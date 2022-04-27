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Премьер Румынии заявил, что страна ищет альтернативу российскому газу - РИА Новости, 27.04.2022
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Премьер Румынии заявил, что страна ищет альтернативу российскому газу
Премьер Румынии заявил, что страна ищет альтернативу российскому газу - РИА Новости, 27.04.2022
Премьер Румынии заявил, что страна ищет альтернативу российскому газу
Румыния не испытывает нехватки газа из-за прекращения поставок в Польшу и Болгарию, но ищет альтернативные источники поставок, заявил премьер страны Николае... РИА Новости, 27.04.2022
2022-04-27T16:38
2022-04-27T16:38
экономика
румыния
россия
польша
газпром
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КИШИНЕВ, 27 апр — РИА Новости. Румыния не испытывает нехватки газа из-за прекращения поставок в Польшу и Болгарию, но ищет альтернативные источники поставок, заявил премьер страны Николае Чукэ.Утром в среду "Газпром" полностью приостановил поставки газа компаниям "Булгаргаз" (Болгария) и PGNiG (Польша) в связи с отказом перейти на новую схему оплаты.Он добавил, что Румыния ищет альтернативу российскому газу. "В настоящее время ведутся поиски альтернативных источников газа, но, подчеркиваю, Румыния пока не затронута", — сказал премьер.Президент России Владимир Путин 23 марта заявил о переводе оплаты поставок природного газа в страны Евросоюза и другие государства, которые ввели ограничительные меры против России, в рубли, чтобы отказаться от использования в расчетах долларов и евро. Затем он подписал соответствующий указ и сообщил, что если "недружественные" страны не будут платить в рублях с 1 апреля, то Россия будет считать это неисполнением обязательств по газовым контрактам.
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экономика, румыния, россия, польша, газпром, болгария
16:38 27.04.2022
 
Премьер Румынии заявил, что страна ищет альтернативу российскому газу

Премьер Румынии Чукэ: страна ищет альтернативу российскому газу, но нехватки топлива нет

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкГазокомпрессорная станция
Газокомпрессорная станция - РИА Новости, 1920, 27.04.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Газокомпрессорная станция. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 27 апр — РИА Новости. Румыния не испытывает нехватки газа из-за прекращения поставок в Польшу и Болгарию, но ищет альтернативные источники поставок, заявил премьер страны Николае Чукэ.
Утром в среду "Газпром" полностью приостановил поставки газа компаниям "Булгаргаз" (Болгария) и PGNiG (Польша) в связи с отказом перейти на новую схему оплаты.
"Сегодня утром у меня был разговор с министром энергетики, ситуация на Румынию не повлияла. Потребление газа намного ниже производственных мощностей, которые у нас есть. Мы одна из немногих стран в Европе, которая обладает стабильным газовым ресурсом", - заявил Чукэ журналистам.
Он добавил, что Румыния ищет альтернативу российскому газу. "В настоящее время ведутся поиски альтернативных источников газа, но, подчеркиваю, Румыния пока не затронута", — сказал премьер.
Президент России Владимир Путин 23 марта заявил о переводе оплаты поставок природного газа в страны Евросоюза и другие государства, которые ввели ограничительные меры против России, в рубли, чтобы отказаться от использования в расчетах долларов и евро. Затем он подписал соответствующий указ и сообщил, что если "недружественные" страны не будут платить в рублях с 1 апреля, то Россия будет считать это неисполнением обязательств по газовым контрактам.
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