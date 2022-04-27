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Эксперт рассказал, что будет с рублем после майских праздников - РИА Новости, 27.04.2022
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Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве - РИА Новости, 1920, 09.03.2020
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://ria.ru/20220427/rubl-1785644651.html
Эксперт рассказал, что будет с рублем после майских праздников
Эксперт рассказал, что будет с рублем после майских праздников - РИА Новости, 27.04.2022
Эксперт рассказал, что будет с рублем после майских праздников
Если не произойдет ничего экстраординарного, после майских праздников курс рубля к доллару может ослабеть до 80-82 рублей. Все будет зависеть от решения... РИА Новости, 27.04.2022
2022-04-27T01:15
2022-04-27T01:15
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
россия
александр бахтин (экономист)
бкс мир инвестиций
рубль
доллар
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МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Если не произойдет ничего экстраординарного, после майских праздников курс рубля к доллару может ослабеть до 80-82 рублей. Все будет зависеть от решения Центробанка по смягчению денежно-кредитной политики и мер валютного контроля, рассказал агентству “Прайм” инвестиционный стратег “БКС Мир инвестиций” Александр Бахтин.Он добавил, что валютные курсы зависят от совокупности факторов: геополитики, цен на сырье, аппетита инвесторов к риску. Например, появление устойчивых признаков улучшения ситуации на Украине, скорее всего, приведет к смягчению новых валютных ограничений, что приведет к ослаблению рубля, пояснил Бахтин.Если Банк России, как ожидается, снизит ставку до 15 процентов, а Федрезерв в начале мая повысит ее сразу на половину процентного пункта, рубль также просядет к доллару, отметил эксперт.
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экономика, россия, александр бахтин (экономист), бкс мир инвестиций, рубль, доллар
01:15 27.04.2022
 
Эксперт рассказал, что будет с рублем после майских праздников

Инвестстратег Бахтин: курс доллара после майских праздников может достичь 80-82 рублей

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкДенежные купюры России
Денежные купюры России - РИА Новости, 1920, 27.04.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Если не произойдет ничего экстраординарного, после майских праздников курс рубля к доллару может ослабеть до 80-82 рублей. Все будет зависеть от решения Центробанка по смягчению денежно-кредитной политики и мер валютного контроля, рассказал агентству “Прайм” инвестиционный стратег “БКС Мир инвестиций” Александр Бахтин.
“Излишнее укрепление рубля — ниже, чем до 72 за доллар — чревато проблемами с наполнением бюджета, в то же время ослабление курса до 85-90 и более — уже негативно с точки зрения усиления инфляционного давления”, — напомнил он.
Он добавил, что валютные курсы зависят от совокупности факторов: геополитики, цен на сырье, аппетита инвесторов к риску. Например, появление устойчивых признаков улучшения ситуации на Украине, скорее всего, приведет к смягчению новых валютных ограничений, что приведет к ослаблению рубля, пояснил Бахтин.
Если Банк России, как ожидается, снизит ставку до 15 процентов, а Федрезерв в начале мая повысит ее сразу на половину процентного пункта, рубль также просядет к доллару, отметил эксперт.
Рубли - РИА Новости, 1920, 26.04.2022
Вчера, 02:15Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
Эксперт назвал опасность, которую таит в себе укрепление рубля
 
Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьЭкономикаРоссияАлександр Бахтин (экономист)БКС Мир инвестицийРубльДоллар
 
 
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