https://ria.ru/20220427/sanktsii-1785646493.html

Замглавы МИД назвал несправедливыми санкции против России

Замглавы МИД назвал несправедливыми санкции против России - РИА Новости, 27.04.2022

Замглавы МИД назвал несправедливыми санкции против России

Замглавы МИД Александр Панкин, выступая на форуме Экономического и социального совета ООН (ЭКОСОС) по финансированию развития, назвал несправедливыми санкции... РИА Новости, 27.04.2022

2022-04-27T00:24

2022-04-27T00:24

2022-04-27T01:36

экономика

россия

александр панкин

санкции

санкции в отношении россии

в мире

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ООН, 27 апр — РИА Новости. Замглавы МИД Александр Панкин, выступая на форуме Экономического и социального совета ООН (ЭКОСОС) по финансированию развития, назвал несправедливыми санкции против Москвы и призвал страны объединить усилия для построения более справедливого экономического порядка.По его словам, причина сегодняшних сбоев в экономическом развитии в мире — несправедливость существующего международного экономического порядка, "которая цементируется нежеланием развитых стран пересматривать нынешнюю финансовую архитектуру, ущемляющую права и законные интересы развивающегося мира"."Отведенные развивающимся государствам места в глобальных производственно-сбытовых цепочках лишают их шанса подняться на новую ступень развития. Существующие экспортоориентированные экономические модели ставят благополучие целых регионов в прямую зависимость от темпов роста развитых экономик", — указал замглавы МИД.При этом, согласно данным МВФ, цены на экспортируемые сырьевые товары в долгосрочной перспективе снижаются относительно цен на промышленные товары, производимые развитыми странами, заключил Панкин.Россия начала 24 февраля военную операцию на Украине. В ответ западные страны ввели масштабные санкции в отношении Москвы, которые в первую очередь затронули банковский сектор и поставки высокотехнологичной продукции. Отдельные бренды объявили о прекращении работы в стране.В Кремле назвали эти меры экономической войной, подобных которой еще не было. Власти заявили о готовности к такому сценарию и заверили, что продолжат выполнять социальные обязательства. Центральный банк принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке. Также власти анонсировали перевод выплат за поставки газа недружественным странам в рубли. Правительство подготовило план по противодействию санкциям, включающий около сотни инициатив. Объем его финансирования составит порядка триллиона рублей.решит все проблемы с экономикой, которые ей создает Запад.

https://ria.ru/20220427/almaz-1785646217.html

https://ria.ru/20220426/sanktsii-1785598639.html

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экономика, россия, александр панкин, санкции, санкции в отношении россии, в мире