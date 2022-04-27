14:28 27.04.2022 (обновлено: 14:43 27.04.2022)
Лавров сообщил о подготовке саммита Россия — Африка
Глава МИД Лавров: саммит Россия — Африка готовится, решаются организационные вопросы
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Саммит Россия - Африка готовится, решаются организационные вопросы, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Саммит Россия - Африка готовится, это будет уже вторая встреча в верхах. Первая состоялась в 2019 году в Сочи, и сейчас мы с нашими африканскими друзьями разрабатываем организационные аспекты, которые позволят нам объявить о конкретных параметрах предстоящего саммита с учетом той ситуации, которая находится под сильным влиянием, прежде всего коронавирусных ограничений. И в целом, как вы понимаете, мы должны найти время и форму, которые будут удобны для всех глав государств", - сказал министр на пресс-конференции по итогам переговоров со своим эритрейским коллегой Османом Салехом.
Ранее стало известно, что посол ЦАР в России Леон Додону-Пунгаза, как и его коллеги из ряда стран континента, рассчитывает, что запланированный на 2022 год саммит Россия - Африка состоится. В беседе с РИА Новости дипломат не исключил, что пройти он может в РФ.