https://ria.ru/20220427/samolety-1785702567.html

Росавиация заявила о безопасности полетов российских самолетов

Росавиация заявила о безопасности полетов российских самолетов - РИА Новости, 27.04.2022

Росавиация заявила о безопасности полетов российских самолетов

Авиавласти РФ отвергают любую выражаемую от имени иностранных государств озабоченность в отношении безопасности полетов российских самолетов, заявила... РИА Новости, 27.04.2022

2022-04-27T11:51

2022-04-27T11:51

2022-04-27T11:51

экономика

россия

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

международная организация гражданской авиации

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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Авиавласти РФ отвергают любую выражаемую от имени иностранных государств озабоченность в отношении безопасности полетов российских самолетов, заявила Росавиация."Российские авиационные власти отвергают любую выражаемую от имени иностранных государств озабоченность в отношении безопасности полетов российских воздушных судов и заявляют об отсутствии фактических доказательств несоответствия воздушных судов российских авиапредприятий требованиям ИКАО (Международная организация гражданской авиации - ред.)", - говорится в сообщении.Ведомство также отмечает, что при регистрации воздушных судов в российском реестре исключается снижение уровня безопасности полетов на основе гарантий ответственности государства регистрации, которым теперь является РФ.Росавиация добавляет, что решения авиавластей Бермуд и Ирландии о девальвации сертификатов летной годности арендованных российскими авиаперевозчиками самолетов стали фактическим отказом от контроля над воздушными судами и ответственности за соблюдение соответствующих положений Чикагской конвенции, при этом каких-либо нарушений со стороны российских эксплуатантов воздушных судов международных или национальных авиационных правил обеспечения безопасности полетов не выявлено."Следует отметить, что эти решения стали дополнительным стимулом для российских авиакомпаний, и перевод регистрации в государственный реестр гражданских воздушных судов РФ основного флота авиакомпаний РФ, запланированный на начало 2023 года, осуществлен в более короткие сроки. Перевод воздушных судов в Госреестр гражданских воздушных судов России осуществляется в строгом соответствии с национальным законодательством и Чикагской конвенцией", - говорится в сообщении.Государственная регистрация, отмечает Росавиация, не ограничивается исключительно вопросами летной годности. Она определяет ответственность государства регистрации за соблюдение международных правил полетов и стандартов подготовки авиаперсонала. Указанные правила и стандарты соблюдались и продолжают соблюдаться РФ в полной мере, заключили в ведомстве.

https://ria.ru/20220426/aeroflot-1785581141.html

https://ria.ru/20220413/samolet-1783279006.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), международная организация гражданской авиации