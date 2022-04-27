https://ria.ru/20220427/rubl-1785644651.html

Эксперт рассказал, что будет с рублем после майских праздников

Эксперт рассказал, что будет с рублем после майских праздников - РИА Новости, 27.04.2022

Эксперт рассказал, что будет с рублем после майских праздников

Если не произойдет ничего экстраординарного, после майских праздников курс рубля к доллару может ослабеть до 80-82 рублей. Все будет зависеть от решения... РИА Новости, 27.04.2022

2022-04-27T01:15

2022-04-27T01:15

2022-04-27T01:15

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

экономика

россия

александр бахтин (экономист)

бкс мир инвестиций

рубль

доллар

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МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Если не произойдет ничего экстраординарного, после майских праздников курс рубля к доллару может ослабеть до 80-82 рублей. Все будет зависеть от решения Центробанка по смягчению денежно-кредитной политики и мер валютного контроля, рассказал агентству “Прайм” инвестиционный стратег “БКС Мир инвестиций” Александр Бахтин.Он добавил, что валютные курсы зависят от совокупности факторов: геополитики, цен на сырье, аппетита инвесторов к риску. Например, появление устойчивых признаков улучшения ситуации на Украине, скорее всего, приведет к смягчению новых валютных ограничений, что приведет к ослаблению рубля, пояснил Бахтин.Если Банк России, как ожидается, снизит ставку до 15 процентов, а Федрезерв в начале мая повысит ее сразу на половину процентного пункта, рубль также просядет к доллару, отметил эксперт.

https://ria.ru/20220426/rubl-1785421660.html

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экономика, россия, александр бахтин (экономист), бкс мир инвестиций, рубль, доллар