Росавиация заявила о безопасности полетов российских самолетов
Росавиация отвергла озабоченность зарубежных стран в безопасности российских самолетов
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкВид из окна российского самолета во время полета
Вид из окна российского самолета во время полета. Архивное фото
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Авиавласти РФ отвергают любую выражаемую от имени иностранных государств озабоченность в отношении безопасности полетов российских самолетов, заявила Росавиация.
"Российские авиационные власти отвергают любую выражаемую от имени иностранных государств озабоченность в отношении безопасности полетов российских воздушных судов и заявляют об отсутствии фактических доказательств несоответствия воздушных судов российских авиапредприятий требованиям ИКАО (Международная организация гражданской авиации - ред.)", - говорится в сообщении.
Ведомство также отмечает, что при регистрации воздушных судов в российском реестре исключается снижение уровня безопасности полетов на основе гарантий ответственности государства регистрации, которым теперь является РФ.
Росавиация добавляет, что решения авиавластей Бермуд и Ирландии о девальвации сертификатов летной годности арендованных российскими авиаперевозчиками самолетов стали фактическим отказом от контроля над воздушными судами и ответственности за соблюдение соответствующих положений Чикагской конвенции, при этом каких-либо нарушений со стороны российских эксплуатантов воздушных судов международных или национальных авиационных правил обеспечения безопасности полетов не выявлено.
"Следует отметить, что эти решения стали дополнительным стимулом для российских авиакомпаний, и перевод регистрации в государственный реестр гражданских воздушных судов РФ основного флота авиакомпаний РФ, запланированный на начало 2023 года, осуществлен в более короткие сроки. Перевод воздушных судов в Госреестр гражданских воздушных судов России осуществляется в строгом соответствии с национальным законодательством и Чикагской конвенцией", - говорится в сообщении.
Государственная регистрация, отмечает Росавиация, не ограничивается исключительно вопросами летной годности. Она определяет ответственность государства регистрации за соблюдение международных правил полетов и стандартов подготовки авиаперсонала. Указанные правила и стандарты соблюдались и продолжают соблюдаться РФ в полной мере, заключили в ведомстве.
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