https://ria.ru/20220427/rumyniya-1785782976.html

Премьер Румынии заявил, что страна ищет альтернативу российскому газу

Премьер Румынии заявил, что страна ищет альтернативу российскому газу - РИА Новости, 27.04.2022

Премьер Румынии заявил, что страна ищет альтернативу российскому газу

Румыния не испытывает нехватки газа из-за прекращения поставок в Польшу и Болгарию, но ищет альтернативные источники поставок, заявил премьер страны Николае... РИА Новости, 27.04.2022

2022-04-27T16:38

2022-04-27T16:38

2022-04-27T16:38

экономика

румыния

россия

польша

газпром

болгария

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/1e/1766236310_0:77:3076:1807_1920x0_80_0_0_6c0e459079495dd66d1fc900df600a36.jpg

КИШИНЕВ, 27 апр — РИА Новости. Румыния не испытывает нехватки газа из-за прекращения поставок в Польшу и Болгарию, но ищет альтернативные источники поставок, заявил премьер страны Николае Чукэ.Утром в среду "Газпром" полностью приостановил поставки газа компаниям "Булгаргаз" (Болгария) и PGNiG (Польша) в связи с отказом перейти на новую схему оплаты.Он добавил, что Румыния ищет альтернативу российскому газу. "В настоящее время ведутся поиски альтернативных источников газа, но, подчеркиваю, Румыния пока не затронута", — сказал премьер.Президент России Владимир Путин 23 марта заявил о переводе оплаты поставок природного газа в страны Евросоюза и другие государства, которые ввели ограничительные меры против России, в рубли, чтобы отказаться от использования в расчетах долларов и евро. Затем он подписал соответствующий указ и сообщил, что если "недружественные" страны не будут платить в рублях с 1 апреля, то Россия будет считать это неисполнением обязательств по газовым контрактам.

https://ria.ru/20220424/sanktsii-1785088356.html

румыния

россия

польша

болгария

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

экономика, румыния, россия, польша, газпром, болгария