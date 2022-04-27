Рейтинг@Mail.ru
Замглавы МИД назвал несправедливыми санкции против России - РИА Новости, 27.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220427/sanktsii-1785646493.html
Замглавы МИД назвал несправедливыми санкции против России
Замглавы МИД назвал несправедливыми санкции против России - РИА Новости, 27.04.2022
Замглавы МИД назвал несправедливыми санкции против России
Замглавы МИД Александр Панкин, выступая на форуме Экономического и социального совета ООН (ЭКОСОС) по финансированию развития, назвал несправедливыми санкции... РИА Новости, 27.04.2022
2022-04-27T00:24
2022-04-27T01:36
экономика
россия
александр панкин
санкции
санкции в отношении россии
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/15/1784771682_0:198:3072:1926_1920x0_80_0_0_555eaa4e2bc2a7b710eb209c94f9f2b2.jpg
ООН, 27 апр — РИА Новости. Замглавы МИД Александр Панкин, выступая на форуме Экономического и социального совета ООН (ЭКОСОС) по финансированию развития, назвал несправедливыми санкции против Москвы и призвал страны объединить усилия для построения более справедливого экономического порядка.По его словам, причина сегодняшних сбоев в экономическом развитии в мире — несправедливость существующего международного экономического порядка, "которая цементируется нежеланием развитых стран пересматривать нынешнюю финансовую архитектуру, ущемляющую права и законные интересы развивающегося мира"."Отведенные развивающимся государствам места в глобальных производственно-сбытовых цепочках лишают их шанса подняться на новую ступень развития. Существующие экспортоориентированные экономические модели ставят благополучие целых регионов в прямую зависимость от темпов роста развитых экономик", — указал замглавы МИД.При этом, согласно данным МВФ, цены на экспортируемые сырьевые товары в долгосрочной перспективе снижаются относительно цен на промышленные товары, производимые развитыми странами, заключил Панкин.Россия начала 24 февраля военную операцию на Украине. В ответ западные страны ввели масштабные санкции в отношении Москвы, которые в первую очередь затронули банковский сектор и поставки высокотехнологичной продукции. Отдельные бренды объявили о прекращении работы в стране.В Кремле назвали эти меры экономической войной, подобных которой еще не было. Власти заявили о готовности к такому сценарию и заверили, что продолжат выполнять социальные обязательства. Центральный банк принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке. Также власти анонсировали перевод выплат за поставки газа недружественным странам в рубли. Правительство подготовило план по противодействию санкциям, включающий около сотни инициатив. Объем его финансирования составит порядка триллиона рублей.решит все проблемы с экономикой, которые ей создает Запад.
https://ria.ru/20220427/almaz-1785646217.html
https://ria.ru/20220426/sanktsii-1785598639.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/15/1784771682_34:0:2765:2048_1920x0_80_0_0_7f4cf08cffbc6df55d2642ab3e31ae58.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, александр панкин, санкции, санкции в отношении россии, в мире
00:24 27.04.2022 (обновлено: 01:36 27.04.2022)
 
Замглавы МИД назвал несправедливыми санкции против России

Замглавы МИД Панкин: РФ оказалась в ситуации несправедливого санкционного давления

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел России
Здание Министерства иностранных дел России - РИА Новости, 1920, 27.04.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Здание Министерства иностранных дел России. Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 27 апр — РИА Новости. Замглавы МИД Александр Панкин, выступая на форуме Экономического и социального совета ООН (ЭКОСОС) по финансированию развития, назвал несправедливыми санкции против Москвы и призвал страны объединить усилия для построения более справедливого экономического порядка.

"Сегодня Россия оказалась в ситуации беспрецедентного санкционного давления. Оно несправедливо ни по форме, ни по сути, так как основано на лжи и лицемерии. Призываем объединить усилия во имя построения более справедливого экономического миропорядка", — сказал Панкин.

По его словам, причина сегодняшних сбоев в экономическом развитии в мире — несправедливость существующего международного экономического порядка, "которая цементируется нежеланием развитых стран пересматривать нынешнюю финансовую архитектуру, ущемляющую права и законные интересы развивающегося мира".
"Отведенные развивающимся государствам места в глобальных производственно-сбытовых цепочках лишают их шанса подняться на новую ступень развития. Существующие экспортоориентированные экономические модели ставят благополучие целых регионов в прямую зависимость от темпов роста развитых экономик", — указал замглавы МИД.
Алмаз - РИА Новости, 1920, 27.04.2022
00:16
Эксперты оценили последствия возможных санкции против алмазов из России
При этом, согласно данным МВФ, цены на экспортируемые сырьевые товары в долгосрочной перспективе снижаются относительно цен на промышленные товары, производимые развитыми странами, заключил Панкин.
Россия начала 24 февраля военную операцию на Украине. В ответ западные страны ввели масштабные санкции в отношении Москвы, которые в первую очередь затронули банковский сектор и поставки высокотехнологичной продукции. Отдельные бренды объявили о прекращении работы в стране.
В Кремле назвали эти меры экономической войной, подобных которой еще не было. Власти заявили о готовности к такому сценарию и заверили, что продолжат выполнять социальные обязательства. Центральный банк принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке. Также власти анонсировали перевод выплат за поставки газа недружественным странам в рубли. Правительство подготовило план по противодействию санкциям, включающий около сотни инициатив. Объем его финансирования составит порядка триллиона рублей.решит все проблемы с экономикой, которые ей создает Запад.
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев - РИА Новости, 1920, 26.04.2022
Вчера, 18:22
Россия справится с проблемами из-за санкций, уверен Патрушев
 
ЭкономикаРоссияАлександр ПанкинСанкцииСанкции в отношении РоссииВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала