкноте один доллар США
Монета номиналом один рубль на банкноте один доллар США - РИА Новости, 1920, 27.04.2022
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в фотобанк
Монета номиналом один рубль на банкноте один доллар США. Архивное фото
Читать ria.ru в
КАРАКАС, 27 апр - РИА Новости. Ограничительные меры стран Запада в отношении России изменят международную финансовую систему из-за необходимости поддерживать отношения с Москвой в условиях блокады, заявил РИА Новости венесуэльский депутат Рой Даса.
"Применение санкций к России и другим странам повлечет крах финансового рынка и появление нового", — сказал Даса, член латиноамериканского парламента.
Западные страны ввели множественные санкции в ответ на спецоперацию РФ по денацификации и демилитаризации Украины. Ряд компаний заявил об уходе с российского рынка и закрытии производств в стране. Глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что западные компании, которые отказываются работать с Россией, сделали это под огромным давлением, но Россия решит все проблемы с экономикой, которые ей создает Запад.
Согласно базе данных Castellum.AI, в отношении России сейчас ввели больше всего санкционных мер - по этому показателю она опережает Иран, Сирию, Северную Корею и Венесуэлу. С февраля действующие 2750 ограничений дополнили более чем 6650 новыми.
Алмаз - РИА Новости, 1920, 27.04.2022
00:16
Эксперты оценили последствия возможных санкции против алмазов из России
По словам Дасы, Россия является важным экспортером углеводородов и удобрений, которые движут как продовольственным рынком, так и финансовой системой.
"Это (санкции) может привести к тому, что доллар перестанет отвечать требованиям к базовой валюте - то, о чем говорили в последние месяцы, что международную торговлю будет определять корзина валют", — добавил политик.
По данным Международного энергетического агентства (МАЭ) за январь 2022 года, Россия занимает третье место в мире по добыче сырой нефти с общим объемом 11,3 миллиона баррелей в сутки. После начала спецоперации на Украине и новых санкций в отношении России цены на сырую нефть значительно выросли, достигая в моменте 139 долларов США за баррель.
Здание Министерства иностранных дел России - РИА Новости, 1920, 27.04.2022
00:24
Замглавы МИД назвал несправедливыми санкции против России
 
ЭкономикаРоссияВенесуэлаУкраинаСШАСанкцииСанкции в отношении РоссииВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала