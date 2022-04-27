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В России подешевел сахар - РИА Новости, 27.04.2022
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В России подешевел сахар
В России подешевел сахар - РИА Новости, 27.04.2022
В России подешевел сахар
Сахар-песок в РФ дешевеет вторую неделю подряд, цена на яйца снижается против роста на предыдущей неделе, стали дешевле свинина и мясо кур, а гречка, рис и... РИА Новости, 27.04.2022
2022-04-27T19:29
2022-04-27T19:29
продукты
экономика
россия
федеральная служба государственной статистики (росстат)
цены
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Сахар-песок в РФ дешевеет вторую неделю подряд, цена на яйца снижается против роста на предыдущей неделе, стали дешевле свинина и мясо кур, а гречка, рис и пшено дорожают, следует из материалов Росстата.За период с 16 по 22 апреля цена на сахар в РФ в среднем снизилась на 1,07%. За предыдущий отчетный период, с 9 по 15 апреля, она также стала ниже - на 0,34%, но с начала года - выросла на 51,35%. Яйца подешевели в среднем на 0,78% (на предыдущей неделе - подорожали на 0,26%, с начала года по 22 апреля - на 1,99%). Цена на подсолнечное масло выросла на 0,91% против 0,76% на предшествующей неделе, с начала года - на 10,62%.Охлажденные и мороженые куры в среднем по стране подешевели на 0,23%. За предыдущую неделю мясо кур подорожало на 0,86%, а с начала года по 22 апреля - на 3,77%. Свинина подешевела на 0,24% (неделей ранее - на 0,26%, с начала года - подорожала на 2,95%).Гречка на отчетной неделе выросла в цене в среднем на 1,22%, тогда как за предыдущий период подорожала на 0,85%, а с начала года - на 18,54%. Рост цен на рис, напротив, замедлился: согласно данным статведомства, он стал дороже на 1,4% (на предыдущей неделе - на 1,98%, с начала года - на 22,92%), пшенная крупа подорожала на 0,88% (с 9 по 15 апреля - на 1,13%, с начала года - на 8,4%).Пшеничная мука с 16 по 22 апреля подешевела на 0,03% (с начала года - подорожала на 12,96%), черный хлеб вырос в цене на 0,47% (с начала года - на 6,81%), макаронные изделия стали дороже на 0,68% (с начала года - на 16,07%). Вермишель выросла в цене на 0,81% (с начала года – на 15,4%), белый хлеб - на 0,58% (с начала года - на 8,76%).Поваренная соль выросла в цене на 1,79% (неделей ранее - на 1,05%, с начала года - на 22,69%), черный чай стал дороже на 1,8% (неделей ранее - на 1,6%, с начала года - на 19,71%).Капуста в России дешевеет вторую неделю подряд, огурцы, напротив, продолжают расти в цене еще одну неделю, дорожают яблоки и свекла, помидоры с 16 по 22 апреля стали дешевле, следует из данных Росстата.В среднем за отчетную неделю огурцы подорожали на 1,8% (неделей ранее цена на них выросла на 1,33%, а с начала года - снизилась на 1,61%). Капуста подешевела еще на 5,12% (со 9 по 15 апреля цена на нее упала на 4%, с начала года - выросла в стоимости на 68,78%). В целом цены на плодоовощную продукцию за отчетный период понизились на 0,4%, неделей ранее - на 0,9%.В свою очередь, свекла подорожала на 2,37% против 2,78% на предшествующей неделе, с начала года - на 55,42%. Цена на яблоки выросла на 2,17% (неделей ранее - на 2,01%, с начала года по 22 апреля - на 29,08%). Картофель за отчетный период стал дороже на 1,03% (за предыдущий - на 1,05%, с начала года по 22 апреля - на 23,6%).Морковь в среднем по России выросла в цене на 0,55% (со 9 по 15 апреля - на 0,47%, с начала года - на 56,94%). Репчатый лук подешевел на 2,74% (неделей ранее он подорожал на 1,78%, с начала года - на 66,39%). Помидоры на отчетной неделе стали дешевле на 2,58% (на прошлой - на 5,62%), с начала года цена на них выросла на 36,61%.Продолжают дешеветь бананы: цена на них стала ниже на 1,9% (неделей ранее - на 2,31%). С начала года бананы стали дороже на 42,68%.
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продукты, экономика, россия, федеральная служба государственной статистики (росстат), цены
19:29 27.04.2022
 
В России подешевел сахар

Росстат: в России с 16 по 22 апреля цена на сахар в среднем снизилась на 1,07 процента

