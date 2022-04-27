https://ria.ru/20220427/rumyniya-1785709912.html

В Румынии заявили, что не видят рисков развития конфликта в Молдавии

В Румынии заявили, что не видят рисков развития конфликта в Молдавии - РИА Новости, 27.04.2022

В Румынии заявили, что не видят рисков развития конфликта в Молдавии

Взрывы в Приднестровье — это попытка спровоцировать конфликт в Молдавии, у которого нет шансов на развитие, заявил министр обороны Румынии Василе Дынку. РИА Новости, 27.04.2022

2022-04-27T12:15

2022-04-27T12:15

2022-04-27T12:22

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вадим красносельский

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КИШИНЕВ, 27 апр — РИА Новости. Взрывы в Приднестровье — это попытка спровоцировать конфликт в Молдавии, у которого нет шансов на развитие, заявил министр обороны Румынии Василе Дынку."На данный момент мы видим попытку создать конфликт, который, согласно нашему анализу, не имеет шансов на развитие. Конечно, Молдавия управляет этой ситуацией, проверяет, тревожится, следит за ситуацией, но мы не видим в этом проблемы", — заявил Дынку журналистам, комментируя взрывы в Приднестровье.Он отметил, что Бухарест волнует все, что происходит вокруг Румынии, поэтому власти следят за ситуацией в Приднестровье."Не думаю, что существует вероятность войны в Молдавии. Напоминаю, что Молдавия нейтральна с военной и политической точки зрения", - добавил Дынку.В Приднестровье за последние два дня произошло три теракта: в здании министерства государственной безопасности ПМР в Тирасполе, возле воинской части в районе села Парканы и на вышке радиотелецентра вблизи поселка Маяк. В республике введен "красный" уровень террористической опасности. СК Приднестровья возбудил уголовные дела по статье "теракт, совершенный группой лиц с применением огнестрельного оружия".Источник в Тирасполе сообщил, что теракты в ПМР осуществили три неустановленных лица, прибывшие с территории Украины. Как заявил во вторник президент ПМР Вадим Красносельский, первые выводы проведения неотложных оперативно-следственных мероприятий показали, что следы организаторов взрывов в Приднестровье ведут на Украину. В связи с чрезвычайными обстоятельствами отменяется ранее внедренный упрощенный порядок пересечения государственной границы ПМР в пасхальные и поминальные дни, на въездах в города устанавливаются блокпосты.

https://radiosputnik.ria.ru/20220426/konflikt-1785616989.html

https://ria.ru/20220419/ukraina-1784364074.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, румыния, молдавия, приднестровская молдавская республика, тирасполь, вадим красносельский