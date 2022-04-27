https://ria.ru/20220427/sammit-1785747345.html

Лавров сообщил о подготовке саммита Россия — Африка

Лавров сообщил о подготовке саммита Россия — Африка - РИА Новости, 27.04.2022

Лавров сообщил о подготовке саммита Россия — Африка

Саммит Россия - Африка готовится, решаются организационные вопросы, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 27.04.2022

2022-04-27T14:28

2022-04-27T14:28

2022-04-27T14:43

в мире

россия

африка

сергей лавров

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/17/1760265174_0:35:3106:1782_1920x0_80_0_0_cd867af22a156f1a376bb2f14a896982.jpg

МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Саммит Россия - Африка готовится, решаются организационные вопросы, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Саммит Россия - Африка готовится, это будет уже вторая встреча в верхах. Первая состоялась в 2019 году в Сочи, и сейчас мы с нашими африканскими друзьями разрабатываем организационные аспекты, которые позволят нам объявить о конкретных параметрах предстоящего саммита с учетом той ситуации, которая находится под сильным влиянием, прежде всего коронавирусных ограничений. И в целом, как вы понимаете, мы должны найти время и форму, которые будут удобны для всех глав государств", - сказал министр на пресс-конференции по итогам переговоров со своим эритрейским коллегой Османом Салехом.Ранее стало известно, что посол ЦАР в России Леон Додону-Пунгаза, как и его коллеги из ряда стран континента, рассчитывает, что запланированный на 2022 год саммит Россия - Африка состоится. В беседе с РИА Новости дипломат не исключил, что пройти он может в РФ.

россия

африка

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, россия, африка, сергей лавров