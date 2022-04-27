00:24 27.04.2022 (обновлено: 01:36 27.04.2022)
Замглавы МИД назвал несправедливыми санкции против России
Замглавы МИД Панкин: РФ оказалась в ситуации несправедливого санкционного давления
Здание Министерства иностранных дел России. Архивное фото
ООН, 27 апр — РИА Новости. Замглавы МИД Александр Панкин, выступая на форуме Экономического и социального совета ООН (ЭКОСОС) по финансированию развития, назвал несправедливыми санкции против Москвы и призвал страны объединить усилия для построения более справедливого экономического порядка.
"Сегодня Россия оказалась в ситуации беспрецедентного санкционного давления. Оно несправедливо ни по форме, ни по сути, так как основано на лжи и лицемерии. Призываем объединить усилия во имя построения более справедливого экономического миропорядка", — сказал Панкин.
По его словам, причина сегодняшних сбоев в экономическом развитии в мире — несправедливость существующего международного экономического порядка, "которая цементируется нежеланием развитых стран пересматривать нынешнюю финансовую архитектуру, ущемляющую права и законные интересы развивающегося мира".
"Отведенные развивающимся государствам места в глобальных производственно-сбытовых цепочках лишают их шанса подняться на новую ступень развития. Существующие экспортоориентированные экономические модели ставят благополучие целых регионов в прямую зависимость от темпов роста развитых экономик", — указал замглавы МИД.
При этом, согласно данным МВФ, цены на экспортируемые сырьевые товары в долгосрочной перспективе снижаются относительно цен на промышленные товары, производимые развитыми странами, заключил Панкин.
В Кремле назвали эти меры экономической войной, подобных которой еще не было. Власти заявили о готовности к такому сценарию и заверили, что продолжат выполнять социальные обязательства. Центральный банк принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке. Также власти анонсировали перевод выплат за поставки газа недружественным странам в рубли. Правительство подготовило план по противодействию санкциям, включающий около сотни инициатив. Объем его финансирования составит порядка триллиона рублей.решит все проблемы с экономикой, которые ей создает Запад.