https://ria.ru/20220427/sammit-1785722666.html

Посол ЦАР рассчитывает на проведение саммита Россия — Африка в 2022 году

Посол ЦАР рассчитывает на проведение саммита Россия — Африка в 2022 году - РИА Новости, 27.04.2022

Посол ЦАР рассчитывает на проведение саммита Россия — Африка в 2022 году

Посол ЦАР в России Леон Додону-Пунгаза, как и его коллеги из ряда стран континента, рассчитывает, что запланированный на 2022 год саммит Россия-Африка... РИА Новости, 27.04.2022

2022-04-27T12:59

2022-04-27T12:59

2022-04-27T13:04

в мире

россия

цар

леон додону-пунагаза

мухаммаду бухари

михаил богданов

сочи

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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Посол ЦАР в России Леон Додону-Пунгаза, как и его коллеги из ряда стран континента, рассчитывает, что запланированный на 2022 год саммит Россия-Африка состоится, в беседе с РИА Новости дипломат не исключил, что пройти он может в РФ.Во вторник замглавы МИД РФ Михаил Богданов принял аккредитованных в Москве посла Конго Давида Мадуку, посла ЦАР Леона Додону-Пунагазу, посла Бенина Андрэ Окунлолу Биау и посла Гвинеи Маджу Каке.Как сообщил РИА Новости посол ЦАР, в ходе встречи в том числе обсуждался вопрос проведения второго саммита Россия-Африка. По его словам, послы африканских государств выразили надежду, что саммит состоится в этом году, как и было запланировано."Мы попросили, чтобы саммит Африка-Россия обязательно состоялся (в этом году)", - сказал он в беседе с РИА Новости.Он отметил, что место и время проведения саммита еще не определены, но, по его мнению, высока вероятность, что саммит пройдет в России, несмотря на изначальный план организовать его в одной из африканских стран."Место и время не уточнили. Я думаю, (саммит Россия-Африка) будет в России", - сказал он.Посол Нигерии в РФ Абдуллахи Шеху заявил РИА Новости, что дата саммита еще не была определена, но Нигерия "обязательно примет участие". Ранее в интервью РИА Новости он говорил, что президент Нигерии Мухаммаду Бухари намерен принять участие в следующем саммите Россия-Африка, в стране с нетерпением ждут это событие и рассчитывают, что саммит создаст платформу для углубления отношений РФ с африканскими странами.Посол Кении в Москве Бенсон Огуту также подтвердил РИА Новости, что не был извещен ни о каких изменениях относительно планов по проведению саммита в этом году.Первый саммит и экономический форум Россия-Африка состоялся в Сочи в октябре 2019 года. На него были приглашены руководители всех 54 государств континента. Сопредседателями мероприятия являлись Россия и Египет.

https://ria.ru/20220331/nigeriya-1781005729.html

https://ria.ru/20220206/afrika-1771331029.html

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2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, россия, цар, леон додону-пунагаза, мухаммаду бухари, михаил богданов, сочи