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкФасовка и упаковка сахара для розничной торговли
Фасовка и упаковка сахара для розничной торговли - РИА Новости, 1920, 27.04.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Фасовка и упаковка сахара для розничной торговли. Архивное фото
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Сахар-песок в РФ дешевеет вторую неделю подряд, цена на яйца снижается против роста на предыдущей неделе, стали дешевле свинина и мясо кур, а гречка, рис и пшено дорожают, следует из материалов Росстата.
За период с 16 по 22 апреля цена на сахар в РФ в среднем снизилась на 1,07%. За предыдущий отчетный период, с 9 по 15 апреля, она также стала ниже - на 0,34%, но с начала года - выросла на 51,35%. Яйца подешевели в среднем на 0,78% (на предыдущей неделе - подорожали на 0,26%, с начала года по 22 апреля - на 1,99%). Цена на подсолнечное масло выросла на 0,91% против 0,76% на предшествующей неделе, с начала года - на 10,62%.
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26 апреля, 19:20
Российские рестораны отказываются от импортной рыбы из-за высоких цен
Охлажденные и мороженые куры в среднем по стране подешевели на 0,23%. За предыдущую неделю мясо кур подорожало на 0,86%, а с начала года по 22 апреля - на 3,77%. Свинина подешевела на 0,24% (неделей ранее - на 0,26%, с начала года - подорожала на 2,95%).
Гречка на отчетной неделе выросла в цене в среднем на 1,22%, тогда как за предыдущий период подорожала на 0,85%, а с начала года - на 18,54%. Рост цен на рис, напротив, замедлился: согласно данным статведомства, он стал дороже на 1,4% (на предыдущей неделе - на 1,98%, с начала года - на 22,92%), пшенная крупа подорожала на 0,88% (с 9 по 15 апреля - на 1,13%, с начала года - на 8,4%).
Пшеничная мука с 16 по 22 апреля подешевела на 0,03% (с начала года - подорожала на 12,96%), черный хлеб вырос в цене на 0,47% (с начала года - на 6,81%), макаронные изделия стали дороже на 0,68% (с начала года - на 16,07%). Вермишель выросла в цене на 0,81% (с начала года – на 15,4%), белый хлеб - на 0,58% (с начала года - на 8,76%).
Покупатель держит в руках бутылку молока в магазине Полушка в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 24.04.2022
24 апреля, 04:00Сказано в эфире
Названа доля валютной составляющей в цене российского молока
Поваренная соль выросла в цене на 1,79% (неделей ранее - на 1,05%, с начала года - на 22,69%), черный чай стал дороже на 1,8% (неделей ранее - на 1,6%, с начала года - на 19,71%).
Капуста в России дешевеет вторую неделю подряд, огурцы, напротив, продолжают расти в цене еще одну неделю, дорожают яблоки и свекла, помидоры с 16 по 22 апреля стали дешевле, следует из данных Росстата.
В среднем за отчетную неделю огурцы подорожали на 1,8% (неделей ранее цена на них выросла на 1,33%, а с начала года - снизилась на 1,61%). Капуста подешевела еще на 5,12% (со 9 по 15 апреля цена на нее упала на 4%, с начала года - выросла в стоимости на 68,78%). В целом цены на плодоовощную продукцию за отчетный период понизились на 0,4%, неделей ранее - на 0,9%.
Мужчина в гипермаркете Ашан - РИА Новости, 1920, 21.04.2022
21 апреля, 12:01
Ассортимент продуктов из-за санкций не уменьшится, заявили в Минпромторге
В свою очередь, свекла подорожала на 2,37% против 2,78% на предшествующей неделе, с начала года - на 55,42%. Цена на яблоки выросла на 2,17% (неделей ранее - на 2,01%, с начала года по 22 апреля - на 29,08%). Картофель за отчетный период стал дороже на 1,03% (за предыдущий - на 1,05%, с начала года по 22 апреля - на 23,6%).
Морковь в среднем по России выросла в цене на 0,55% (со 9 по 15 апреля - на 0,47%, с начала года - на 56,94%). Репчатый лук подешевел на 2,74% (неделей ранее он подорожал на 1,78%, с начала года - на 66,39%). Помидоры на отчетной неделе стали дешевле на 2,58% (на прошлой - на 5,62%), с начала года цена на них выросла на 36,61%.
Продолжают дешеветь бананы: цена на них стала ниже на 1,9% (неделей ранее - на 2,31%). С начала года бананы стали дороже на 42,68%.
Сыр - РИА Новости, 1920, 25.04.2022
25 апреля, 15:04
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